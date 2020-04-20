İşbirliği Şart, Gün Birleşme Günüdür

20 Nisan 2020 Pazartesi

11 büyükşehir belediyesinin CHP’li başkanları salgınla mücadele kapsamında geçen cuma günü (17.04.2020) ortak bir açıklama yaptı. Bu 11 büyükşehir belediyesini bir kez daha anımsatalım: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay.

On bir büyükşehir belediye başkanı son derece önemlidir. Bunlardan sadece üçünün, İstanbul, Ankara ve İzmir’in toplam nüfusu 25 milyon 550 bindir. 11 şehrin toplam nüfusu 35 milyona yakındır. Türkiye’nin neredeyse yarısını oluşturan bu 11 belediyenin başkanlarının çağrısına dikkat etmek gerekir. Eğer demokrasi varsa, bu belediye başkanlarının çağrılarına eğilmek, bunları dinlemek ve ilgilenmek zorunludur.

Belediye başkanları salgınla ilgili olarak, önlemler önerdiler. Bu önlemleri özetleyelim:

1. Bilim insanlarının önerdiği sokağa çıkma yasağı uygulansın.

2. Yerel yönetimlerin kredi borçları ertelensin. Genel bütçeden belediyelere aktarılan paylar artırılsın. İller Bankası’ndan kredi, olanakları sağlansın.

3. Su ve kanalizasyon hizmetinin sürmesi için, ödemesi 6 ay sonra başlayan faizsiz kredi verilsin.

4. Maskeler belediyeler eliyle dağıtılsın. Şehirlerle ilgili salgın verileri şeffaf olarak açıklansın.

5. Toplu ulaşımda gelir desteği sağlansın ve toplu taşımaların akaryakıtlarından ÖTV alınmasın.

6. Ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmada belediyelerin doğru adres olduğu unutulmasın.

Belediye başkanları dünya ölçeğinde sürüp giden salgına karşı, Türkiye’deki mevcut siyasi otoriteye sesleniyor. Birlikte çalışmayı öneriyor.

Başkanlar ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı çağrıya uyulmasını ve 23 Nisan akşamı saat 21.00’de her evin balkonundan İstiklal Marşı’nın bütün milletçe söylenmesini istiyor.

Başkanların çağrısının açıklandığı gün 16 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Koronavirüs salgınını nasıl yeneriz” başlığını taşıyan ve gazetemizde yayımlanan önemli bir makale yazdı (17.04.2020).

Ne diyeceksiniz?

Tam bu günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma açıldığına dair açıklamalar yapıldı.

Neden soruşturma açılıyor? Ne gerekçe bulacaksınız? Salgın günlerinin zorluklarını aşmak amacıyla vatandaşa yardım topladığı için soruşturma açtık mı diyeceksiniz?

Başkan İmamoğlu, bu yazısında, son on günde 500 bin ailenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım talep ettiğini belirtiyor. Başkan İmamoğlu, “Tam bu noktada, hükümetimiz en yakın ortak olarak, belediyelerle mutlaka birlikte çalışmalıdır” çağrısını yapıyor.

Milletçe zor günler yaşıyoruz. Şimdi birlikte olunmayacak da ne zaman olunacak?

Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’dır, sadece AKP’lilerin değil. Tüm vatandaşların, 80 milyonun Cumhurbaşkanı olduğunu göstermelidir. Cumhurbaşkanı sertlik yanlısı danışmanlarını bir an için kenara itmelidir. Tüm vatandaşları birleştirmelidir.

Unutmayalım ki bu günler de geçecektir. Kuşkusuz 25 yıl, 50 yıl sonra bu günlerin siyasal tarihi yazılacaktır. Tarihte bölen değil, birleştiren lider olarak yer almak önemlidir. Gün birleşme günüdür... Bu günleri tüm milletin birleştiği günler olarak tarihe geçirmenin yolunu bulmak gerekiyor.