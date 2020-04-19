Haftanın ardından neler konuştuk 10 Nisan - 16 Nisan

19 Nisan 2020 Pazar

Cumhur İttifakı, infaz paketiyle yargı disiplin cezasını kaldırarak suç örgütü liderine kapıları sonuna kadar açtı.

Çakıcı’nın infaz yasasından yararlanabilmesi için yargı hızlı işledi. Çakıcı’nın cezaevi ikinci müdürüne hakaretten dolayı verilen disiplin cezası, itiraz üzerine infaz hâkimliği tarafından kaldırıldı.

Çakıcı ile birlikte yaklaşık 90 bin, devlete değil millete, yurttaşa karşı suç işlemiş tutuklu ve hükümlü devlet affıyla cezaevlerinden çıktı. Gazeteciler ise yine kapıların arkasında kaldı.

Pergola yıkıldı

Cumhurbaşkanı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun’un, yasalara göre izinsiz çivi bile çakılamayan Kuzguncuk’ta bulunan evinin yanındaki vakıf arazisinde peyzaj çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Çalışmayı haberleştiren gazetemize jet hızıyla soruşturma açıldı. CHP, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan gecesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hafta sonu büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak sınırları içinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Soylu’nun açıklamasının ardından çok sayıda yurttaş ihtiyaçları için marketlere akın etti. Yasağın geç duyurulduğu eleştirileri üzerine Soylu istifa etti. İstifanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, istifanın kabul edilmediğini, Soylu’nun görevine devam edeceğini açıkladı.

Salda’da iş makineleri

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne iş makinelerinin girdiğini gösteren bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine yurttaşlardan tepki geldi.

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Görüntülerle ilgili gerekli soruşturmayı başlattık” dedi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’e 3 kez yayın durdurma cezası verdi. RTÜK, ayrıca FOX TV’ye üst limitten idari para cezası, TELE 1’e ve Halk TV’ye ceza uyguladı.

İşçiye sefalet paketi

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile işverene, işçiye 3 ay ücretsiz izin verme hakkı tanındı. Bu dönem için emekçiye günlük 39 lira layık görüldü. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi seçeneklerin bypass edildiği uygulama üç daha uzatılabilecek.

Yasa ile grev ve toplusözleşme yapma hakkı da üç ay durduruldu. Çarklar yine işveren için döndü, işçi ayda 1117 lira ile geçinmeye mahkûm edildi.

Ülkedeki kötü ekonomi yönetiminin getirdiği sorunlara salgınla yaşanan daralma ve küresel dalgalanma lirada değer kaybını hızlandırdı. Dolar 7 liraya kadar tırmandı.