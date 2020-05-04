Covid-19'dan Eğitim İçin 14 Ders - Nazım MUTLU
Gezegenimizin yedi buçuk milyar dolayındaki insanları olarak son 100 yıl içinde yaşanan irili ufaklı birçok salgına karşın, bugünkü büyüklükte olanına ilk kez tanıklık ediyoruz. Salgın hastalıklarda dünya tarihinin en büyük yıkımı, 1918’de başlayıp iki yıl içinde 500 milyon insana bulaşan ve 50-100 milyon dolayında insanın yaşamına mal olan “İspanyol gribi” ile yaşandığını anımsayarak son dört ay içinde yeryüzünü neredeyse bütünüyle kuşatan COVID-19’a karşı çetin bir kurtuluş savaşı veriyoruz.
PARA-KÂR ODAKLI SİSTEM
Savaş, salgın, deprem gibi birçok yıkım, acılarla birlikte insanlığa sayısız dersler bırakıyor. Şimdiki salgınla birlikte oluşan iklimde “bir musibetin bin nasihatten evla olduğu” gerçeğiyle bir kez daha yüz yüzeyiz. Başta sağlık alanı olmak üzere ekonomiden eğitime, kentleşmeden iletişime dek toplumsal ve bireysel yaşamı oluşturan her bir parçada oluşan bozuklukları, sayrılıkları daha yakından görmeye başladık. Özellikle yönetsel düzeneğin isterleri doğrultusunda biçimlenen karmaşık yaşamsal yapılardaki çürümenin ayrımına varıp, yalın bir bakışla sağlıklı seçenekler geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Yaşadığımız süreç, para ve kâr hırsının insanlık için hangi tuzakları hazırladığını anlatıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu blokta son yarım yüzyıldır ama özellikle çeyrek yüzyıldır egemenlerce dayatılan para-kâr odaklı sosyoekonomik sistemle, insanı, doğayı hiçe sayan tutumla varılacak yerin ne olduğu belirginleşmiştir. Aynı yolu sürdürmenin gelecekte yol açacağı yıkımları görmek için bilici (kâhin) olmak gerekmiyor.
"KILAVUZUMUZ BİLİM"
Ağır bedellerle süren bugünkü durumdan çıkarılacak sayısız derslerden yola çıkarak zaman yitirilmeden uygulamaya konulması gereken eğitime ilişkin çözüm önerileri şöyle özetlenebilir:
1) Okul
çağında olduğu halde iş
yaşamında yer almak zorunda bırakılan 700 bini aşkın çocukla 4+4+4 yasasıyla bugüne dek açık
öğretime itilen 2 milyon öğrenci, örgün
eğitim kapsamına alınmalıdır.
2) Eğitimin
içeriği bütünüyle bilimsel
olmalıdır. Çünkü gerek toplumsal gerekse bireysel yaşamın “kılavuzunun bilim olduğunu” bugün
yaşananlar bir kez daha somut olarak göstermiştir. Siyasal erki ele geçirmek ve elde tutmak için
başvurulan bilimdışı yol ve yöntemlerin
bireye de topluma da hiçbir
yarar sağlamadığı ortadadır.
Bu kapsamda;
-
Var olan ders izlencelerinin üçte birine
yakınını oluşturan din-inanç eksenli dersler yerine yaşamsal önemdeki bilim-sanat-zanaat-spor eksenli
dersler konulmalıdır.
- Devlet okullarında 250 öğrenciye bir adedi düşen, zaten oldukça yetersiz olması bir yana, son yıllarda bunların da kimisi makam odasına, kimisi mescide dönüştürülen laboratuvarlar çoğaltılmalı, kullanımı etkinleştirilmelidir.
KAMUCU EĞİTİM
3) “Nitelikli-niteliksiz okul”
ayrımına yol açan eşitliksiz,
piyasacı, özelleştirmeci
eğitim siyasası terk edilmeli; kamucu ve tüm kesimleri kapsayacak nitelikli
eğitim siyasası yaşama geçirilmelidir.
4) Ağırlıkları
her bireyin ilgi ve yeteneğine göre değişen, ama şiirden müziğe,
resimden öyküye, çizimden dramaya dek kişiliği besleyip güçlendiren birçok sanat dalı, eğitimin çekim gücüne dönüştürülmelidir.
Yine ilgi alanına göre
marangozluktan fidan dikmeye, yemek pişirmeden örgü örmeye dek birçok
el becerisi edinerek yetişen birey, yaşamını üretimle varsıllaştırmanın yollarını bulacaktır. Dahası,
bugünkü gibi olağanüstü koşullarda yaşamını sınırlı bir alanda sürdürmek
zorunda kalacağı birkaç gün ya da ayı, ruhsal çöküntüye uğramadan geçirebilecektir.
5) Sistemin
odağına yerleşen sınavların
her şeyi belirleyen gücü, yerini kişiyi bütünüyle yaşama hazırlama
amacına bırakmalıdır. Medreselerden kalma ezberciliğin yerini düşünce
geliştirme, aktarmacılığın yerini sorgulama, tartışma ve yaratıcılık almalıdır.
OKUMA SEVGİSİ
6) Anaokulundan
başlatılarak bütün eğitim aşamalarında uygulanacak etkili yöntemlerle her öğrenciye mutlaka okuma
sevgisi, okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bu, yaşamsal gereksinmelerle
ilgili bilinçlenmenin
yanında, bugünlerdeki gibi olağanüstü koşullarda, ev içinde zorlanmadan zamanı değerlendirmenin
en etkili aracıdır. Yanına eklenebilecek yazma sevgisi, yazma alışkanlığı ise
kimseye “boş zaman”
bırakmayacaktır.
7) Okul
türleri, toplumsal yaşamın gereksinimleri doğrultusunda yeniden
düzenlenmelidir. Siyasal beklentiler doğrultusunda gerçek gereksinimin kat kat üstünde açılan
okullar, teknik ve akademik okullara dönüştürülmelidir.
8) Kademeler
arası geçişte (ilk-orta-yüksek) biçimsel sınavlar değil, temelden başlayan
ilgi-eğilim saptaması ve yönlendirmeler
belirleyici olmalıdır.
9) Öğretmen
yetiştiren kurumlar, Köy Enstitüleri örneğinde olduğu gibi günümüzün
gereksinimlerine uygun içerikle
yapılandırılmalı; gerekli sayıda,
çok yönlü ve işlevsel niteliği güçlü öğretmen yetiştirilmelidir.
10) Yıllardır
atanmayı bekleyen, umudunu kesip başka iş arayışına düşen yarım milyonu bulan öğretmen
adayının ataması yapılmalıdır.
11) Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen gibi
ayrımcı, meslek onurunu zedeleyen uygulamalara son verilmeli; öğretmenler özlük, sosyal ve ekonomik
haklarıyla gelecek kaygısından kurtarılmalıdır.
12) Yönetsel görevlere gelmede başat ölçüt, işe uygunluk olmalı; bütün eğitim bileşenlerinin görevlendirme ve yönetim süreçlerinde söz ve karar sahibi olması sağlanmalıdır.
DEVRİMSEL DÖNÜŞÜM
13) Bütün
eğitim kurumları yapı, derslik, altyapı ve donanım yönünden eksiksiz olmalıdır.
14) Her açıdan güçlü, karşılaşılacak sorunların üstesinden bilimle, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayla gelineceği bilinciyle, yurt ve insan sevgisiyle donanmış kuşaklar yetiştirmek amaçlanmalıdır.
COVID-19 salgınının
hem dünyada hem ülkemizde, geçmiş
yüzyıllarda yaşanan büyük çaplı
salgınların yarattığı zihinsel sarsıntılara, devrimsel dönüşümlere benzer etkiler bırakacağı
açıktır. Geleceğe daha güvenli bakmak için eğitimdeki önceliklerimizi
bu çerçevede oluşturmak ve bir an önce yaşama geçirmek zorundayız.
NAZIM MUTLU
E. Öğretmen
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