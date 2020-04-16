Covıd-19 hastalığının etkeni Sars-cov-2 virüsü ile ilgili öngörülmeyenler, Pandemi ve belirsizlikler

16 Nisan 2020 Perşembe

PROF. DR. BEKIR S. KOCAZEYBEK

Çin’in Hubei/Wuhan kentinde 31 Aralık 2019’da başlayan COVID-19, her geçen gün yeni canlar almaya ve sağlık sistemlerini felce uğratmaya devam etmektedir. Bugünkü tarih itibarıyla T.C. Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkemizde 65 bin 111 toplam vaka, 1403 ölüm vakası ve 1 vaka ile başlayıp 5 bin 138 vakaya kadar giderek artan günlük yeni vaka sayısı (ABD’den sonra 2. sıradayız) ve aynı sayılarda seyreden ölüm bandı aralığı (90- 100) günlük ölüm vakası sayısı, zaten rayında olmayan ekonomimizi iyice içinden çıkılmaza dönüştürmüştür.

Türkiye’yi yöneten siyası iktidarın salgın yönetimine ilişkin yanlış ve tutarsız uygulamaları toplum katmanlarını kısa ve uzun vadede bu hastalıktan kurtulabilme hususunda karamsarlığa götürmektedir.

COVID-19 ile ilişkili bilim insanlarındaki kafa karışıklığı ve belirsizliği çözmeye dönük değişik uluslararası ve ulusal bilim platformlarında tartışmalar yoğun olarak devam etmektedir.

Farklılıklar

Peki, yıllardır bilinen ve daha önce iki kez ciddi salgın yapan bu virüs ailesi (Coronaviridae), içinde bulunduğumuz teknolojik imkânlara karşın neden halen belirsizlikler devam etmektedir? Neden SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili bazı bilgilerimiz halen muamma düzeyindedir?

Mevcut Pan Coronavirus/ SARS-CoV-2 söz konusu yabani hayvanlardan insanlara bulaştığında var olan yapısını, neden değiştirdi? Ve nasıl değiştirerek insanlara uyum sağladı? Neden 17 yıl sonra böyle bir salgın gündeme geldi? Biliyoruz ki mevcut virüsün yapısı 2003 SARS virüsü ile yüzde 21 farklı, 2012/MERS virüsü ile yüzde 50 farklılık gösteriyor.

Mevcut virüs bölgesel/ ülke insanlarına göre neden genotip farklılığına gidiyor (A, B ve C tipleri var)? A tipi ilk salgına Çin/Wuhan’da neden olan yarasa kaynaklı atasal virüs, B tipi ABD, Meksika, Fransa’nın bazı bölgeleri, Almanya ve Kanada, C tipi ise yine Fransa’nın bazı bölgeleri ve İtalya’da saptandı. Pandemik salgın virüsünün dışkı, idrar ve kan yoluyla insanlara bulaşı ve bulaş zamanı spekülatif. Halbuki 2003/SARS ve 2012/MERS dirençli virüs zarfının yoğun glikoproteinlerinden dolayı mide asidine dayanıklı olmasına bağlı dışkı ile bulaştığı biliniyor.

Algoritma net değil

Yine salgın yapan virüsle enfeksiyon geçirildikten sonra tekrar hastalık gelişip gelişmeyeceği hususu belirsiz ve tartışmalı. Şöyle ki: COVID-19’lu hastalarda reaktivasyon (aynı virüsle tekrardan bir iki ay sonra enfeksiyon gelişmesi) ve reenfeksiyon (aynı kişinin COVID-19 geçirdikten bir iki ay sonra tekrar farklı bir kişiden farklı tiple enfekte olması) klinik tabloları kafa karıştırıcı ve önümüzü görmemizi zorlaştırıyor.

Mevcut salgın hastalıkta virüsü saptamak için dünyada ve ülkemizde kullanılan PCR testi ile ilgili neden performans yetersizliği vardır? Yanlış negatifliğin (hastalık etkeni var iken testin negatif olması) yüzde 37-60 arasında değiştiğini saha pratiğinden biliyoruz (Gerçekte PCR testi değişik virüslere göre değişse de yanlış negatiflik yüzde 1 civarındadır). Bu sorunun nedeni büyük olasılıkla virüsün korunmuş, stabil, özgün hedef gen bölgesi tayininde salgının başlaması ve artışıyla birlikte yeterince optimizasyon süreci (Validasyon ve Verifikasyon süreçleri) olmaması (Güncel olarak WHO ve CDC öngörüleri doğrultusunda virüsün Nükleokapsid/N1-3, RNA’ya bağımlı RNA Polimeraz (RdRp) gen bölgesi temel alınıyor.

Virüsün tanısında ya da geçirilmiş enfeksiyonu belirlemede veya immünplazma üretimine dönük kullanılan antikor testleri hızlı ve klasik yöntemlerle optimize edilse de 4 aylık salgından dolayı, testin yapısı gereği olarak ve sonuçlarının belli bir süre geçtikten sonra alınabilmesinden dolayı tarama ve tanısal sonuçlarını tam net bilmiyoruz. Salgın sürecine test kiti üreticilerinin hazırlıksız yakalandığı kanaatindeyim. Tedavi ise belki de bu salgında en karmaşık olan ve algoritması tam netleştirilemeyen husustur.

Adeta “iğne ile kuyu kazmak” gibidir. Mevcut SARS-CoV-2’ye karşı spesifik tedavide direkt etkili antiviral faz 1-4 sürecini geçirmiş preparat yok. Ancak daha önceki değişik virüslere (HIV, Influenza vb.) etkinliği FDA tarafından kabul edilen preparatlar çeşitli kombinasyonlarla kullanılıyor. Bunlara ek olarak, sıtma etkenine karşı etkinliği kanıtlanmış preparatlar ve enflamatuvar bazı hastalıklarla etkili olabilen antienflamatuvar ve sitokin inhibitörü preparatlar ve antibakteriyel antibiyotikler ile çeşitli vitamin kompleksleri ile çeşitli farklı etkisi olabilen 50’nin üzerinde preparat kombinasyonlarla uygulanmaktadır.

Mustasyona açık

COVID-19 salgınının en umut vermeyen ve belirsiz ve kısa veya uzun vadede sonuçları itibarıyla biz bilim insanlarını en fazla uğraştıran husus ise aşılama ile korunmadır. Etkili ve uzun dönemde SARS-CoV-2’ye karşı koruma sağlayacak aşı çalışmaları 2003/SARS salgınında başlamış, salgın kendiliğinden sınırlanınca çalışmaların sonucu alınamamış, keza 2012/MERS’te de lokal salgın boyutundan dolayı aşı çalışmalarının üzerine yeterince gidilmemiştir.

Bugün için COVID-19’a karşı aşı eldesi çok zor olmasının başlıca nedeni, özellikle HIV/AIDS ve Hepatit C virüsü (HCV) gibi RNA virüslerinde olduğu gibi genetik yapısının uygun olmayan özelliği (mutasyona çok açık olmasından farklı birçok alt tipin oluşması gibi) ve diğer bir sorun da uzun dönemli ve kalıcı etkin bağışıklığı sağlayacak bu virüsün hangi yapısının tercih edileceği hususudur.

Ders alalım

Sonuç olarak, bugün bu pandemik virüs bazı önemli bilinmezlikleriyle ve belirsizlikleriyle önümüzdeki yıllarda da hep konuşulacak ve tartışılacaktır. Ayrıca COVID-19 salgınına karşı yeterince hazırlıklı olmadan yakalanan ve geçmişte aynı virüs ailesi ile ilgili SARS ve MERS salgınlarından ders almamış gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin çoğunluğu (yoksul ülkeler hariç), genelde yıllardan beri süregelen vahşi kapitalizmin sağlık politikalarının gereği olarak sosyal devlet (güncel salgında Almanya hariç) yerine ticari amaçlı ve hedefini “hasta yoktur hastalık vardır” ilkesine dayandırmaları sonucunda pandemik salgını çok ciddi olarak yaşamaktalar. Tıbbın duayeni Hipokrat’ın ifadesiyle “Hastalık yoktur hasta vardır” anlayışının ve Sosyal Devlet bakış açısının yeni dönem paradigmaları olacağı nettir. Her şeye rağmen insanlığa özgü üstün bir taraf olan beynin ön bölümü bu ve benzer salgın hastalıkların üstesinden gelecektir. Yeter ki ders alabilelim...