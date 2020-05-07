07 Mayıs 2020 Perşembe

TFF virüs aşısını buldu!

HASAN AL

Vaka sayısı 670 iken tehir edilen süper ligin, vaka sayısı 200 bini geçmiş ve her gün yüzlerce yeni hasta ortaya çıkarken Haziran’da başlaması planlanıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir sürecin en başında "karar sağlık bakanı ve bilim kurulunda" demişti.

Kamuoyu da dört gözle bu görüşmenin sonucunu bekledi.

Görüşmenin sonucunda Sağlık Bakanı, bakanlık ve bilim kurulu olarak görüş belirtmeyeceklerini açıkladı.

Yani futbolun başlamasına dolaylı olarak karşı olduklarımı ifade etti.

Bu durumda Nihat Özdemir'den ne beklersiniz? Doğal olarak futbol "başlamayacak" demesini.

Peki Özdemir ne yaptı?

Kendisiyle çelişkiye düşerek liglerin başlama tarihini açıkladı...

Elbette en doğrusu liglerin tamamlanması ve hak edenin hakkını almasıdır.

Bu durum tartışmaya açık değildir.

Ne var ki salgının boyutu göz önüne alındığında durum kaygı verici.

Uzmanlar Türkiye'nin çok ciddi tehdit altında olduğunu söylüyor. Ölüm oranı hariç vaka sayısı açısından dünyada yedinci sırada olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının henüz ortasına bile gelmediğimizi vurguluyor...

Ne var ki futbol insan sağlığının önüne geçiyor.

"Futbolun başlaması ne zaman doğru olur?"

Bu sorunun cevabını vermeden ligleri başlatmak cinayettir.

Ütopik beklentilerle ligleri başlatmayı düşünmek tam bir akıl tutulmasıdır.

Geleceğe dair hiç bir garanti vermek mümkün değilken, Özdemir "daha iyi olacak" diyebiliyor. Hatta daha da ileri giderek virüse meydan okuyor. Zannedersiniz TFF aşıyı buldu...

Ligin bugünkü şartlarda asla oynanmaması gerekir.

Koronavirüsten korunmanın birinci kriteri temastan kaçınmaktır.

Oysa futbol bir temas oyunudur.

Riski sıfırlamanın da imkanı yoktur.

Eğer illaki oynanacak deniyorsa koronanın varlığı tamamen ortadan kalkmalıdır.

Neticede riske ettiğiniz insan hayatı...

Tabi bu Katarlı yayıncıyı, iddiacı Demirören'i ve ilgilileri ne kadar ilgilendiriyorsa...

Anlaşılan o ki spor bakanı liglerin başlamasına karşı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca topu TFF'ye atarak sorumluluktan kaçıyor. "Karar ve sorumluluk TFF'nin" diyor.

Niye?

Futbol bu ülke sınırları içinde değil mi de görüş belirtmek istemiyorlar.

Sorumluluk her alanda sağlık bakanlığında ama futbolda değil.

Tirajı komik bir durum.

Nitekim Cumhurbaşkanı da aynı yolu izleyerek sözde sorumluluğu TFF'ye bırakacak gibi!

Olası kötü bir durumda Nihat Özdemir rahatlıkla günah keçisi ilan edilebilsin...

Cumhurbaşkanı, ulusa seslenirken bütün kararları ayrıntısıyla tek tek anlatıyor.

Hatta berberlerin çalışma kriterlerini bile tarif ediyor.

Hal böyleyken her şeye karar veren Erdoğan, futbola karar vermiyor.

Sağlık bakanı gözlerimizin içine bakarak "Sorumluluk TFF'de" diyor.

Buna inanmak çok zor.

Süper lig ister başlasın, ister başlamasın.

Futbolu ekonomik açıdan çok kötü günler bekliyor.

Yayın geliri bitti.

Sponsor geliri bitti.

Reklâm geliri bitti.

Ticarî ürün gelirleri bitti.

Tribün gelirleri bitti.

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak

Liglerin başlaması bu acı gerçeği değiştiremeyecek.

Yabancı futbolculara astronomik ücret artık ödenemeyecek.

Büyük bir küçülme yaşanacak.

Kulüpler kesinlikle alt yapılarına yönelmek zorunda kalacak.

Deniz bitti...

Lig Haziran da başlar mı?

Yoksa mevcut durumuyla tescil edilir mi?

Bunu zaman gösterecek.

Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki Nihat Özdemir bu konuda kendi iradesine sahip bir insan olsa asla o koltukta bir dakika oturmaz...

Bu ortamda düzenini, güvenini, ekonomisini, enerjisini ve ruhunu kaybeden futboldan ne beklendiğini anlamak mümkün değil...