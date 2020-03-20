Derhal istifa

20 Mart 2020 Cuma

Cesur milletiz. İnternetten okuyoruz, “Umreye gidene bir şey olmaz. Ne demek camiye gitmemek! İbadet edeni Allah korur.” Şaşırmayın, TFF Başkanımız önce “Korkulacak bir şey yok, seyircili oynanacak” demedi mi? Sonra Cumhurbaşkanımız’dan doğru bir talimat gelince, seyircisiz oynatma kararı aldı. Ama Avrupa’da lig maçları erteleniyordu.

Bu sefer bizim TFF Başkanımız, “Seyircisiz oynatacağız” diye ısrar ederek bir hataya daha imza atıyordu. Değerli yazarımız Turgut Koloğlugil yazmış, “Maç başlamadan 2 saat evvel, hele devre arasında kan ter içinde, hem de 50 metrekarelik bir soyunma odasında, 20-25 kişinin iç içe olması bu hastalığın bulaşması için büyük bir etken olabilir.” Gerçeği yansıtan bir yorum.

Süper Lig takımlarının soyunma odalarındaki bu durumların yanında, Anadolu’daki 1. 2. 3. ligler ve hele amatör kümelerin soyunma odalarındaki daha kötü şartları düşünebiliyor musunuz? Sayın TFF Başkanımız acaba oraları hiç gördü mü?

Ömrü bu sahalarda geçen, Türkiye’yi karış karış dolaşan bir başkan olarak ben çok gördüm ve yaşadım. Özetle bunları, soyunma odalarını yaşayan kişiler ancak bilebilir. TFF Başkanımızın bunları bilme imkânı olabilir mi? Sahada omuz omuza mücadele eden, yan toplarda kafa kafaya gelen, karambollerde 8-10 kişinin birbirine girdiği pozisyonları düşünün. Sonra da sağlık yetkililerin “Aman birine en fazla 1-2 m yaklaşarak konuşun” tavsiyesiyle bunu değerlendirin.

Yani Başkanımız demek istiyor ki, “Yeşil sahalardaki yakın temaslarda korona geçmez ama sivil hayatta kesin geçebilir.” Maçlarını bu şartlarda oynayan futbolcularımız için TFF Başkanımızın kararı buydu. Özetle “Seyirci virüs kapabilir ama Allah futbolcularımızı virüsten korur” demişti erteleme öncesi.

Hep söylüyorum ya, TFF bünyesinde akademisyenler, gerçek futbol adamları olmadığı için Türk futbolu bu zavallı hale düşmüştür. Futboldaki düşüşe, demagojiler yaparak çok güzel cevap veren TFF Başkanımız, ligler ertelenmeseydi ve Allah korusun futbolcuların veya teknik adamların başına bir şey gelseydi, bunun hesabını nasıl verebilirdi? Veremezdi. Nitekim Spor Bakanımız bunu gördü ve sözde özerk TFF’ye derhal müdahale ederek TFF Başkanı’nı toplantıya çağırdı. Doğrusunu yaptı, talimatını vererek ligleri erteletti. TFF Başkanı da 3. kez karizmasını feci şekilde çizdirdi. Bence “derhal istifa” etmelidir. Bu arada şunu da soruyorum: Kulüpler Birliği nerede? Hiç sesleri çıkmıyor. Acaba yayıncı kuruluştan veya bazı kulüplerden bir baskı mı var? TFF Başkanı’yken önderliğini yaparak çıkmasını sağladığım özerk federasyon kanunu ve özerk TFF, bence artık işlerliğini yitirmiştir.