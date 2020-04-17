Hukuk önünde herkes eşittir

17 Nisan 2020 Cuma

Gazetemiz Kuzguncuk’ta, Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki bir arsada, yetkili koruma kurulundan izin almaksızın, inşaat ve tadilatlar yapıldığını kamuoyuna duyurdu (14.04.2020). Konu bir anda büyüdü, yandaş basın gazetemize saldırıda bulundu. Cumhuriyet savcılığı, “Boğaz’da kaçak yapı var” haberine karşı hemen harekete geçti. Ve çok büyük bir iddia ile, “terör örgütlerine hedef gösterme” iddiasıyla bu haber için acele soruşturma açtı (15.05.2020).

Boğaziçi’nde öngörünümle ilgili bir haber nasıl teröre bağlanabilir? Hukuk eğilip bükülürse olabiliyor…

Konuyu özetleyelim.

Sözü edilen haberdeki arsada duvar örülmesi, jiletli tel çekilmesi, pergola, taş mangal vs. gibi inşaat ve tadilatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin yanındaki arsada yapılıyor. Aslında çok basit, çok doğal bir haber. Ancak haberin öznesi İletişim Başkanı olunca iş değişiyor. Pekiyi, haber yalan mı? Gerçekdışı kasıtlı bir haber mi?

Bu soruların yanıtını Altun’un eşi Sayın Fatmanur Altun verdi. Evlerinin bitişiğindeki arsada “düzenleme yaptıklarını, oturma alanı oluşturduklarını, pergola, taş mangal yaptıklarını” belirtti ve “İBB zabıta ekipleri, başka işleri yokmuş gibi gelip mangal ve pergolayı kaldırdılar” diye açıkladı.

Sayın Altun’un söylemi çok ilginç. “İBB zabıta ekipleri, başka işleri yokmuş gibi, mangal ve pergolayı kaldırdılar” diyor.

Oysa İBB zabıtasının asıl görevi budur. Yasaya aykırı öngörünüm yapılaşmalarını izlemek ve engellemek.

Hukuksal durum

Arsada yapılan iş basit bir olay gibi gösterilmeye çalışılıyor: “Fazla bir şey yapmadık ki, taş mangal, pergola, duvar, jiletli tel…”

Oysa olayın dayandığı hukuksal bir durum vardır.

Boğaziçi öngörünüm bölgesi ile ilgili yasada kurallar vardır. Bu kurallara herkesin uyması gerekir. İster zengin, ister fakir, ister sade vatandaş, ister Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı… Kim olursa olsun, bu kurallara uymak zorundadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir kimseye yasalara karşı gelmek hakkını vermez.

Şimdi sormak gerekir. Pekiyi, bu arsada düzenleme yapılamaz mı? Arsa temizlenemez mi?

Cevap: Evet düzenleme yapılabilir, arsa temizlenebilir hatta kolayca sökülebilir (demontabil) pergola da konulabilir. Ancak, yasalara bağlı kalmak şartıyla ve yetkili Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden izin alınması koşuluyla.

Bu haberde hedef bir kişi değildir, yapılan iştir. Yapılan yasaya aykırı girişimleri kamuoyuna duyurmaktır. Üstelik yapılan yasadışı girişimi kimi mahalle sakinleri şikâyet etmiş. Konu İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nce incelenmiş, sonunda İBB zabıta ekipleri tarafından yasadışı yapılan işlemler engellenmiştir.

Bu olay üzerine, yandaş basın Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. Hemen ardından bu haber, “terör örgütlerine hedef gösterme” olarak değerlendirilip soruşturma başlatıldı. Hukuk herkese lazımdır. Hukuk kurallarının böylesi eğilip bükülmesi, en çok hukuk sistemini zedeler. Böylesi bir soruşturma bütün dünyada en hafif deyimle, “gülünç” karşılanır.

Kim olursa olsun, herkes yasalara uymak zorundadır. Milletvekili, sade bir vatandaş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı yasalar önünde eşittir. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı’nın yasaları çiğneme hakkı yoktur. Şurası iyi bilinsin ki, Cumhuriyet gazetesi gerçekleri okuyucusuna duyurmaktan vazgeçmez. Bu biçimdeki hareketler, bizi doğruları yazmaktan alıkoyamaz. Bir asırlık Cumhuriyet gazetesini korkutamazlar, yıldıramazlar.