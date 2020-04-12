Bir zırtullahı kirmaninin zırvaları

12 Nisan 2020 Pazar

Google’ın “Google Alerts” başlıklı bir hizmeti var: Adınızın geçtiği yazı ve haberleri e-posta adresinize gönderiyorlar. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hakkınızda yazılardan habersiz kalmıyorsunuz

Birkaç gün önceki gönderilerinden biri besleme basının kirli havuzunun en kalantor gazetesinde ziftlenen birinin yazısını haber veriyordu. Bunlar her vesile ile benim gibi yazarlara çatarak okurlarına kostaklanıp fiyaka yaparlar.

Bunlardan biri koronavirüse dair “potpuri” yazısının “Özdemir İnce’ye zaruri çağrı” bölümünde fal bakıyor:

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“Fransa’nın Aisne şehrinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘alkol satışı’ yasaklandı...

Lübnan asıllı Vali Ziad Khoury, ‘Sadece korona için değil, sizlerin iyiliği için’ diye kent sakinlerine seslenirken ‘Aile içi şiddetin, karantina günlerinde aşırı alkol tüketimiyle artabileceğine’ dikkat çekti!

Eyvah ki, ne eyvah...

Bu haberin, Özdemir İnce’nin asabını bozacağı kesindir!

Charlie Hebdo yürüyüşünün fotoğrafı ile birinci sayfasından ‘Haç Çıkarmış’ Cumhuriyet gazetesinin Ultra Laikçi yazarı İnce’ye buradan seslenmenin tam sırasıdır:

Özdemir uyuma: Fransa’da laiklik elden gidiyor, sahip çık!”

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Böyle bir haber neden benim asabımı bozsun? Şu günler Fransa’da olsaydım Paris’te olurdum, Aisne’de ne işim var? 1-30 Nisan arasında Paris’te olacaktım. Yolculuk iptal oldu. Acaba içki sevgime mi taş atılıyor? İçki sevdiğimi, içki servisi yapmadıkları için AKP başbakanının resmi yemeğini terk ettiğimi cümle âlem bilir. İçki içmemek bir marifet ve erdem değildir. Adam gibi adamlar adam gibi içerler, sarhoş olmazlar, eşlerine, analarına, bacılarına saygıda kusur etmezler. İçkili ya da içkisiz aile içinde şiddet kullananlar toplum defterinin “lümpen” sayfasında yazılıdır, ki bunlar namaz bozup aile kadınlarını döverler.

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“Charlie Hebdo yürüyüşünün fotoğrafı ile birinci sayfasından ‘Haç Çıkarmış’ Cumhuriyet gazetesi”ne demek? “Haç Çıkarmış” ne demek? Cumhuriyet gazetesi “Cumhuriyet”in kalesidir: Ne haç çıkarır ne ne tekbir getirir! Dam üstüne saksağan!

Benim Ultra Laik olduğum doğrudur, çok doğrudur! Laik düzenden yana olmak adam gibi adam olmaktır; özgür olmaktır; kul ve köle olmamaktır. Laik düzenin savunucusu olmayı ancak kul ve köleler kınayabilir. Fransa’da AKP türünden laiklik düşmanı tek bir parti yoktur. Fransa’da laiklik elden gitmez.

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Şair arkadaşım Vénus Khoury-Ghata hanım sultana telefon ettim Paris’e. “Böyle bir hıyarto var mı senin eski ailende” diye sordum. “Khoury’ler (yani Huriler) çoktur ama böyle birini tanımıyorum” dedi. Bildiğim kadarıyla bu Khoury ailesi Müslüman değildir, Ortodoks, Katolik, Maronit Hıristiyandır. “Khoury” Hıristiyan din adamı anlamına gelir. Zırtullahı kirmaninin sözünü ettiği Ziad Khoury Efendi içkiyi yasakladığına göre “şarki” kafadan kurtulamamış bir Hıristiyan. Mütedeyyin bir Müslüman (!) değil.

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Google’da bir arama yaptım: Bütün Fransız basını dalga geçmekte herifle. Yerel gazeteler “Burada siyasal zekâ bir bardak birada boğuldu” diye yazdılar. “Bir kentte yasaklama hiçbir işe yaramaz, millet arabasına atlar komşu kentlere gidip içkisini alır. Önlemek istediğinizden çok daha büyük sorunlara yol açarsınız. Karaborsayı uyandırırsınız” diye yazıyorlar. Ama şu uyarı yenir yutulur değil: “Son olarak, (bu karar) güçlerini kişisel ahlaki amaçlar için kullanan devlet temsilcilerine olan güveni yok eder!”

Fransa’da laiklik 1789’un garantisi altındadır, AKP tarzı bir parti ne kurulur ne de iktidara gelebilir.

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Cumhuriyet devleti kurulduğundan bu yana böylesine bir felaketle karşılaşmadı. Ama, şu zırtullahı kirmaniyi besleyen hükümetin 18 yıllık çuvallaması yüzünden felaket katmerlendi. Komşu komşuya muhtaçtır: Saray hükümeti hangi komşusundan yardım isteyebilir? Komşu yok! Emperyalist dediği ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden mi? Sabah akşam küfrettiği Almanya ve Fransa’dan mı?

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Zırtullah, içki içmeyi bir suç, onu yasaklamayı bir erdem ve marifet gibi sunuyor. Neye göre, yasalara göre böyle bir suç yok, yasaklama ise koşullara bağlı. Kuran’da ise herhangi bir cezası yok. Din âlimi İhsan Eliaçık’a göre içki içmenin, namaz kılmamanın, başını (kadınlar için) örtmemenin bir cezası yok. Ama aralarında İslam da olmak üzere bütün dinlerde insan öldürmenin, hırsızlığın, iftiranın, zinanın, cinsel taciz ve tecavüzün cezası var. Kirmani, bu bapta insan sınıfında yer alamaz.