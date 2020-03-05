05 Mart 2020 Perşembe

Son yaşanan gelişmelerin ardından en az 33 askerimizin şehit olduğu Suriye’yle ilgili Korkut Boratav, Ataol Behramoğlu ve benim de aralarında bulunduğum, sanatçı, akademisyen, şair, gazeteci, yazar ile aydınlar, Suriye’deki askerlerin geri çekilmesi için yapılan çağrı metnine imza attı.

Aşağıdaki metni dikkatinize sunuyor, imzanızı bekliyorum.

“Suriye’den derhal elinizi çekin, askerler evine dönsün” başlıklı imza çağrısı şöyle:

Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekler ortada, durum açıktır. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.

İmzalamak isteyen yurttaşlar için çağrı çevrimiçi form “evedonsunler.net” adresinde bulunuyor.