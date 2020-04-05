Olayların Ardındaki Gerçek
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Olayların ardındaki gerçek: Rakamlar korkunç boyutta

05 Nisan 2020 Pazar

Sağlık Bakanı Koca, her gün koronavirüs rakamlarını açıklıyor.

Sağlık Bakanı, Çin ve diğer ülkelerde bir kişinin virüsü, diğer kişilere bulaştırma oranının 2.6 olduğunu açıkladı. Buna göre bu kişi virüsü iki buçuk kişiye bulaştırabiliyor.

Ancak Bakan, İstanbul’da bir kişinin virüsü diğer kişilere bulaştırma sayısının 16 olduğunu söyledi. İlk kez açıklanan bu rakam rekor düzeyde bir bulaşım olduğunu gösteriyor. Diğer ülkelere göre, bulaşma hızı yüzde 6.15 daha fazla oluyor.

Bunun anlamı şudur: Virüsü bir kişinin 16 kişiye, o 16 kişinin her birinin de 16 kişiye bulaştırması riski ile karşı karşıyayız. Bu rakamlar matematiksel olarak hesaplandığında korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Bir başka hesaba göre bir kişi, taşıdığı virüsü 30 gün içinde 400 kişiye bulaştırıyor.

Bu rakamlar rekor düzeydedir, ne yazık ki sonuçları korkunç olacaktır.

Zaten virüsün bütün illere yayılması ve giderek yükselen vaka sayısı, Sağlık Bakanı’nın verdiği istatistikleri doğrulamaktadır.

Bu durumu iyi anlayan Bilim Kurulu, on gündür izolasyon önlemleri ve sokağa çıkma yasağı konusunda tavsiyelerde bulundu. Tavırlarından ve konuşmalarından Sağlık Bakanı’nın da kesin sokağa çıkma yasağını benimseyen bir tutum içinde olduğu görünüyor. Biraz da utanarak “Bilim Kurulu önerisini yaptı, takdir Cumhurbaşkanımızındır” diyor.

Rakamlar büyüdükçe parçalı da olsa sokağa çıkma yasağı uygulamaları hayata geçirildi. Önce şehirlerarası ulaşım, sonra 65 yaş üstü olanlara sokağa çıkma yasağı, şimdi de 20 yaş altındakilere aynı uygulama kararları alındı.

Oysa, başından beri yarım önlemler yerine, kesin ve tam önlemler alınsaydı, virüsün bulaşma hızı ve büyüyen vaka sayısı denetim altına alınabilirdi.

Bilimsel gerçekler, siyasetin çok boyutlu dalgalanmaları içinde boğulup gitmemelidir. En gerçek yol gösterici bilimdir.

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