Haftanın ardından neler konuştuk: 5 Nisan - 11 Nisan

12 Nisan 2020 Pazar

Test, hasta ve ölüm sayılarının günlük olarak açıklanmasının rutine bindiği ve her gün açıklanan verilerle hasta va ölümlerin kanıksandığı haftaya hükümetin aldığı yanlış kararlar damga vurdu. Kötü zamanlama ile duyurulan iki günlük sokağa çıkma yasağı, virüsün bir gecede yayılma hızını katlamasına neden olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir Bilim Kurulu üyesinin hastalığa yakalandığını ve bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısının 16 olduğunu bildirdi. Koca, “sosyal izolasyonu sağlamakta yeterince başarılı olamadıklarını” belirtti. Meclis Genel Kurulu’nda işten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanması için kanun teklifi hazırlandı.

İlk başta sendikaların da istediği öneri heyecan yaratırken, aslında yapılmak istenenin emekçiyi açlığa mahkûm etmek ve korona nedeniyle gündeme gelen ekonomik faturanın mümkün olduğunca emekçiye ödetilmesi olduğu anlaşıldı. Zira teklife göre, işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek. Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Hükümet, sağlık çalışanlarına karşı yine iki yüzlü davrandı.

Öncelikle söz verdiği performans ödemelerinde ayırım yaptı. Sağlıkta şiddet teklifi infaz yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında CHP’nin “Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi’nin genel kurul gündemine alınması” AKP’nin oylarıyla reddedilirken, AKP ve MHP grupları bir gün sonra aynı teklifle geldi.

Teklifin İnfaz Yasası’na eklenmesi önerildi. İnfaz indirim paketine göre, daha önce 18 ay hapis cezası aldığında cezaevine girmeyen gazeteci veya ifade özgürlüğünü kullanan yurttaşların artık bu cezanın yüzde 40’ını ceza infaz kurumunda geçirmek zorunda kalacağı ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) hedef aldı. Trump, DSÖ’yü salgın sırasında “Çin odaklı” bir çizgi izlemekle eleştirdi. Önce bir basın brifinginde ABD’nin DSÖ’ye mali katkısını askıya alacağını açıkladı.

Daha sonra açıklamasını değiştirerek, “Meseleyi inceleyeceğiz” dedi. BM’den ise “Salgın sona erdiğinde 7.8 milyarlık dünya nüfusunun yarısından fazlası yoksulluk içinde yaşıyor olabilir” açıklaması geldi.