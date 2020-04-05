Virüs, reklam dünyasına hızlı bir giriş yaptı

05 Nisan 2020 Pazar

Coca Cola’dan Mc Donalds’a Audi’ye global dünyanın en ünlü reklam stratejilerini değiştirdiler ve reklamlarında sosyal mesafeyi vurgu yapmaya başladılar

Koronavirüs, tüm sektörleri olduğu gibi pazarlama iletişimini de etkiliyor. Şirketler yeni ürün ve hizmetlerini piyasaya sunma planlarını erteliyor, kampanyalarını durduruyor veya reklam yatırımlarını sosyal fayda içeren projelere yönlendiriyorlar.

Dünyanın en değerli markalarından Coca-Cola, koronavirüs mücadelesine destek olmak için nisan başından itibaren tüm dünyadaki pazarlama çalışmalarına ara vereceğini ilan etti. 120 milyon dolarlık bir fonu virüsle mücadeleye bağışlanacak.

Coca-Cola 22 Mart’ta New York’ta Times Square’deki dev panosunda “sosyal mesafelendirme” mesajı paylaşmıştı. Panoda “Ayrılık birleşmenin en iyi yoludur” yazıyordu. Kuruluş logosundaki harflerin arası açılarak, New York’lulara da kendilerini izole etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Mesafeyi açma zamanı

Logolardaki ögeleri birbirinden ayırarak tasarım oyunları yapma yaklaşımı farklı sektörlerde de kendisini gösterdi. DHL, Audi, Volswagen, McDonald’s gibi dev şirketler iletişim çalışmalarında, logolarındaki değişiklik aracılığyla insanların evde kalmasının ve birbirinden uzak durmasının (sosyal mesafelendirme) önemine dikkat çekti.

Örneğin, Volkswagen logosundaki V ve W harflerinin arasını açtı. Altına da “Mesafenizi koruduğunuz için teşekkür ederiz” yazısını ekledi.

Almanya’nın bir diğer köklü kuruluşu Audi, logosundaki içiçe geçen dört halkayı birbirinden ayırdı. Bu değişik logo kullanarak hazırladığı videoyu “Evde kalın, mesafenizi koruyun, sağlıklı olun, birbirinize destek olun, hepimiz birlikteyiz” mesajı eşliğinde Twitter’da yayımladı. Ünlü restoranlar zinciri McDonald’s ve DHL de akıma uydu. DHL, harflerin arasını açtı. Brezilya McDonald’s ise, Facebook sayfasında şirketin logosunda yer alan M harfini ortadan ikiye bölerek, arada mesafe bıraktı.

#Evdekal sağlıklı ol

#Evdekal kampanyasına destek veren spor giyim markası Nike, logosunda değişiklik yapmak yerin sade ve yalın bir mesajı tercih etti: “İçeride kal, dünya için oyna.” IKEA’nın İsrail’deki reklam ajansı McCann’ ise, IKEA’nın ürün montajını anlatan el kitapçığı tasarımından yola çıkarak özel bir ilan hazırladı. #evdekal çağrısı yapan “Stay Höme” ilanı, anahtar, kilit ve tuvalet kâğıdı ikonlarıyla izleyiciyi gülümsetiyor.

En küçük ayrıntı bile önemli

İngiltere’nin ünlü perakende zinciri Tesco, mağazalarında koronadan korunmak için aldığı tedbirleri paylaşmak için, zamanın ruhuna uyan bir yapıma imza attı. Yüksek bütçeli ve dikkat çeken reklamlarıyla ünlü kuruluş, bu kez çekimi mağazalarından birisinde bir gecede tamamladı. Oyuncuları da şirket çalışanları arasından çekerek filmin gerçeklik duygusunu daha da artırdı. Tesco’nun filminde, şirketin toplum sağlığını korumak için aldığı önlemler anlatılıyor. Giriş ve çıkış kapılarının ayrı yerlerde olması, tek yönlü koridorlar, kasalardaki koruyucu ekranla gibi ayrıntılar vurgulanıyor.

Tesco, alışverişten korkan müşterilerine “Bu önlemler sizin mümkün olan en güvenli ortamda alışveriş yapmanızı sağlamak için. Çünkü şimdi, her zamankinden daha fazla en küçük bir ayrıntı bile önemli” mesajını veriyor.

Tesco, büyük mağazalarında pazartesi, çarşamba ve cuma sabahları 09.00 -10.00 arasında yaşlı müşterilerine öncelik veriyor. İnternet satışlarında müşterilerin 80’den fazla ürün almasına izin vermiyor.