Bilgisayar Bağımlılığı (8)

24 Nisan 2020 Cuma

“Bilgisayar bağımlılığının” yanı sıra günümüzde “telefon bağımlılığı” dikkati çekmekle kalmıyor, çocuklarda acımasız hastalıklara de neden oluyor!

Bakalım günümüz uzmanları “telefon bağımlılığı” hakkında ne diyorlar?

***

Uzman Pedagog İshak Orhan, cep telefonu bağımlılığının 3 yaşına kadar düştüğünü söylüyor ve ekliyor: “Çocuklar ellerine aldıkları telefonu bir daha bırakmıyor ve sadece bir şeye odaklanıyorlar. Çevresinden kopuyorlar. Bence, ergenlik çağına kadar bu tür teknolojik aletlerden uzak durulmalı. Bu bağımlılık, yapay ‘otizme’ sebep oluyor!”

Uzman Pedagog Orhan, şöyle devam ediyor:

“Bu araçları çocuğa anne baba veriyorsa, o çocuğu anne baba bizzat kendi elleriyle zehirliyorlar. Çünkü bunlar direkt beyin hücrelerini öldürüyor. Ayrıca çocuklarımızın hayat boyunca sahip olacakları kişiliklerinin yüzde 60’ı ilk 6 yılda oluşuyor…”

Orhan, şu ilginç ve önemli örneği de verdi:

“Bana 3 yaşında bir çocuk gehttps://www.cnnturk.com/haberleri/cocuktirdiler. Gözlerini sürekli kırpıyor, açamıyordu. Ailesine, ‘Bu çocuğun eline cep telefonu mu verdiniz’ diye sordum. ‘Evet’ dediler ve telefonu çocuğun elinden alınmasını istedim.

Telefonu aldılar ve çocuk 1 ay kadar sonra gözlerini tam olarak açabiliyordu. Bu cep telefonu ve tabletler beyne hasar veriyor. Çocuklar, o nedenle tek yöne odaklanıyor çok yönlü odaklanamıyorlar.

Elbette 7 yaşından önce çok yönlü odaklanmaları zaten zor. Biz de bu aletleri çocuklara vererek onları radyasyona maruz bırakarak, çocukların hiçbir biçimde hiçbir yere odaklanamamalarına neden oluyoruz.

Anne baba özellikle dikkat edecek. ‘Yapay otizm’ dediğim bu… Çocuklar radyasyon nedeniyle tek yönlü olarak telefonlara yöneliyor, çevresiyle iletişim kurmuyorlar!”

Orhan, “Anne babalar övünüyorlar, ‘Benim çocuğum 3-4 yaşında ama çok güzel bilgisayar kullanıyor…’ Bu aslında yanlış bir anlayış… Çocuklar geri zekâlı hale getirilebilir.”

***

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Başak Çağla Arslan çocukların telefon kullanmaları hakkında şöyle diyor:

“- Televizyon, akıllı telefon ve tablet derken dört bir yanımız ekranlarla sarılmış durumda. Gelişen teknoloji özellikle çocukların sağlığı açısından tehdit konumunda…

- Çocuklara 3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımı önerilmiyor.

- 3 yaş üstü için ise günlük maksimum bir saat kullanım tavsiye ediliyor.

- Çocuklar uykuya gitmeden en az bir saat önce tüm medya araçlarını kullanmayı bırakmalı.

- Uyku öncesi, televizyonun olmadığı bir odada vakit geçirmeleri sağlıklı bir uyku açısından da önemli…

- 7 yaşından önce çocuklarınızı bilgisayar, dizüstü, iPad ve akıllı telefon ile tanıştırmayın. 7 yaşından sonra ise günde 1 saat olacak biçimde sizin eşliğinizde eğitsel oyunlar ile zaman geçirmesini sağlayın…”

***

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişi internetsiz ve telefonsuz ortamda krize giriyorsa sorun başlamıştır” diyor ve şunları ekliyor:

“ ‘Nomofobi’, İngilizce ‘no mobile phobia’ kelimelerinden türetilen bir sözcük olup telefonsuz kalma korkusu, ‘Netlessfobi’ ise internetsiz kalma korkusu anlamına geliyor. ‘Nomofobi’ ile ‘netlessfobi’ ülkemizde de günden güne artıyor ve bağımlı olan bireylerde cep telefonundan ve internetten uzaklaşmak endişe ve paniğe yol açıyor!

Örneğin kişi telefonunu evde unutmuşsa, 90 km. gidip telefonunu alıyor ya da araç kullanırken mesaj atmaya çalışıyor, internete ve sosyal mecralara bakıyorsa bunlar tehlike habercisidir!”

***

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Aral, aileleri çocuklarda teknoloji bağımlılığına karşı şöyle uyarıyor:

“Özellikle 0-3 yaşlarında, ebeveynler teknolojiyi bir ‘bakıcı anne’ gibi kullanıyorlar. Yemek yedirmek, herhangi bir ortamda arkadaşlarıyla rahat sohbet edebilmek ve kendilerine engel olmaması için çocukların ellerine cep telefonlarını veriyorlar.

Sanki o telefon bir bakıcıymış gibi çocuğun kendi içine kapanmasına bağımsız olarak orada sessiz şekilde oturmasına sebep oluyor. Annelerin gözünde teknolojik araçların ‘bakıcı anne’ gibi görevleri var. 0-3 ya da 0-6 yaşında çocuklar çok fazla teknoloji ile karşı karşıya kalırsa ilerleyen yıllarda dil gelişimini, sosyal gelişimini ve bilinçsel gelişimini etkileyebiliyor…”

***

Psikolog Mine Ağır: “Bilgisayar, iPad ve cep telefonunu” kullanan çocuklar çevredeki insanlar tarafından “zeki olarak” değerlendiriliyorlar. Aileler, kafe ve restoranlarda mama sandalyesine oturtulan çocukların eline “tekno emzik” niyetine cep telefonu, iPad verip arkadaşlarıyla, dostlarıyla rahatça konuşabilmeyi yeğliyorlar, o anda çocuğun susmasını sağlayan ebeveynler, çocukların bağımlılıklarının altyapılarını oluşturuyorlar.

Ağır, “Eskiden sokakta, bahçede oyun oynarken merak edilen çocuklar, artık daha çok evin içinde çocuğu esir alan telefonda, tablette, bilgisayarda neler izledikleri, hangi oyunları oynadıkları, kimlerle iletişim halinde oldukları bilinmiyor…” diyor…