Koronavirüs ve KKTC - Dr. Gökhan CEBECİ

10 Mayıs 2020 Pazar

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz de dahil olmak üzere neredeyse tüm yerkürede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Her akşam Türkiye’nin yeni vaka sayılarını takip ederken, diğer ülkelerin de salgında ne durumda olduğu konusunda bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Bunun ile ilgili ülkelere canlı bağlantı yapan televizyon ekranlarından da, gazeteler ve sosyal medyadan da birçok veriye ulaşabiliyoruz.

Ama bir ülke var ki, ne yazık ki kendi medyamızda bile yeteri kadar yer bulamazken, koronavirüs savaşında sessiz sedasız büyük bir başarıya doğru koşar adım ilerliyor: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üyeliği olmadığı için dünyanın ne yazık ki farkına varamadığı ve yine nedendir bilinmez bizlerin de gözden kaçırdığı bir başarı öyküsünün satırları yazılıyor Yavruvatan’da.

İlk vakanın 10 Mart günü tespit edildiği KKTC’de, 7 Mayıs tarihi itibarıyla yapılan toplam test sayısı 19.201. Toplam vaka sayısı, 31’i yabancı turist olmak üzere 108. Tanı konan vakaların bugüne kadar 103’ü iyileşirken ne yazık ki 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden ikisi Türk ikisi ise Alman. Şu an kalan aktif vaka sayısı ise sadece bir.

Yine 7 Mayıs tarihi itibarıyla ülkede koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta bulunmuyor. Asıl bu mücadeleyi güzel ve özel kılan ise Kuzey Kıbrıs’ta 17 Nisan’dan bu yana yeni vaka saptanmaması.

ZAMANINDA MÜDAHALE

İlk olarak Alman bir turiste Covid-19 teşhisi konması üzerine hemen okulların kapatıldığı, sonraki süreçte uçuşların durdurulduğu, ilçeler arası yolculuğun yasaklandığı ülkede, 23 Mart’tan itibaren 06.00 - 21.00 saatleri arası kısmi, 31 Mart’tan itibaren de 21.00 - 06.00 saatleri arası tam sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, vatandaşlar market, eczane, benzinlik ve bankalardan temel ihtiyaçlarını temin edip tekrar evlerine dönmek koşuluyla izin belgesi ile sokağa çıkabildi. Bir yıl hapis ve para cezası olan sokağa çıkma yasağına uymayan ya da maskesiz sokağa çıkanlar gözaltına alındı.

42 gün süren karantinanın ardından ise son iki haftada yeni vaka saptanmaması üzerine normalleşmenin ilk adımı olarak 4 Mayıs’tan itibaren pazar günü hariç haftanın altı günü kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Akşam 21.00’den itibaren geçerli olan tam sokağa çıkma yasağı ise bir süre daha ve yine her gün devam edecek.

Bu hafta başı market, eczane, banka, kuyumcu, beyaz eşya bayii gibi kimi işyerlerinin normal mesai saatleri düzeninde açıldığı ülkede oteller, eğlence yerleri, spor salonları, berber ve kuaförler ile birlikte pazar yerleri ve okullar kapalı tutulmaya devam ediliyor. Düğün, sinema, ibadet gibi toplu etkinlikler halen yasak.

ALKIŞI HAK EDİYORLAR

Restoran, pastane, kafe ve büfeler ise çalışanlarına test yaptırmak koşuluyla, 11 Mayıs’tan itibaren paket servis ve yerinden gidip alma hizmetini başlatabilecekler.

Açılan işyerleri hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda sıkı denetlenecek, bu kurallara uymayan işyerleri kapatılabilecek.

Sürecin ikinci aşamasına geçilen ülkede vatandaşlara önlemlere uymaya devam etme konusunda uyarılarda bulunulmaya devam ediliyor.

Normalleşmenin ilk adımlarının atıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gelinen nokta bu şekilde.

İdareciler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkes ve duyarlı davranarak kurallara uyan Kıbrıs Türk halkı büyük bir alkışı hak ediyor.

En ufak bir rehavete bile yer olmayan pandemi savaşında KKTC’de elde edilmiş olan bu güzel tablonun bozulmaması dileğiyle...