Gerginlik!

08 Mayıs 2020 Cuma

“Her aşırılıktan bir başka aşırılığın, her gerginlikten bir başka gerginliğin doğacağı’ kuralı, yadsınamaz ‘toplumsal bir yasadır!’ ” der, Cumhuriyet’in yarım yüzyıllık yazarı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, “Toplumsal Yaşam ve Hukuk” adlı kitabında.

Ve değerli dostlar, anımsanacağı gibi, bu köşenin düşünürü olan Kierkegaard (1813-1815) “Hayatı ileriye dönük yaşar, geriye dönüp anlarız!” der.

Bu doğrultuda, şöyle bir geriye dönelim diyorum, öyle pek uzaklara değil, geçen yılın, “2019 yılı”nın, “27 Eylül” Cuma gününe; o gün bu köşede yayımlanan “Küresel Adaletsizlik!” başlıklı yazıya; yazı bir “alıntı” ile başlıyor, şöyle:

“İnsanlığın kaderi, sınırlı sayıda ülkenin insafına bırakılamaz!’ diye haykırıyor, kürsüdeki konuşmacı Birleşmiş Milletler’in (BM) dünya liderlerine özgülenen ‘74. Genel Kurul Toplantısı’nda”.

Ayrıca, “BM”nin “Yönetim Kurulu”nu da işaret ederek: “Dünya ‘beş’ten büyüktür!” diye de sesleniyor, üstelik beş parmağını gösterip, sallayarak...

Belli ki, “BM”nin yönetiminin almış olduğu bir “karar”a karşı çıkıyor, “muhalefet” ediyor nedenini de belirtiyor; milyonların hakkını, bu “beş kişinin ağzını açıp kapamasına” bırakılır mı? diye, önlenemez taşkın bir kızgınlıkla “isyan” ediyor...

Haklı! Dinleyicilerin sayısı artıyor; salon iyice dolmaya başlıyor.

Kürsüde vargücüyle haykıran, yüzü kıpkırmızının da ötesinde bir hayli kızarmış konuşmacı, “yönetim”e yükleniyor da yükleniyor...

Eee haklı! Hem de yüzde yüz haklı...

Geri kalmış ülkelerle, ya da bu durumdan çıkma çabasında olan ülkelerle ilgili “kararlar” alıp uygulamaya başlayacaksın, “onlara hiç sormadan, görüşlerini almadan...”

Katılmamak olası değil...

Anlaşılacağı gibi değerli dostlar, kürsüdeki konuşmacı R.T. Erdoğan...

Evet öyle; ne var ki, Erdoğan bu konuşmayı yaptığı “Birleşmiş Milletler Toplantısı”na katılmak üzere uçağa binmeden önce basınla buluşmuştu; bilmem anımsanır mı, “FOX TV” muhabiri, Kılıçdaroğlu’nu kaynak göstererek -o sıralarda sıcak gündemi oluşturan- “Tank Palet Fabrikası” konusuyla ilgili sorusuna şu sözlere yanıt vermişti:

“Kılıçdaroğlu hayatını yalanlar yalanlar üzerine düzenlemiş bir siyasidir!” diyerek... (22.9.2019)

Ve iki gün sonra, New York’ta, “BM”de yaptığı bir konuşmada, “nefret söylemi”nin ne denli tehlikeli oluşundan, söz edecek uzun uzun...

Kısaca şunu söyleyebiliriz, sık sık değindiğimiz bu “Devlet Dili’nin geçerli olması, kuşkusuz “Devlet Adamı”nın varlığına bağlı, bunu da unutmamak gerekiyor...

Kimi siyasilerden, kimi sorumlulardan saçılan, dökülen konuşmalar, sözler, öyle kontrolsüz ki, Anadolu halkının sık kullandığı bir atasözünü anımsatıyor, şöyle: “Testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür!”...

Ne var ki, ekonomik durumun yarattığı gerginliği, çaresizliği, bir de “söz”le derinleştirmemek gerek.

En tepeden en uca yönetimde yer alanların, bu tutuma daha dikkat etmeleri, özen göstermeleri gerekiyor...