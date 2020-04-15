Ölüm korkusu mu ekmek kavgası mı?

15 Nisan 2020 Çarşamba

PROF. DR. NAZİFE GÜNGÖR

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

Türkiye’de 10 Nisan akşamı saat 21.00 sıralarında, o gece 00.00’da başlamak üzere iki gün boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanacağına ilişkin kararın açıklanması üzerine insanlar panik halde sokağa döküldü. Market raflarında ne var ne yok telaşla poşetlere doldurulurken sosyal mesafe çoktan aşılmış, fiziksel temas had safhada. Anımsayacaksınız. 15 Temmuz akşamı da ilk anda insanlar marketlere, fırınlara doluşmuş, ne buldularsa alıp evlerine taşımışlardı. Olay netlik kazanınca insanlar rahatlamışlardı. Medyanın görevi halkı suçlamak değil, aydınlatmaktır. Dolayısıyla da 10 Nisan akşamını, kitlelerin dinamiğini analiz etmeden temelsiz ve peşin hükümle ele almak doğru değil. O halde kitleleri iyi tanımak, içerisinde bulunduğu koşulları çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bilmeden, kendi durduğu yerden, kendi koşulları içerisinden başkalarına bakıp sonuç çıkarmak akıl alır gibi değil. Ne yazık ki medya bunu sıklıkla yapıyor. 10 Nisan akşamı halkın panikle sokaklara dökülmesiyle birlikte çoğu medya organının başlattığı halkı hor görme, karalama, yargılama yönündeki tavırları gerçekten hiç şık durmadı. Medyanın toplumda bir yanıyla bilgi aktarıcı, bir yanıyla da gözcü rolü üstlendiği doğru. Ancak bu gözcülükte objektifi halka değil, sistemin kurum ve kuruluşlarını işletenlere çevirerek yapması gerekiyor. Yani medya, bir yandan halka bilgi aktarımı yaparken bir yandan da sistemin işleyişini halk adına gözlemleyerek işleyişteki olumluluk ve olumsuzluklar hakkında toplum adına kanaat oluşturmalı. Oysaki görünen o ki medya bir misyon karmaşası içerisinde.

Öncelikli korku

Aç kalma korkusu diğer tüm korkulardan önceliklidir. Kriz dönemlerinde insanların özellikle de kitlesel ortamda duygu odaklı dinamikleri akıl odaklı dinamiklerinin önüne geçer. Bu yöndeki tavır ve davranışlarının motivasyon kaynağı ise temel gereksinimlerdir. Buna göre eğer kitleler bir biçimde aç kalma korkusuna kapılırlarsa diğer bütün tehlikeler vız gelir. İnsan, doğası gereği öncelikle yaşamda kalmak için temel gereksinimlerini karşılamak ister. Temel gereksinimlerini karşılayamayacak olma korkusu, onu diğer bütün tehlikeleri hiçe sayma noktasına getirebilir. Hele ki o tehlike olasılık dahilinde ise aç kalma tehlikesinin yanında hiç kalır. 10 Nisan akşamı koronavirüs eksenli tüm kaygılar bir anda ekmek kavgasına yenik düştü. Kitleleri iyi tanımak gerekiyor. Özellikle de işin karar verici kısmında bulunanların, karar oluşturma, strateji geliştirme süreçlerini toplumun tüm dinamiklerini dikkate alarak yapmaları, beklentilere uygun yanıtlar alınması açısından çok önemli. Toplumlar her ne kadar zaman zaman birtakım olaylar ve durumlar karşısında kitlesel bir homojenlik hali ortaya koysalar da ayrıntılarda çok ciddi farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıkları anlamak için toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel dinamiklerini doğru analiz etmek gerekiyor. Bunu yaparken tarihsel dinamiği de göz ardı etmemek lazım.

Kitle değil, yönetenler ders çıkarmalı

Nitekim insanlık tarihi boyunca yaşanan tüm savaşların, çatışmaların temelinde ekmek kavgası olduğunu unutmamak gerekir. İşte tam da bu nedenle toplumu analiz ederken insanların öncelikle gelir durumlarına, yaşam standartlarına, iş ve uğraş koşullarına bakılması gerekir. Öncelikle toplumun kendisini güvende hissetmesi gerekir.

Her toplumun kendine özgü bir kültürel karakteri vardır ve bu da hangi durumlarda hangi davranış biçimlerini sergileyeceğini büyük ölçüde belirler. Kültürel kodların izini ise tarihsel dokunun ayrıntılarında sürmek en doğrusu. Kitleler değil, yönetenlerin geçmişten ders çıkarması beklenir. Özellikle panik durumlarında kitleler günü kurtarmanın telaşına kapılırlar. Böyle durumlarda geçmişteki yaşanmışlıklara ilişkin kâbus kareler panik haldeki insanın zihninde yeniden belirir ve paniği besler. Sonuç olarak insanları her şeyden önce aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamak gerekiyor. Ekonomik güçlükler içerisinde kıvranan, maddi yetersizlikle başa çıkmak için çabalayan insanı için virüsle mücadele, ölüm riski gibi şeylerin fantazyadan ibaret olacağını göz ardı etmeyelim.