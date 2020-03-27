Kurtuluş Kamuculukta

27 Mart 2020 Cuma

Fransa, Kanada, İngiltere bile çaktı sosyal devleti. Bizim damat, hâlâ bıraktığın yerde... Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’e göre, çağın vebasının yarattığı yıkımdan kurtuluşun tek reçetesi var: Sosyal devlet!

Çünkü, sosyal devlet anlayışı, tüm kamusal hizmetlerin piyasa dışına çıkarılması ve yurttaşlara sosyal hak olarak ulaştırılmasıdır:

“Neo-liberalizm ve onun takipçisi siyasal iktidarların son yıllardaki yarattığı en derin yıkım sosyal devletinin ortadan kaldırılması ve hayatın her alanının piyasa ilişkilerine açılmasıdır. Eğitimin, sağlığın, sosyal güvenliğin sosyal hak olmaktan çıkarılması, piyasada parayla alınır satılır hal alması ve yurttaşın müşteriye dönüştürülmesidir. Bugün tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs ile baş etmenin yolu kamucu, toplumcu ve emekten yana politikaların geliştirilmesidir. Anayasal bir yükümlülük olan sosyal devletin yeniden hatırlanmasıdır. Gün, sosyal devleti, planlamayı, kamulaştırmayı, halk sağlığını en yüksek sesle söyleme ve talep etme günüdür. ‘Başka bir dünyayı mümkün kılacak’ birikimin ancak eğitimli, sağlıklı ve toplumsal olarak güvenlik içinde olan işçi sınıfından çıkacağından hareketle, bugünden ‘başka bir dünyayı mümkün kılacak’ zemini besleyen sosyal devletin işçi sınıfı adına savunulması ve ileriki mücadeleye eklemlenmesi şarttır.”

TARAFSIZ CEZA KURULU!

Basın İlan Kurumu, AVM’sini Ziraat Bankası’na devretmiş olan AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın başvurusu üzerine gazetemize ilan kesme cezası verdi.

Neymiş?

CHP milletvekili Mahmut Tanal, devletten ihale alan kimi şirketlerin, Fatih Erdoğan’ın yaptığı Next Level gökdeleninden yer edindikleri belirterek “tapular açıklansın” demiş. Cumhuriyet de bu demeci ve gökdelenden (kiralanmış mı, satın mı alınmış bakmadan) yer edinen kimi ihaleci şirketleri yayımlamış.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’na göre, işte bu yayın basın ahlak ilkelerine aykırıymış!

Başka?

Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) yapılan bir başvuruyu yayımlamış. Başvuruya göre, TCDD yetkilileri, demiryollarında iş yapan bir şirkete, Fatih Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanı’nın akrabası olduğunu” ileri sürerek, onunla ortak olmasını önermişler.

Başvuru karşısında, TCDD yetkilileri ve Fatih Erdoğan’ın bu savlarla ilgili soruşturulması gerekirken; Basın İlan Kurumu tutmuş, Cumhuriyet’e ceza kesmiş...

Gelelim, 96 yıllık Cumhuriyet gazetesinin “basın ahlak ilkelerine uymadığını saptayan” Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine. Kurulda şu isimler dikkat çekiyor:

AKP iktidarı tarafından sağlanan fonlarla lobi çalışmaları yürüten SETA Vakfı’nın Siyaset Araştırmaları Direktörü Mehmet Zahid Sobacı. SETA Vakfı Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın kardeşi, eski Adapazarı Belediyesi Başkanı AKP’li Aziz Duran’ın yeğeni ve de Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı, FETÖ’cü Zaman gazetesinde yazılar yazmış Edibe Sözen. AKP yanlısı Hak-İş’e bağlı Medya-İş’in temsilcisi Ümit Sönmez. AKP yandaşı Kanal 7’de yetiştikten sonra TRT Genel Müdür Yardımcılığı’na oturtulmuş Erkan Durdu.

Gazetecilik gazetecilik oldu olalı, meslek adına görüş bildirecek böylesi bir tarafsız kurul daha görmemiştir!