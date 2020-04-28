Kuran’da korona

28 Nisan 2020 Salı

10 Nisan 2020 tarihli yazımda, Kuran’da Virüs el Korona ile ilgili ayetler olduğunu iddia eden Ahmet Hakan’a “Mehmet Ceylan’ın sözlerine kaynaklık eden Kuran ayetlerinin adını da verseydin keşke” diye bir serzenişte bulunmuştum. Ama jakoben laikçiliğim tuttu, din allameleri koronavirüsü ve Covid-19 hakkında ne düşünüyor diye Google’a kendim baktım. Arayan belasını da mevlasını da bulur demişler. Adını ifşa etmek istemediğim bir sitede şunu buldum:

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“Bu sabah 7.40 civarında haberlerde Çin’i saran koronavirüsünün hızla yayıldığına ilişkin haberleri izliyorduk. Kuran’da Allah’ın her şeyi açıkladığı hatırıma getirildi ve Kuran’da bu kelimeyi aratmak istedim. Gördüğüm ayetlerin hikmetli mesajları karşısında ellerimi defalarca hayretle dizime vurdum ve Allah’ı yücelttim. O geleceği ve her şeyi bilen, çok adil ve hikmetli olandır.

‘…Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. ’ (Kuran 6:38)”

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“Allah’u Teala Kuran’ın mucizevi ve her şeyden bahseden yüce bir kitap olduğunu ilan etmiştir. Allah böyle derken; dünyayı ve tüm insanlığı eşi görülmemiş şekilde evlerine hapseden ve şimdiden ekonomileri çökerten KORONA / KOVİD isimli virüsün Kuran’da işaret ederek ya da üstü kapalı halde bile yoktur demek, Allah’a ve Kuran’a atılmış bir iftira olsa gerektir.”

“Sizler de COVID (kaf vav nun) ya da KAF RA NUN (Arapça KORONA yazılışı) harflerinin Kuran’da yan yana geldiği yerleri arayın. Meallerde elbette KORONA yazmamaktadır ve yazması da beklenemez. Çünkü bu hem yeni bir kelimedir hem de belki açıkça yazsa, küffar ona bu ismi vermeyecekti. Ayetlerin asıl ve bilinen manalarını temel olarak kabul ediyoruz ve bu manalar değişsin demiyoruz. Ancak bu harflerin içinde yer aldığı ayetlerin; virüsü ve bugünümüzü adeta bir mucize gibi anlattığını görünce, aşağıda ayetleri sıralamak istedik. Bir tane bile cennetliklerden bahseden ayette geçse idi, bu çalışmamızı yok sayardık. Ama tümü, bağlanmış, ateş içinde, engellere hapsedilmiş, kimsenin kurtaramayacağı insanlardan bahsedilmektedir. Gördüğümüz bu bilgiyi gizlemek Kuran’a ihanetti.”

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Sitenin yazarı “Kuran’da korona (kaf ra nun ) harflerinin yan yana geldiği yerleri inceleyelim: Arapçada KORONA; kaf, ra ve nun ile yazılır. Bu kelimeyi Kuran’da aratınca şu 15 ayete ulaşırız” diyor. Biz iki ayete bakalım:

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(En’am 6/6)

1- Elem yerav kem ehleknâ min kablihim min (karnin) korona… (Kuran)

2- Görmediler mi helak ettik nice kabileyi korona’dan… (Yazar)

3- Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiğimizi görmediler mi? (Y.N. Öztürk)

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(İbrahim : 14/49)

1- Veterâ-lmucrimîne yevme-izin (mukarranîne) mu-korana -ne fî-l-asfâd (Kuran)

2- Görürsün suçluları o gün korona’lı ve bezler içinde. (Yazar)

3- O gün suçluların, biribirine perçinlenmiş bukağılarla çengellendiğini görürsün. (Y.N.Öztürk)

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Yukarıdaki iki örnekte, önce yazara göre ayetin okunup yazılışı; sonra yazarın Türkçeye çevirisi; son olarak da güvenilir din bilgini Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün çevirisi var. Prof. Dr. Öztürk yorumcu yazar gibi salto atarak, amuda kalkarak Kuran’daki anlama tecavüz etmiyor.

Yorumcu yazar kendini haklı çıkarmak için şunları söylüyor:

“Bazıları ahmakça bir yaklaşımla ayetleri yanlış okuyorsunuz demektedir. Onlar Kur’an’ın orijinalinde hareke ve noktalar olmadığını bilmiyorlar. Ayrıca elbette biz de klasik okunuşunu da kabul ediyoruz. Yaptığımız iş, Kur’an’ın asıl manasını kabul ederek; bu harflerin anlamlı şekilde bir araya gelişinin başka bir mucizeyi ortaya çıkarışını göstermektedir.”

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Düşünceyi açıklama özgürlüğüne sonuna kadar inandığımız ve bunu hak saydığımız için buna da eyvallah! Ancak Diyanet İşleri bu türden çeviri ve yorumlara sesini çıkarmaması neden, düşünceye saygıdan mı? Birisi çıkıp Nisa Suresi 31. ayetteki cinsel organ adlarını ve başka sözcükleri üstünü örtmeden sözcük anlamlarıyla ve kendince yorumlayarak çevirse Diyanet ne yapar acaba?

Bazı “Kuran’da yeri varcı” meczuplar ebcet hesabıyla, yazma ve okuma hokkabazlıklarıyla, Kutsal Kitab’a aleni tecavüz ediyorlar. Biz bu meczupları Mazhar Osman’a layık görüyoruz. Ama Ahmet Hakan’ın da Virüs el Korana’nın adını geçtiği ayetleri göstermesini bekliyoruz.