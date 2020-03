13 Mart 2020 Cuma

Sen hiç uzun vadede planlama, eğitim ve araştırma projeleri yapma, altyapını bitir, sadece şampiyon olayım diye yanlış transferler yap, bir alay yaşı geçmiş yabancıları al, hocalarını sorgusuz sualsiz kapıya koy, sorumsuzca sırf kendi başarını düşünerek kulübün paralarını çarçur et, kulübünü iflas durumuna getir (F.Bahçe ve Beşiktaş’ın başkanını bunların dışında tutuyorum) sonra takımın Edirne’nin dışına çıkamasın.

Sadece nasıl, nereden para buluruz diye toplanan, hiçbir icraat yapmayan Kulüpler Birliği Vakfı olarak, TFF seçimlerinde aralarından göstermelik bir başkan seçerek Türk futbolunun özerkliğini bitir, Türk futbol medyasının bir bölümünü adeta kulübün basın sözcüleri gibi kullan, tüm bunlardan sonra da her maçtan önce hakemlere gözdağı ver. Mağlup olunca da onlara ağzına ne geliyorsa, acımasızca yüklen, hakaret et, istifaya davet et. Oh ne güzel. Lütfen kendinize gelin yönetici kardeşlerim.

Futbolun günah keçileri

Türk futbolunun her dönem günah keçileridir hakemlerimiz ve MHK. Vur abalıya gitsin. Zira hakaretlerde standart 15-45 günlük ceza alırsın. Onu da şayet güçlüysen çoğunlukla tatillere getirirler. Zira sana ceza verecek kurum özerk ve güçlü değildir. Bu sebeplerden korkar ve sözde ceza verirler. Bu komedi yıllardır milyonlarca insanın gözü önünde oynanır. Bunu büyüklerimiz dahil hepimiz seyreder dururuz.

Sadece ben ve benim gibi gerçek, tarafsız futbol adamlarının böyle yazmaktan başka ellerinden bir şey gelmez.

Bu futbol arenasında, dev kulüplerin ve başını çektiği Kulüpler Birliği Vakfı’nın elinde futbolumuz, işte böyle yıllardır bilimden ve ilimden uzak oyuncak gibi oynanır durur.

Hakem de insandır. Başta başkan ve yönetimin, sonra da futbolcunun hatta zaman zaman hocaların da yaptığı bariz hataların yanında, onlarınki devede kulak kalır. Tabii ki yanlış değilse.

MHK, eğitim, atama gibi hususlarda yanlış yapabilir. Ama sen kalkıp da Beşiktaş ve Milli Takım futbolculuğu, kaptanlığı, TFF yönetim kurulu üyeliği yapmış, Türk futboluna örnek olmuş, ülkemizin sayılı bir iş insanı ve önemli bir aile babası, adam gibi adam olan Zekeriya Alp’e seviyesizce dil uzatırsan, ben de “Önce kendine bak, sevgili yönetici kardeşim” derim. Yaptığınız Sayın Alp’e, günahtır ayıptır. Bu yazı TFF’yi ve MHK’yi devirecek güçte olan dört kulübümüzün son günlerdeki sorumsuzca MHK’ye saldırmaları sonucu, onların eski bir başkanı olarak, dostane bir tavsiye olarak yazılmıştır. Lütfen Zekeriya Alp’i tenkit edin ama saygılı da olun, lütfen!