Bilgisayar bağımlılığı (9)

28 Nisan 2020 Salı

Korkunç “Koronavirüs” salgını; yalnız insan sağlığını tehdit etmekle kalmadı, her yaşta “eğitimi” de, “öğretimi” de alt-üst etti...

Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” adıyla her yaştaki öğrencilere televizyondan “eğitim” değil, “öğretim” vermeye başladı...

Kuşkusuz, hiç yoktan düşünülmüş, iyi niyetli, önemli bir girişimdi...

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Uygulamanın sonuçlarına göz atalım:

Her ailenin evinde, bilgisayar ya da internet yok! Ayrıca, her ailede birden fazla, değişik yaşlarda çocuk varsa, birden fazla televizyon yok... Bu durumda, bu ailedeki “öğrenciler” bu uygulamadan nasıl yararlanabilecekler?

Özellikle kırsal bölgelerde bulunan öğrencilerin, televizyonları ve bilgisayarları olmadığı için, bu eğitimden yeterince yararlanamadıkları bir değişik gerçek! Bu da, “hükümetin kalkınmayı kırsal alanlara götüremediğini” gösterdi...

Evde “internet bağlantısı olmayan” öğrenciler bile, ne yazık ki bu “öğretimden” yararlanamadılar!

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların yüzde 20’sinin interneti olmadığını açıkladı! Başka bir deyişle 3 milyon 621 bin 772 öğrenci uzaktan eğitimden yararlanamıyor. Ayrıca bu öğrencilerin yüzde 5’inin, bir başka deyişle 905 binin evinde televizyon da yok.

Koskoca Türkiye’de bunun sorumlusu RTE Hükümeti değil midir?

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Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerde bile, öğrencilerin ancak yüzde 65’inin (EBA’dan) yararlandığı tahmin ediliyor... Zarar görenlerin daha çok yoksul ailelerin çocukları oldukları biliniyor!

HHH

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın uzaktan “öğretimin” ikinci haftasını şöyle değerlendirdi:

“- Televizyon kanallarının ayarlanmasında sıkıntı çekiliyor...

- Özellikle kırsal bölgelerde bulunan öğrenciler, uzaktan eğitimden yeterince yararlanamıyorlar.

- Bilgisayarı olmayan, internet bağlantısı bulunmayan evlerde, öğrencilerin (EBA) kullanımı mümkün olmuyor.

- Ders içerikleri, sunuş biçimi ve hızı uzaktan eğitimden beklenen fayda ile uyumlu değildir.

- Hükümet ve MEB bilgisayar; televizyon, tableti olmayan öğrencilerin gereksinimini karşılamalı ve tüm öğrencilerin internet kullanım hakkı sınırsız ve ücretsiz olmalıdır...”

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Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz şu noktaları öneriyor:

“- Evinizin bir odasını okul ortamına dönüştürün. Bu oda öğrencinin uzaktan eğitim derslerini rahatça izleyeceği, televizyon veya bilgisayarın olduğu bir oda olmalı.

- Öğrenci çalışmaları mutlaka bir masada yapmalı, koltukta oturarak, yatarak veya yere uzanarak öğrencinin derse odaklanması, dolayısıyla öğrenmesi mümkün değildir.

- Öğrenci çalıştığı süre boyunca, odasına girilip çıkılmamalı, öteki odalardan öğrencinin ilgisini dağıtacak sesler, TV, radyo, yüksek sesle konuşmalar gelmemelidir.

- Öğrencinin çalışmalarının aksamaması için, sabah 8.30’da kahvaltısını yapmış olarak uzaktan eğitim çalışmalarına başlaması, gün içinde yapması gereken çalışmaları aksatmaması ve okul dönemindeki gibi belirli saatlerde yatıp kalkması sağlanmalıdır.

- Günün belirlenen bir saatinde aile fertlerinin birlikte yapacağı etkinlikler çocukların kendilerine olan güven duygularını güçlendirecektir.

- Öğrencinin aile fertlerinden biri olarak günlük görevlerini yerine getirme sorumluluğu vermeyi ihmal etmeyin...”

Milli Eğitim Bakanlığı, kapasiteyi yüzde 100 artırmak için çalışmalarını sürdürüyor... “ *öğretmenler canlı sınıf uygulamasından dersleri evlerinde anlatacak. Şimdilik pilot uygulama olarak başlatılan canlı sınıf uygulamasıyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- (EBA) Canlı Sınıf’tan şimdilik Lise Giriş Sınavı’na (LGS) ve 8’inci ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar yararlanabilecek.

- Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine (EBA) üzerinden ödevlendirme yapıp, soru cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.

- Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek.

- Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, dersler ve saatleri konusunda (EBA) üzerinden bilgilendirme yapacak.

- Ayrıca 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri için YKS ve LGS’de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar da hazırlanıyor. Bu süreçte TRT EBA kanallarında sınavlara hazırlanan öğrencilerin hazırlıklarına destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı...”