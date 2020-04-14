Güç mücadelesi, en yetkili ikinci adam kim olacak: Soylu öne çıktı

14 Nisan 2020 Salı

Epey bir zamandır AKP içinde ikinci adam kim olacak mücadelesi var. Öne çıkanların kim olduğunu biliyoruz: Damat Berat Albayrak ile Süleyman Soylu. Berat Bey’in gücü damat olmasından ileri geliyor. AKP tabanında fazla tutulan bir kimse olmadığı konusunda içeriden kulis bilgilerine herkes sahip. Öyle ki son aylarda parti teşkilatında durumunu güçlendirmek için partinin bir iletişimin uzmanı ile, ki TV’lere de çıkıyor, imaj oluşturma faaliyeti içinde olduğu, Anadolu’ya da bu amaçla gezilere çıktığı belirtiliyordu.

Güç kazanmanın yolu parti teşkilatından geçiyor.

Soylu’nun bu açıdan daha güçlü olduğu konusunda genel bir kanaat var.

Soylu’nun diğer kuvvetli yönü Cumhurbaşkanı’na sunduğu hizmetin memnuniyet ötesinde olması. Yani Soylu, RTE’nin politikalarını haddinden fazla iyi uyguluyor. Muhalefete saldırıları dahil...

Soylu’nun içte sertlik politikalarının baş destekçilerinden biri de MHP ve lideri. Soylu’dan çok mutlular.

MHP’nin AKP iktidarını ayakta tutan baş destekçi olduğunu düşünürsek, Soylu’nun görevinde aslında tartışmasız olduğu, verilen görevi ondan daha iyi yürütecek bir adayın da ortalıkta gözükmediği belli.

Gelelim istifa olayına

İki gün sokağa çıkmama yasağı, tamamen Bilim Kurulu’nun onayına sunulmadan ve doğuracağı sonuçlar hakkında ilgi bilgi edinmeden verildiği açık. Bir yandan kesin kurallar yasaklar koyacaksın, halkın uymasını isteyeceksin, öte yandan dünyanın güldüğü ve ülkede bulaşma vakalarını çok hızlı artıracak bir başka karara imza atacaksın...

Bunun sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanlığı’ndadır. Böyle bir kararı ne Soylu alabilir tek başına ne de diğer hükümet üyeleri.. Karar Cumhurbaşkanı’na aittir ve siyasal ve toplumsal tüm sorumluluk ona aittir. Halkın can derdinde yaşam mücadelesi içinde olduğu düşünülecek olursa, bunun tüm faturası söz konusudur. Zaten Soylu da iki günlük yasak kararının Cumhurbaşkanı’nın onayıyla alındığını söylemiştir.

Yapılan büyük yanlışlığın doğurduğu tepkiler karşısında Soylu, bir güç mücadelesine girişmiş ve kabul edilmeme olasılığı yüksek bir istifa kararı vermiştir. Bunu daha önce Cumhurbaşkanı’na iletmiş midir bilmiyoruz. Ama böyle bir güç mücadelesi, kararı kendi başına alıp açıklamasını gerektirir. Soylu bunu yapmıştır. Nitekim, Saray’dan derhal istifanın kabul edilmediği açıklaması geldi. Eğer istifasını daha önce sunsaydı hemen reddedilecekti ve bu istifa girişiminden resmen haberimiz bile olmayacaktı.

Soylu öne çıktı

Dolayısıyla Soylu, parti ve hükümet içinde güç mücadelesinde Damat Albayrak karşısında epey öne çıkmıştır.

Zaten Albayrak’ın arkasındaki seçkin trol takımının tutumuna bakarak da bunu görebilirsiniz. Bir bekleyiş durumundan sonra “Başkanın haberi olmadan böyle bir istifaya nasıl tevessül eder” mealinde düşünceler serdettiler! Bu takım Soylu’ya ve Adalet Bakanı’na karşı çıkışlarıyla tanınıyor. Kesin Damat ve Başkan destekçisi. Ama hareketlerinde dikkat ettikleri nokta hep Başkan.

Özetlersek, Reis tamam, parti içinde kimsenin tartıştığı, tartışmaya cesaret edebileceği bir kimse değil. Hâlâ partinin ve iktidarın motor gücü.

İkinci adam kim olacak

Peki, Reis’ten yanında ikinci adam kim olacak?

Bütün mesele bu.

Reis’in yanında ikinci bir adamdan hiç haz etmediği biliniyor. Tüm ikinci adam olabilecek veya buna heveslenebilecek kişiler tasfiye oldu.

Ama şimdi özel bir durum var. Reis’in aileyi ön plana çıkardığı biliniyor. Onlardan kendisine bir zarar gelmez, tersine tamamen kontrol altında tutulur.

Soylu’nun kesin ikinci adamlığı ise resmen asla söz konusu olmaz.

AKP’nin MHP desteğine mutlak ihtiyacının olduğu bugünkü koşullarda Soylu’nun vazgeçilmezliği sürecektir.

Bütün mesele, Soylu’nun Reis’in yerine oynamak değil, parti içinde ve seçmen kitlesinde, Reis’ten sonraki durum için güç toplamaktır...