Korona’nın unutturdukları

13 Nisan 2020 Pazartesi

Kamuoyunda koronavirüsü olarak da anılan “Covid-19” virüsünün yol açtığı küresel salgın hastalık gündemi büyük ölçüde belirlediği için, ülkelerin diğer sorunları arka plana atıldı, hafızalardan silinme sürecine girdi. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Toplumun diğer sorunları “Covid-19” nedeniyle unutulur hale gelirse, salgının yol açacağı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların çözülmesi de daha zor hale gelir. Bu tür kriz durumlarında, sorun ne kadar büyük olursa olsun, tek bir soruna odaklanmak yerine, farklı cephelerde mücadele ederek, sorunların birikip çığ gibi üzerimize yığılmasının önüne geçmek büyük önem taşımaktadır.

Medyaya ve muhalefete bu açıdan büyük bir sorumluluk düşmektedir. Medya ve muhalefet bir taraftan “Covid-19” ile ilgili gelişmeleri geniş bir biçimde aktarmaya ve yorumlamaya devam ederken, bir taraftan da toplumun diğer yaşamsal sorunlarını gündemde tutmaya devam etmelidir. Çünkü oligarşik ve despotik iktidarlar, “Covid-19” krizini fırsata çevirerek, kendi iktidarlarını daha da sağlamlaştırmak doğrultusunda adımlar atmaya devam etmektedirler. Türkiye’de, salgın hastalık ortamında da demokrasiye ve hukuk devletine vurulan darbeler son bulmamıştır.

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İşadamı Osman Kavala iki yılı aşkın bir süredir hukuk dışı bir yolla hapiste tutulmaktadır. Osman Kavala, “Gezi davasından” beraat ettiği halde, 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı bir başka davanın içine katılarak, şubat ayında ikinci bir kumpasla yeniden tutuklandı. AKP iktidarı ayrıca, korona hengâmesinde, Osman Kavala’nın ve diğer sanıkların beraat kararını bozma girişimi başlattı, Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, geçen hafta karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Geçen ay, bir MİT üyesinin cenazesinin haberinin yapılması bahane edilerek, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Yazıişleri Müdürü Aydın Keser tutuklandılar; Türkiye’nin en önemli haber-yorum portallarından birisi olan OdaTV erişime kapatıldı. OdaTV için 5 Nisan’da görülmesi gereken ilk duruşma, avukatlara resmi bildirim yapılmadan 2 Nisan tarihine alındı ve “sanıkların” savunmaları bile tam olarak tutanaklara geçirilmeden, tutukluluk durumlarının devamına karar verildi.

Geçen hafta, Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün sosyal medyada paylaştığı bir eleştiri mesajından dolayı tutuklandı; Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal hakkında bir sosyal medya paylaşımı yüzünden suç duyurusunda bulunuldu.

Geçen ay, CHP’li ve HDP’li belediye başkanları, bir mahkeme kararı olmadığı halde, haklarındaki iddialardan dolayı görevden alındı. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üç yılı aşkın bir süredir hapiste yatmaya devam ediyor. Tutuklanan müzisyen arkadaşlarının serbest bırakılması için ölüm orucuna giren Grup Yorum üyesi sanatçı Helin Bölek, bu ay yaşamını yitirdi.

İstanbul halkının karşı çıktığı “Kanal İstanbul” adlı ucube rant projesinin ihaleleri, milletin iradesi yok sayılarak, korona ortamında bile gerçekleştirildi. Yargı, aylardır bekleyen bir kararı bu ay açıklayarak, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarıyla ilgili hukuka aykırı biçimde yapılan ihaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı itirazı reddetti. CHP’li belediyelerin korona salgını için başlattıkları bağış kampanyası, banka hesapları bloke edilerek engellendi.

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Özetle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2., 6., 7., 8., 9., 11., 25., 26., 28., 138. ve 148. maddeleri hâlâ ihlal edilmektedir, sivil dikta rejimi sürmektedir. Yüzlerce yıllık bir mücadele sonucunda büyük bedeller ödenerek kanla elde edilmiş hak ve özgürlükleri, bir virüs unutturamaz!