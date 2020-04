Haftanın ardından neler konuştuk 17 Nisan - 25 Nisan

26 Nisan 2020 Pazar

Salgına dair gelişmeler, 23 Nisan ve ramazana yönelik özellikle muhalef oylarıyla seçilen belediyelere dönük baskıların yanı sıra Boğaz’daki kaçak çardağı ortaya çıkan Cumhurbaşkanı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun’un öfkesine sahne oldu geçen hafta.

Gazetemizde çıkan haberler hakkında soruşturma açılırken konu ile ilgili görüş bildiren, olayı takip edeceklerini açkılayana CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da dava açıldı.

Altun’a bağlı Basın İlan Kurumu da haberler ile ilgili gazetemizden savunma istedi. Aksi takdirde ilan cezası verileceği belirtildi.

Virüs-para-maske

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına ilişkin “Bunun ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu” dedi. Maske dağıtımı bir türlü istenen boyuta ulaşamadı.

Yurttaşların büyük bölününe hâlâ kod gelmediği için ücretsiz maskeler alınamazken, kendi yurttaşına maske dağıtamayan iktidar, maske ihracatına devam etti. Hatta, Resmi Gazete’de yayımlanan, hastaneler maskelerini kendileri üretsin ana temalı karar, iktidarın bu konudaki aczi ve para hırsını tüm çıplıklığı ile ortaya koydu.

2 milyar maske üretim kapasitesine sahip ülkede, üretilen maskeleri başta İngiltere olmak üzere başka ülkelere satan yönetim anlayışı, hasta ile dolup taşan hastanelere bir de “maskenizi kendiniz üretin” dedi. Ücretsiz maske dağıtımında sorunlar yaşandığını kabul eden Kalın, “Bunu düzeltmek lazım. Yaşanan sorunları çözmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Denetim raporu gizlendi

Türkiye Varlık Fonu’nunun yasaya göre 7 ay önce Meclis’e sunulması gereken 2018 yılı denetim raporunun bir aydır gizlendiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a, salgın önlemlerinden ekonomik olarak etkilenen yurttaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası nedeniyle soruşturma açtı. Ayrıca, belediyenin hesabındaki 3 milyon 532 bin lira bloke edildi.

Bayram balkonlarda

TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul’da düzenlenen özel oturum koronavirüs salgını nedeniyle tarihi anlara sahne oldu. Özel oturumlarda tamamen dolan kordiplomatik ve şeref locaları salgın nedeniyle boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özel oturuma katılmazken, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti liderleri Genel Kurul’da hazır bulundu. 23 Nisan kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde yapıldı. Yurttaşlar da sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalırken, saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan’ı kutladı. Televizyonlar da saat 21.00’de İstiklal Marşı yayımladı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı dakikalarda konuşmayı başardı.

200 bin ölüm

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 200 bine, vaka sayısı 2.7 milyona yaklaştı. Can kayıplarının 116 binden fazlası Avrupa’da. En fazla can kaybının yaşandığı ülke 50 bin ile ABD oldu.

Trump şaşkınlık yarattı

İlaç adı açıkladığı için geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü’nü karşısına alan ve fonları kesen ABD Başkanı Donald Turmp’ın dezenfektanların içilerek insanların kendilerini koruyabileceğini söylemesi şaşkınlık yarattı. Trump, sosyal mesafe kurallarıyla ilgili tavsiye kararlarını yaz başına kadar uzatabileceğini açıkladı.

DSÖ uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, kovid-19 yüzünden zarar gören tedarik zincirinin sıtma nedenli ölümleri 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

1 trilyon Avro’luk fon

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderleri dün koronavirüsün etkileriyle mücadele etmek için 1 trilyon Avro’luk acil durum bütçesi oluşturulması üzerinde anlaştı. AB’ye üye 27 üye ülkenin liderlerinin yaptığı dört saatlik görüşme sonrasında 2021-2027 yılları arasında kullanılacak bütçe kabul edildi. Liderler, daha önce kararlaştırılmış olan ve koronavirüsle boğuşan ülkelere yardım için 540 milyar Avro’luk bir destek paketini onayladı.

Cinsiyetçi başkan

Japonya’da, koronavirüs salgınında “kadınların bir türlü karar veremeyip çok oyalandığı için” süpermarket alışverişlerini erkeklerin yapması gerektiğini söyleyen Osaka Belediye Başkanı sosyal medyada tepki gördü.

Johnson dönüyor

Kaptığı virüsü yenerek iyileşmeye başlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ‘koronavirüs krizinin kontrolünü tekrar ele almak’ için Pazartesi günü Başbakanlık’a dönecek.