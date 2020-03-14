Armağan kitaplar

14 Mart 2020 Cumartesi

Değerlerimizi sahiplenmenin, yarına taşımanın örneği birkaç “armağan kitap”tan söz edeceğim.

Cumhuriyet öğretmeni

Çifteler Köy Enstitüsü’nün ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün ilk öğrencilerinden, 1945’te İvriz Köy Enstitüsü’nde yapıcılık öğretmeni. 1946’dan sonra gezici başöğretmen, köy ilkokullarında öğretmen, ortaokullarda, Antakya Kız Öğretmen Okulu’nda, Antakya Lisesi’nde, Gemerek Lisesi’nde resim öğretmeni. Ali Yüce’nin Kapatılmamış Köy Enstitüsü dediği, Köy Enstitülerinin ruhunu ve sistemini genç yaşında kavrayan, ömrü boyunca kavratmaya çalışan; Öğretmen Olacağım, Köy Enstitüleri Destanı, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kitaplarında sevdalısı olduğu, ülkemizdeki insan bilinçlendirilmesinin en anlamlı atılımı Köy Enstitüleri gerçekliğini aktaran Cumhuriyet öğretmeni Abdullah Özkucur 100 yaşında.

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nca yayımlanan, Zeliha Kanalıcı’nın hazırladığı Abdullah Özkucur’a Armağan’da, Erdal Atıcı’nın “elinde bir meşale” hep yol gösterici dediği Özkucur için yazılan 100’e yakın yazı yer alıyor.

‘İnsan’ın sanatçısı İsa Çelik

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nce sunulan Çukurova Ödülü 2018 İsa Çelik adlı armağan kitapta fotoğrafçı, heykeltıraş, öykücü, ressam, grafik sanatçısı, seramikçi, koleksiyoner sıfatlarıyla Çetin Yiğenoğlu’nun Dünyayı güzelleştirmeye adanmış bir ömür olarak tanımladığı İsa Çelik’e saygı sunuluyor. 100’ün üzerinde kişisel sergi açan, sanat disiplinlerinin iç içe olduğu özgünlüğüyle örnek alınası olan İsa Çelik’i, onlarca dost, sanatçı, aydının kaleminden tanımak kıvancımızı ve aydınlığımıza güvenimizi artırıyor.

Felsefeden eğitime

Estetik Kategoriler/ Bilimsel Maddeci Diyalektik Estetiğe Giriş ve Kapital’in Mantığı-Maddeci Diyalektik Mantığa Giriş adlı yeni kitapları yayımlanan Cengiz Gündoğdu için hazırlanan ve felsefe, bilim, estetik, yazınsal kişilikler, şiir, deneme, inceleme, öykü başlıklarında yazıları içeren 75 Yaşına Armağan (Kaç İnsanı Yaşadım- Ed. Berrin Taş, İnsancıl Yay.) ile Ali Uysal ve Mehmet Babacan’a Armağan/ Değişen İnsan Değişen Öğretmenlik Mesleği (Haz. Dr. Orhan Özdemir-Ahmet Eroğlu), Mersinli iki Köy Enstitülü öğretmen yazara kutlanası değerbilirlik örneği.

Hüseyin Ferhad Kitabı

1954 doğumlu, 2018 Altın Defne Edebiyat Ödülü sahibi, Deniz Çobanları, Ve Yürüdük Gecenin Ateşleri İçinden, Söyle Gölgen de Gitsin, Hayal Ülkesinin Keşfi, Kılıç İpekte Sınanır (toplu şiirler) adlı şiir kitapları ile özgünlüğü tartışılmaz bir şiirin yaratıcısıdır Hüseyin Ferhad. Cennet Diye Bir Yer, Aşka ve Barbarlara Dair, Şark Belleği adlı denemeleri ile keşfe zorlayan Ferhad, 2001 Altın Portakal Şiir Ödülü kazandığında “Hazer İçin Birkaç Sarı Gül” Odağında Hüseyin Ferhad Şiiri adlı bir kitap yayımlanmıştı.

Aralarında şair dostları Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Salih Bolat’ın da olduğu 26 sanatçının yazısının yer aldığı Hüseyin Ferhad Kitabı adlı yapıt şiir sevenlere yeni ufuklar açıyor. Yayına hazırlayan şair Faris Kuseyri, “Şiir coğrafyası yeterince keşfedilmemiş bir hayal ülkesi” olan Hüseyin Ferhad’a “anayurdundan bir saygı duruşu niteliğindeki” Hüseyin Ferhad Kitabı’nın (Güney Rüzgârı Yay.) “şairi kadim şehriyle buluşturduğunu” söylüyor.

Bahrem Yıldız

68 Kuşağının yiğit delikanlısı, Kastamonu Dadaylı Bahrem Yıldız’ı 12 Mart’ta kaybettik. Sevdalanmak, Namlular Çiçek Açmaz Zulmün Elinde, Kadının Adı Anadolu, İstiklal Yolu, Üveyik Kanadı, Canım Acıyor, Güneş Yapışmış Gözlerime adlı kitapları, anısı, Ahmet Nergiz ve Hasan Hüseyin Yalvaç’la ortak dostluğumuz Sonsuza Rüzgârdı ‘68 örnek olsun.