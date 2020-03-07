Trabzonspor kaliteyi yükseltmezse

07 Mart 2020 Cumartesi

Gaziantep gerçekten iyi bir takım. Ligde her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. Göze hoş gelen bir futbol sergiliyor...

İlk yarı genelde orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım adına da hücumda pozisyon zenginliği azdı.

Trabzonspor girdiği tek pozisyonu golle sonuçlandırdı. Bu golde yaptığı bindirme ve kestiği ortayla Kamil Ahmet alkışı hak etti.

Gaziantep ise Kayode'yle iki kritik pozisyona girdi. Karşı karşıya olan ilk pozisyonu Uğurcan mükemmel çıkardı. Da Costa'nın çok ağır kaldığı ikinci pozisyonu ise Halis Özkahya faul diye kesti.

Trabzonspor şampiyonluğa oynayan ve devamlı hücum eden bir takım. Arkasında derin boşluklar bırakabiliyor. Böyle bir takımın stoperi süratli ve çabuk olacak. Hüseyin Türkmen zaman zaman hata yapsa da bu yönüyle hepsinden iyi. Da Costa'nın pozisyonu bu maçta belki kamufle oldu. Ancak verdiği sinyal takımı yakabilir. Yüksek toplarda etkili. Top arkaya gitti mi felaket...

İkinci yarıya Trabzonspor daha kontrollü, Antep ise hücumu daha çok düşünerek başladı.

Güneydoğu ekibi aradığı golü çok erken buldu. İlk iki pozisyonda şansızlık yaşayan Kayode, üçüncü pozisyonda golü attı.

Ilginç olan iki takımın gölün de tıpa tıp aynı olmasıydı.

Golden sonra maç Rus ruletine döndü.

Iki takımda kazanmak için oyunu forse etti.

Ortaya tempolu bir maç çıktı.

Trabzonspor'un kazandığı toplar genelde kendi becerisinden değil Antep'in kaybettiği toplardı. Ki bu takım savunması adına önemli bir handikap.

Şörloth inanılmaz bir düşüş içerisinde. Rize maçında da ortada yoktu, dünkü maçta da.

Hüseyin Cimşir, Ekuban'ı değil bu oyuncuyu dışarı almalıydı.

Oyuna sonradan giren Guilherme'nin de hiç bir katkısı olmadı.

Son dakikada Wakaeme'nin attığı gol öncesi Abdülkadir Ömür Diara'dan topu aldı, önce topa sonra rakibe temas vardı.

Halis Özkahya'nın VAR' a giderek golü iptal etmesi bir tercihti.

Trabzonspor bulunduğu duruma ve konuma göre takım bütünlüğünü ve mücadele kalitesini yükselmezse, bu kritik noktadan sonra çok zorlanır...