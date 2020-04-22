Mümtaz Şenel’e sıkılan kurşun, Salda Gölü’ne...

22 Nisan 2020 Çarşamba

Pazar gecesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında evinde alçakça bir saldırıya uğrayan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü’nün korunması için sürdürdüğü çabayla öne çıkmıştı. Bir yandan dimdik militanca direniyor, bir yandan da centilmen, paylaşımcı kişiliğinden ödün vermiyordu.

Pazar günü öğle saatlerinde TELE1’deki Ankara Rüzgârı programında eski RTÜK üyesi gazeteci sevgili Süleyman Demirkan’la iktidarın medyaya yönelik saldırılarını, bu yönde kullandığı kurumsal araçları konuşurken Şenel’le de telefonla bağlantı kurduk. Şenel, geçen hafta Salda Gölü’ne damperli kamyonların girişini tüm Türkiye’ye duyurmuş, kıyıma karşı çığlık atmıştı. O çığlığı sağır sultanların ardından iktidar da duyunca, bu kıyımı onaylamadığını kekelemişti.

Şenel, pazar günü devlet yetkililerine çağrı yapıp şöyle demişti:

“Beni bölgenin belediye başkanı olarak saymıyorsanız, yörede muhtarlar var. Onlara danışın... Salda Gölü’ne kıymayın. Bu tür konularda particiliği bırakın. Gölün sadece bu yörenin su, güneş, ısı dengesiyle oluşmuş mineralleri kamyonlarla taşımak, millet bahçesine yol diye dökmek akıl işi değil... Mineralleri geri götüreceğiz...”

Şenel ve eşi Fatma Hanım’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz.

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Şenel ailesine yönelik saldırıya ilişkin yedi kişi gözaltına alındı. Resmi soruşturma devam ediyor. Mümtaz Başkan’la ameliyat sonrasında uzunca konuştuk. Olayın Salda Gölü kıyısındaki bir otelle ilgili olduğunu söyledi. Otelde ahlakdışı olaylar yaşanmış. Başkan da böyle bir otelin ruhsatının devam edemeyeceğini resmen bildirmiş.

Şenel’e saldırı buzdağının görünen yüzü... Mümtaz Başkan’ın göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bu yana bir belediye çalışanının gözü çıkarılmış, bir belediye yöneticisi kurşunlanmış. Devamında emekliliğini istemiş...

Bunlar, arkayı sağlam bir yere dayamadan yapılacak işler değil!

Mafya mı?

Mafya dünyasını bilen bir kişiye sordum, şöyle dedi:

- Mafya, ana hedef değilse kadına dokunmaz!

İş bu kadarla sınırlı değil... Yeşilova Belediyesi’nin Salda Gölü kıyısında tek katlı bir lokantası var. Millet bahçesi projesinden sonra mülki idare demiş ki:

- Burayı derhal boşalt ve yık!

Başkan yıkmış. Bir bakmış, 68 bin lira ceza.

Neden?

Geç yıktın, molozları geç topladın...

Başkan bu zaman diliminde Salda Gölü’nü koruyacaklarını söylemekle yetinmiyor, belediyenin kıt olanaklarıyla 24 saat göl çevresinde devriye bulunduruyor. Kum taşıma olayına da bu sayede erken müdahale ediyor.

Başkana şu mesaj veriliyor:

Salda Gölü ile fazla uğraşma!

Şenel’e bu yorumumu sordum. Şunu söylemekle yetindi:

- Dert bir değil ki!

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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 15 yıl önce emekli olan Prof. Doğan Kantarcı, bilimin emekçisi olarak mücadelesini sürdürüyor.

Şunları söylüyor:

- Göl kıyısında oluşan beyaz mineraller kum değil, kaymaksı, mikroskopla bile görülmeyecek küçüklükte magnezyum karbonatlar. Gölün havası akciğer hastalıklarını iyileştiriyor ama bu mineraller toz olup havaya uçarsa akciğere girdiğinde ne olacağını doktorlar söylesin!

- Bu mineralleri kamyonla alıp millet bahçesi yoluna dökerseniz ezildikçe tozlaşır.

- Dünyada Salda Gölü dışında 6 göl daha bu tür mineraller üretiyor. Isı geçirmezlikte, yanmaz kumaş üretiminde kullanılıyor. Bu yedi göl dünyanın yedi harikası gibi korunmalı.

- Göle mavi rengi veren ipliğimsi yosunlar dünyada binyıllar önce ilk oksijeni üretenler.

- Böyle bir yere millet bahçesi yaparak elde edeceğiniz fayda, bu doğa harikasını yok etmeye değmez. Kepçe vurmayın.

Korona nedeniyle iktidarın azıcık bilimi anımsadığı şu günlerde Prof. Kantarcı’ya kulak verin diyoruz.

Mümtaz Şenel’e sıkılan kurşun, hepimizin akciğerine sıkıldı, Salda Gölü’ne sıkıldı...