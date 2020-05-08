Maç yayınında Saran sürprizi

08 Mayıs 2020 Cuma

Süper Lig ve 1. Lig’in maçlarının yayını için yeni ihale hazırlığı var.

BeIN Sports’un en geç bir yıl içinde gitme olasılığı maç yayınları için rekabeti erken başlattı. Demirören Grubu’nun D-Smart’ına karşı Kulüpler Birliği’nin gönlü ise sürpriz aday Saran’dan yana.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun açıkça destek vermemesine rağmen maçları haziran ayında başlatacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak? Nasıl olacak? Tartışmalar başlamış durumda. Bu tartışmalar sürerken başka bir konu ise uzun süredir gündemde.

Maçların yayını konusu... Aslında futbolla hiç ilgim yok ve konuya da özel bir yakınlığım olmadı ancak son günlerde bu konuda kulisler alevlenmiş görünüyor. Bilindiği gibi Digitürk 2016 yılında Katarlı ünlü işadamı Nasser el Khelaifi’nin şirketi beIN Sports’a yaklaşık 1 milyar dolara satılmıştı. Ancak yayıncı kuruluş ile futbol dünyası arasında sular hiç durulmadı. Şimdi kulislerden aldığım bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

Yaklaşık 1 yıl önce yayıncı kuruluş beIN Sports’un Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, “Türkiye’de para kazanamıyoruz, kulüplerden indirim istiyoruz” talebiyle bir kavga yaşanmıştı. Şimdi iddialara göre sona yaklaşıldı.

Yayıncı kuruluşun sezon içerisinde maç görüntülerini paylaşan kulüplerden yüksek telif ücreti talep etmesi, mart ayında kulüplere ödeme yapmaması ve son olarak da yine indirim talep etmesi bardağı taşırdı.

SONRASI NE OLACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir de yayıncı kuruluşun bu dönemde ekonomik açıdan zorlandığını, kendilerinin de hazırlık yaptığını açıklamasıyla Katarlı beIN Sports’un sezon sonu ya da bir yıl sonra Türkiye’den çekileceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yayıncı kuruluşun Türkiye’den çekilme ihtimalinin kuvvetlenmesi ise sonrası için bir yarış başlatmış durumda. Yeni bir yayın ihalesi yapılması gündemde. Burada da 2 kuruluş dikkat çekiyor. Birisi Demirören Holding’e bağlı D-Smart diğeri ise yıllardır spor içeriği pazarının önemli bir temsilcisi Saran Holding. Yine anlatılanlara göre futbol taraftarları ve Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu D-Smart’ın bu ihaleyi almasına sıcak bakmıyor.

Özellikle Kulüpler Birliği üyeleri futboldaki mevcut ekonomik şartlara Demirören’in neden olduğunu düşünüyor. Bu iddiaları dile getirenler gerekçe olarak da “Çünkü son yayın ihalesi Demirören başkanlığında gerçekleşmiş ve sadece maçların yayın hakkı değil, ligin isim hakkı, ligin sosyal medya hesapları ve uygulama hakları da Katarlılara ücretsiz verilmişti” hatırlatmasını yapıyor.

TFF YURTDIŞINDAKİ ÖRNEKLERİ İNCELİYOR

D-Smart ve yeni aday Saran Holding şimdiden yayın için hazır olduğunu ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yeni ihale için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Aldığım bilgilere göre özellikle TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı sektör uzmanlarına danışarak yeni ihaleyi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye için çok önemli bir alan. Atılacak adımlar da o nedenle fazlasıyla ses getiriyor, tartışılıyor. beIN kesin kararını açıkladıktan sonra sert bir rekabet yaşanacağı ortada!

KİRALARDA VİRÜS KAVGASI BAŞLIYOR

Nisan ayının sonuna doğru bu köşeden alışveriş merkezlerinin (AVM) mayıs ayında açılacağına ilişkin bir yazı yazmış ve özellikle mağaza sahipleri ile perakendeciler arasında bu kez kira tartışmalarının patlayacağını hatırlatmıştım. Bu tartışmanın öncü fişeği Ataşehir’de atıldı. Kiracı-mal sahibi kavgası Migros’la bölgedeki bir mağazasının mal sahipleri arasında başladı. Migros, mal sahiplerine “Salgın nedeniyle zorunlu olarak mağazamız kapalı kalmıştır.

Kapalı kalan günlerin kira bedelleri mahsup edilerek ödenecektir” açıklaması yaparak kirasını yüzde 30 keserek ödedi. Mal sahiplerini temsil eden avukat Ersan Taşdemir ise Migros’a ihtarname göndererek eksik kira ödemesine itiraz etti. Taşdemir, Migros’un ve marketlerin bu süreçte kapalı kalmadığını, aksine bu süreçte en çok kazanan şirketler arasında yer aldığını belirterek “Kira normal ödenmezse icra takibi ve tahliye davasının açılacağını” bildirdi.

Başka bir kavga da kiraların yeni duruma uyumlandırılması konusunda gündemde. Danimarkalı ayakkabı markası ECCO’nun Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda’nın, “Kira rakamlarında artık 2020 Mart’ından önceki rakamları kimsenin beklememesi gerekiyor. Öyle bir dünya olmayacak” açıklaması da bunun işaretini veriyor.

Taşdemir, sadece mağaza sahipleri değil ev kiralarında da aynı tartışmaların gündemde olduğunu söylüyor ve işini, gelirini kaybetmiş, zor durumda kalmış kiracılara şu hatırlatmayı da yapıyor: “Zor durumda olandan kira istemek söz konusu olamaz. Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesi ‘ifa imkânsızsa kira ödenmez’ diyor.” Virüsün girmediği yer kalmayacak gibi!

İŞ’TEN DİJİTAL KOLAYLIK

İş Bankası, salgın sürecinde dijital bankacılık hizmetlerine hız verdi. Esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerinin 100 bin TL’ye kadar ticari kredi başvuruları İşCep uygulaması ve internet şubesinden yapılabiliyor.

Başvuruda herhangi bir belge ve kefil istenmiyor. Çiftçilere güncel zirai bilgilere ilişkin anlık veriler sunan İmeceMobil uygulaması da ücretsiz. Müşteriler, İmeceMobil içerisinde yer alan “İmece Kart’ım” kısmından Maximum İşyerim uygulamasına ulaşarak bankacılık işlemlerini tamamlayabiliyor.