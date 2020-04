Tyler Boyd neden Trump'ı dinlemedi?

07 Nisan 2020 Salı

Dünyada koronavirüsün en kötü vurduğu yerlerin başında New York geliyor. Genellikle de her iletişim işini tweet atarak halleden Donald Trump son bir haftadır art arda basın toplantısı yapıyor. Tüm kanalların ve gazetelerin Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını bir bir yanıtlıyor. Özel sualler çıkarsa onları da yanındaki uzmanlarına cevaplatıyor.

ABD Başkanı, koronavirüs ile ilgili yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, uzun süre merakla beklenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi konusuna da değindi. Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye, "Koronavirüs salgını nedeni ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteledikleri için" ayrıca teşekkür etti.

New York’un "koronavirüs kâbusunu" dünya genelinde en çok yaşayan şehir olmasını yadırgamadım aslında. Yıllardır sanatıyla, kültürüyle bu şehri tanıyan ve müzelerini, cazını, konserlerini çok seven biri olarak gözlemlerimi şöyle sıralayabilirim:

- New York ne yazık ki servis hizmetlerinde pek çok farklı ülkeden, az eğitimli çalışanların çoğunlukta olduğu, çok kozmopolit kalabalığa sahip.

- Belirli kesimleri hariç, hiç de temiz bir şehir değil. Eğer yürüyerek biraz dolaşırsanız New Yok caddelerinde, hiç beklemediğiniz yerlerde karşılaşacağınız dağınıklık, düzensizlik ve hatta çok "değişik" çöplerin sokaklara atıldığını gördüğünüzde hayretler içinde kalırsınız.

- John F Kennedy Uluslararası Havaalanı'nın tüm yabancı ülke uçaklarının indiği 1 nolu terminal binasının gelen yolcu katındaki bakımsızlığı, tuvaletlerin pisliği, çalışmayan yürüyen bantları anlatmaya kelimeler yetmez!

- Yıllardır devam eden ve bitmek bilmeyen ve hatta şehrin pek çok yerinde faaliyet gösteren yol tamir çalışmaları büyük bir sıkıntı yaratıyor. Oldukça karışık bir sisteme sahip New York metrosu neredeyse günün her bölümünde sıkışık. İş saatlerinde ise omuz omuza seyahat eden insan kalabalığı da he türlü salgın için büyük risk oluşturuyor.

Tüm bu sıraladıklarım, New York’a her gidiş gelişimde bende derin izler bırakan(!) fakat bir türlü yıllardır düzeltilmeye lüzum görülmeyen olumsuzluklardan sadece birkaçı. Şehrin büyük bir kısmı genelde böyle olunca, insan gayri ihtiyari düşünüyor, "Sanırım New York, koronavirüsün yayılması için en uygun ortama ve şartlara sahip şehirlerden biri!"

Acaba bu tüm olumsuz tablodan dolayı mı Beşiktaş'ta forma giyen Amerikalı futbolcu Tyler Boyd, Trump’ın koronavirüs nedeni ile vatandaşlarına "ABD'ye dönün" çağrısına uymayıp, "Türkiye daha güvenli, ben orada kalacağım" dedi?