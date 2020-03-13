Trabzonspor'a koronavirüs darbesi...

13 Mart 2020 Cuma

Kopenhag maçı yorgunluk meydana getirir mi? Her ne kadar Smudica, SportingLisbon maçı sonrası; "Yorgun olmalarını bekliyorduk. Ancak kondisyonları çok iyi" dese de.. Kophenhag maçı Başakşehir'i yordu. Trabzon'un dinlenme süresi dört, Başakşehir'in ise üç gün. Glikojen depoları 72 saatte zor hazır hale geliyor. Avrupanın gözde kulüpleri rotasyon için boşuna dünyanın parasını harcamıyor. Bu durum Trabzonspor'a küçük bir avantaj sağlayacak.

Başakşehir, süper ligde "Oyun Bütünlüğü" en iyi olan takım.

Sadece önde yapılan baskıda bocalıyorlar. Fenerbahçe bunu çok uyguladığı için iki maçı da kazandı...

En gerideki Uğurcan'dan en ilerdeki Şörloth'a kadar herkes baskıya katılmalı. Yani eş zamanlı pres şart. 1-2 kişi aksadığında çözülme kaçınılmaz. Ya baskıda tek vücut olacaksınız, ya da alan savunması yapacaksınız. Tercih Hüseyin Çimşir'in. Sabırla alan savunması mı yaptırır. Bir final maçı gibi yakalanan pozisyonların değerlendirilmesini mi ister.

Yoksa oyun bütünlüğünü sağlayarak baskıyı önde mi başlatır. Kararı kendisi verecek.

Doğru olan alan savunması. Bütün oyuncuların topun arkasına geçmesi. Topu kazandıklarında da hücumu düşünmeleri.

Trabzonspor'un oyun bütünlüğü iyi değil. Sosa, Nwakaeme, Şörloth ve Uğurcan gibi oyuncuların olağanüstü performansıyla gidiyor. Ki haftalardır takımın yükünü çekiyorlar. Bazen kötü oynamak onların da hakkı. İşte o zaman tehlike. Özellikle rakip Başakşehir'se.

Trabzonspor oyun karakterine baktığımızda Başakşehir'i zaafa düşürecek bir baskı devamlılığı sağlaması imkânsiz.

Ancak dönemsel ve durumsal baskı uygulayabilmeyi başardığı taktirde yine etkili olacaktır.

Çimşir, Malatya maçına geçen yıl ki savaşan kadroyla çıktı. Bu sezon yapılan 22 transferin takıma yeterli katkıyı vermediğini net olarak gösterdi. Trabzonlu oyuncular sahada adeta ölümüne mücadele etti.

Formayı sahaya çıkıp oynayan yabancılar mı kapacak yoksa savaşan Trabzonlu oyuncular mı kapacak pazar günü göreceğiz.

Maçın seyircisiz oynanması Trabzonspor'a çok büyük darbe... Koronavirüs, Bordo Mavililer'in en önemli silahını elinden aldı. Maçta Başakşehir'li oyuncular çok rahat olacak. Zaten seyircisiz oynamaya alışkın bir takım...

Bir başka rahat olacak isim de maçın hakemi...

Bu arada Demba Ba eski formunu buldu. Fark yaratıyor. Bu oyuncuya özel önlem almak gerektiğini düşünüyorum...

Bütün şartlar Başakşehir'in lehine. Ancak futbolda her şey iki artı iki dört etmiyor. Zaten futbolu cazip kılan da bu yönü.

Beraberlik iki takıma da zarar vermez. Sonucu önümüzdeki maçlara bırakır...