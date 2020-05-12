Silahlar konuşurken...

12 Mayıs 2020 Salı

“Ufukta bir hükümet değişikliği görünüyor” sözünden darbe iması çıkaran iktidar, Ülke TV’de “Arafta Sorular” programında Sevda Noyan’ın şu sözlerine kaç gündür sessiz:

“15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın, bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Maddi ve manevi olarak çok donanımlıyız. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var hâlâ üç beş... Benim listem hazır!”

Programı sunan Esra Elönü de arafta kalmıyor, taraf oluyor. Noyan’ı düzeltiyor:

“O zaman şöyle diyelim... Dört ayaklarını denk alsınlar...”

Bu sözler, eski AKP’li Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu AKP’nin eski Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu’nun şu sözlerinin yankısı dinmeden edildi:

“İktidarı değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezilerimiz var. Elimde bir mangaya yetecek kadar silah var... Benim gibi yüz binler var...”

Bir istatistik tutulsa Türkiye’de darbe sözcüğünü en çok kullanan parti AKP çıkar!

Muhalefet partileri Türkiye’de demokrasinin eksiklerini dile getirdikçe, iktidar bundan darbe anlıyor. Böyle bir olasılığa karşı da AKP’li kimlikleriyle “görüş” ortaya koyanlar, silahlanmadan söz ediyorlar.

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Son bir haftada art arda yapılan bu silahlı açıklamalar akla 15 Temmuz 2016 sürecinde kaybolan silahları getiriyor. Meclis’te bulunduğu dönemde de bireysel silahlanmaya karşı mücadeleyi sorumluluk edinen 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bu konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

Tüm’ün sürdüğü iz şöyle:

2016 sonbaharında Mustafa Maraş, seri ateş edebilen MP5’le bir traktör sürücüsünü öldürdü. Emniyet’te sordular: “Bu silahı nereden buldun?” Şu yanıtı verdi:

“15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önünde dağıtmışlardı!”

2017 yılı İçişleri Bakanlığı raporuna göre 106 bin 740 silah kayıptı. Tüm, bunu bakanlığa sorunca 73 yıllı rakam yanıtını aldı ama 2014 raporunda bu yoktu. 2017’de birden ortaya çıkmıştı. Tüm’ün araştırmalarına göre son beş yılda görülmemiş ölçüde ruhsatsız silah satışı yapıldı.

Tüm’ün Meclis’te verdiği önergeler iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ruhsatsız silah satışının patlaması, AKP’nin buna göz yumması kayıp silahların bu yolla eritilmesi için mi?

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1970’li yıllarda Türkiye’yi kana bulayan olaylarda, çatışan taraflara silahı aynı elin verdiği ortaya çıkmıştı. Uğur Mumcu adım adım iz sürerek bunu kanıtlamıştı. Uğur Mumcu’nun ortaya çıkardığı bir gerçek daha vardı:

Silah tacirlerini devlet içinde de koruyan kollayanlar vardı. Bunlar arasında görevden alınanlar olursa daha üstten bir el onların iade edilmesini sağlıyordu!

Sevda Noyan’ın televizyonda ilan ettiği listeleme sıradan bir durum değil. Burada konunun özü Noyan da değil. Ona bunu söyletecek perde gerisinde nasıl bir yapı var? O yapı iktidara paralel bir yapı mı, değil mi?

TELE1’in, Halk TV’nin siyasi yorumlarından kin ve nefret söylemi çıkaran RTÜK, kurul üyesi İlhan Taşcı dilekçe vermeden adım atmadı. RTÜK ceza vereceği konularda reisen, affedersiniz resen harekete geçiyor. Perşembe günü kurulun olağan toplantısı var. Sonucu göreceğiz.

Noyan ailesinin 50 kişilik liste yaparak kendisini geleceğe hazırlaması AKP’nin siyaset çizgisi dahilinde ise vahim...

Değilse daha da vahim!

Sevda Noyan’ın geçmişte FETÖ’ye övgüler düzmesini, eşi Engin Noyan’ın FETÖ’nün yayın organı Samanyolu televizyonunda programlar yapmasını AKP’nin FETÖ ile giriştiği amansız mücadeleye armağan ediyoruz. Bu kişiler hâlâ el üstündeyken AKP-MHP ittifakına muhalefet eden herkesin FETÖ’cü ilan edilmesine şapka çıkarıyoruz.

Silahlar konuşurken sorumlular susuyorsa...

Ya ortaktır ya korkaktır!