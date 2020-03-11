Sosa'nın Şampiyonluk Kararlılığı

11 Mart 2020 Çarşamba

Aşağı yukarı geçen yıl ki kadro. İyi oynayan ve ses getiren. Trabzonspor'un bu yıl transfer ettiği 22 oyuncudan sahada sadece iki isim var. Hosseini'nin yerinde Campi. Rodellega'nın yerinde de Şörloth...

Ki Hosseini ile Campi arasında bir fark yok. Tek artı Şörloth...

Zaten geçen yılki Trabzonspor'a üç çok kalite transfer yaptığınız da uzak ara şampiyon olurdu.

Forvete Şörloth gibi bir santrafor. Ki alındı. Orta olana oyunun iki yönünü oynayabilen kalite bir ön libero. Alınamadı. Savunmanın merkezine de baba bir stoper. O da alınamadı. Maalesef geçen yıl ki kadro 3 çok kaliteli transferle takviye edilerek kapasite büyütülemedi. Ucuz transferlerle kadro şişirildi. Yeni transferlerin takıma kayda değer bir katkısı olmadı. Uğurcan, Şörloth, Nwakaeme ve Sosa'nın olağanüstü performansı Trabzonspor'u zirveye ortak etti.

Ne var ki bu oyuncuların sırtına çok yük bindi. Aksamalar başladı.

Ayağında top tutan, takımını dinlendiren, hücumda çoğalmasını sağlayan Nwakaeme eski formundan uzak.. Dün akşam ilk yarıda hiç yoktu. İkinci yarı en kritik zamanda sahne aldı. Golünü attı. Takımını rahatlattı. Abdülkadir Ömür'e de "al da at" dedi ama bu oyuncu kaçırdı.

Ayağında top saklayan, öldürücü driplinglerle takımını ileri taşıyan Şörloth kayıp. Zaten ilk yarı sakatlandı çıktı. 22 hafta süper bir performans ortaya koyan bir futbolcunun böyle bir düşüş yaşaması çok doğal. Umarım kısa zamanda toparlanır. Karadeniz ekibinin ona çok ihtiyacı var.

Allahtan Sosa'da bir düşüş yaşanmıyor.. Dün akşam yine sahada kazanmak için her şeyi yaptı. Hem savunmada hem de hücumda tüm gücünü ortaya koydu. Trabzonspor'un en iyisiydi. Kaptan takımını şampiyon yapmaya kararlı...

Ndiaye beklediğimiz Ndiaye değil. Ekuban henüz formunu bulamadı.

Takıma katkı yapacak olan yeni transferler değil yine Abdülkadir Ömür olacak. Önümüzdeki süreçte Bordo Mavililer bu oyuncudan çok yararlanacak.

Bu oyun Malatya'ya yetebilir. Ancak Başakşehir'e yetmez. Pazar günü takım bütünlüğünü ve mücadele kalitesini yükseltemezse çok zorlanır...

Dün akşam ki Malatya, Konya karşısında ki Malatya'dan çok daha iyiydi. Üstelik çok ciddi eksikleri olmasına rağmen... Güzel mücadele etti. Rakip ceza alanının önüne kadar topu başarıyla getirdi. Ancak aynı başarıyı ceza alanı içinde gösteremedi...

Bu da iki takım arasındaki kalite farkından kaynaklandı...

Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı.

Malatya'nın golü öncesi Ndiaye'ye yapılan faüldü. Ancak işte böyle üçüncü golü atacak, hiç bir mazerete sığınmayacaksın...

Çünkü hiç bir mazeret 3 puandan önemli değil...