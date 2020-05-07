07 Mayıs 2020 Perşembe

ABD’nin Venezüella’daki son darbe girişimi de başarısız oldu. Üstelik bu sefer yapılışı itibarıyla Domuzlar Körfezi çıkarmasına benzediği için fiyaskosu onunla karşılaştırılıyor.

Dahası bu son darbenin belgesi ile önceki darbenin sözleşmesi de ortaya çıktı! Yani Amerikan darbeciliğinin başarısızlığı, ifşasını doğurdu...

ABD’li özel güvenlik şirketi: Silvercorp

Geçen ay bu köşede ABD’nin başarısız darbe girişimlerinin ardından bir kez de “uyuşturucu komplosu” ile Nicolas Maduro’yu sıkıştırmaya çalıştığını anlatmıştık.

Amerikan hegemonyasının inişe geçmesinin, bu ülkeyi artık arka mahallesinde parmak şıklatarak hükümet değiştiremez duruma getirdiğine dikkat çektik hep. İşte bu süreçte, ilk Amerikan darbesi de ifşa olmaya başladı.

Neydi o ilk darbe? Özetlersek ABD destekli Juan Guaido, 2019 Ocak ayında kendisini devlet başkanı ilan etmişti. Ardından da 30 Nisan’da bir grup askerle birlikte poz vererek Maduro’nun görevden alınması çağrısı yapmıştı.

Maduro halkın desteği ile darbe girişimini püskürtmüş, o askerler de yurtdışına kaçmak zorunda kalmıştı.

İşte 30 Nisan darbesinin birinci yılında, darbede görev alanlardan birinin ABD ordusunun eski yeşil bereli askeri Jordan Goudreau olduğu ortaya çıktı: Yeşil bereli Goudreau, 300 silahlı “paralı askerle” birlikte Güney Amerika’nın kuzey ucundan Venezüella’ya gizlice girmeye çalışmıştı (2.5.2020).

Ardından gazeteci Patricia Poleo, yeşil bereli Jordan Goudreau’nun “yeni bir darbe girişimi” için Guadio ile imzaladığı sekiz sayfalık sözleşmesinin belgesini yayımladı (4.5.2020).

ABD’li eski asker Goudreau, 16 Ekim 2019 tarihli belgeyi “Silvercorp USA, Inc” CEO’su olarak imzalamıştı. Silvercorp ise ABD’li bir güvenlik şirketiydi.

Trump yönetiminin desteklediği Guadio da sözleşmeye “Venezüella Devlet Başkanı” sıfatıyla imza atmıştı!

Operasyonun adı: Gideon

Tüm bunlar yaşanırken 3 Mayıs’ta ABD bir kez daha Venezüella’da darbe yapmaya kalktı! Bir grup ağır silahlı paralı asker, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira Limanı’ndan Venezüella’ya sızmaya çalışırken yakalandı.

Maduro, kendisine suikast düzenleyecek bu paralı askerlerle ilgili görüntüleri servis etti. Üstelik darbenin görüntülerinin dışında, Maduro yönetiminin elinde tanık ifadeleri de vardı.

İki paralı askerin üzerinde ABD pasaportu, ehliyeti ve bir ABD güvenlik şirketine ait kimlik kartı vardı. Hangi güvenlik şirketi sizce? Evet, önceki darbeyle ilgili sözleşmede adı geçen Silvercorp!

Washington Post gazetesi ortaya çıkan kanıtları daha önce şirketin CEO’su sıfatıyla darbe sözleşmesi imzalayan yeşil bereli Jordan Goudreau’ya sordu. 2018 yılında Florida’da kurulan Silvercorp’un CEO’su, görüntüleri servis edilen iki ABD’linin isimlerinin açıklandığı üzere eski ABD özel kuvvetler askerleri Airan Berry ve Luke Denman olduğunu ve Venezüella’ya sızmaya çalışan 60 kişilik gücün ilk sekiz kişilik grubunda bulunduklarını kabul etmek zorunda kaldı. Operasyonun adı da “Gideon”du.

Yankee İmparatorluğu çökecektir

Kendisini devlet başkanı ilan eden Amerikancı Guadio ise tüm bunlar olurken ne dedi peki? ABD destekli Guaido, Maduro’dan yakalanan darbecilerin “insan haklarına” saygı göstermesini istedi!

Değil mi, ABD de zaten önce Hugo Chavez’i, ardından da onun takipçisi Nicolas Maduro’yu özgürlükleri kısıtlamakla, insan haklarına saygı göstermemekle suçluyordu!

Ki ABD hangi ülkeye saldırmak, işgal etmek ve yönetimini değiştirmek istiyorsa o ülkeyi insan haklarına saygı göstermemekle suçluyordu. Yani “insan hakları” bir nevi Amerikan darbeciliğinin parolasıydı!

ABD’nin bu oltasını yutanlar ise -Türkiye’de de olduğu gibi- köşelerinden sürekli “kahrolsun Maduro” sloganı atıyorlardı!

Oysa Venezüella meselesi ABD için bir özgürlük meselesi değildir; petrol ve Amerikan modeline aykırı kamucu model meselesidir.

Ne demişti o kamucu modeli Venezüella’da kuran Hugo Chavez 2009’da? Amerikan Hegemonyasının Sonu isimli kitabımın girişine aldığım o söz şuydu: “Bütün tarih boyunca ABD İmparatorluğu’ndan daha terörist bir devlet görülmemiştir. Yankee İmparatorluğu çökecektir ve bu çöküş bu yüzyıl içinde olacaktır.”