Türk sporunda manzara-i umumiye

10 Nisan 2020 Cuma

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünü çok severim. Bana dara düşen ülkemin yeniden ayaklanması için bir işaret gibi gelir. Önce okuyucularımın çok sık sordukları bir soruyu cevaplamak için söze başlayayım. “Deniyor ki ülke yangın yeri sen de spor diye tutturmuşsun.” Düz mantıkla bakınca çok yerinde bir tespit gibi geliyor. Ancak demokrasiye inananlar çok basit bir kural ile işe başlarlar. Her meslek kendi sorunlarını yine kendi içlerinden çıkarttıkları çözümler ile halletmeli. Aksi halde işler daha da karışır. Bugün yaşanan karmaşa da zaten bu. Sorunun cevabı bu kadar basit. Sporun problemleri çok ciddi bir ülke sıkıntılarını da gözler önüne getirir ve birçok sorunu da çözer. O nedenle ülkeler Olimpiyat Oyunları'nı almak için kıran kırana rekabet ederler.

Spor eğitimdir. Spor sağlıktır. Spor turizmdir. Spor organizasyondur. Spor endüstridir. Spor eğlencedir. Spor çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıdır. Belki inanırsınız belki inanmazsınız 65 yaş üstü insanları eve hapsedeceğinize onlara spor yaptırın. Eğer hastanedeki yaşlı hasta sayısını yüzde 60 düşürmezseniz inanın büyük bir kaybınız var demektir. (Bugünkü ortamda değil tüm şartlar için konuşuyorum) Tıp yaşlıları ayrı bir disiplinle tedavi etmektedir. Geriatri. Yani kulak, burun, boğaz gibi bir nevi tıbbi branş.

Kadro ve proje çöplüğü!

Şimdi konumuza gelebiliriz. Bugünkü sporumuzda "manzara-ı umumiye" nedir? Son yirmi yılda Türk sporunda o kadar çabuk, o kadar değişik bakanlar, yöneticiler geldi geçti ki, sayılarını ben de unuttum. Ancak unutmadığım tek şey, her gelen bir öncekinin yaptıklarını bozmakla işe başladı. Eğer "siyasal iktidar" değişseydi, iktidar muhalefete geçseydi, bu kadar büyük kadro ve proje çöplüğü oluşmazdı. Bugünkü spor yöneticileri kim kimdir? Kim nedir? Nasıl bir yerden başlayalım gibi bir arayışı olmadığı gibi ipin ucu da kaçmış durumda olmazdı. Kısaca sporu yöneten gücün pusulası yok edildi ve işlevsiz hale geldi. Bir de buna yeni başkanlık düzenlemesi eklenince, işler iyice çığırından çıktı. Bakar mısınız(?) liglerin durdurulması emri Cumhurbaşkanı'ndan bekleniyor. Mevcut kadrodan da Türk sporunun yönetimi artık beklenmiyor.

Bu kriz dönemi, öyle veya böyle biter. Eğer birileri bu ülkeyi yönetmeye talipse Türk sporu için çok ciddi bir plan, proje ile yola çıkmalıdır. Mevcut yönetim, öyle insanları spor yönetiminin dışına itti ki! Dışarıdakiler mevcutlardan minimum 50 yıl ilerideler. İktidara talip olanlar bu değerleri "kırmızı mumla" arayıp bulmalıdır. Çünkü onlar 50 yılda yetiştiler.