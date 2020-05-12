Ekonomi nereye kayıyor?

12 Mayıs 2020 Salı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gözü aydın! TC’nin AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhuru, Veziri Azamı Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinden bu yana TL dolar karşısında 1.39 TL iken 7.24 TL oldu!

Yalnızca, bu yılın başından bu yana TL, dolara karşı yüzde 21 değer kaybetti!

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Erdoğan iktidara geldiğinde TL’den sıfırlar atılmamıştı. Atıldıktan sonra yıllarca, hâlâ gösteri yaparcasına “katrilyon, trilyon” diyordu!

İktidarı boyunca ve büyük iktisatçı Damat Paşasının da yardımıyla doların tırmanışına göz atalım…

2003: 1.39 TL

2004: 1.34 TL

2005: 1.34 TL

2006: 1.40 TL

2007: 1.16 TL

2008: 1.51 TL

2009: 1.50 TL

2010: 1.54 TL

2011: 1.77 TL

2012: 1.75 TL

2013: 2.14 TL

2014: 2.33 TL

2015: 2.92 TL

2016: 3.52 TL

2017: 3.78 TL

2018: 6.64 TL

2019: 6.25 TL

2020: 7.24 TL

Türk Lirası’nda mart ayından itibaren yaklaşık yüzde 14 değer kaybı var… Kamu bankalarının döviz satışlarını gerçekleştirmesi ve bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğine ilişkin kaygılar da kurdaki yükselişin nedenlerinden biri…

Uzmanların yorumu şöyle: “170 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcun finansmanı için oluşan döviz ihtiyacının bu yaz yurtdışı turizminin de olumsuz etkilenecek olması nedeniyle kurda yukarı yönlü baskı yarattığı söylenebilir.”

Almanya’nın Sesi’nin Türkçe yayınına konuşan uzmanlar, “Ekonomi yönetimi (yani Damat Paşa!) yakın zamanda Türkiye’nin kaynak ihtiyacını karşılayacak bir formülü hayata geçirmezse, Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam edecek!” dediler…

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Bir başka uyarı da şöyle:

“Ticari krediler, bir kenara bırakılırsa mayıs ayında 9.5 milyar dolar ve haziran ayında 8.1 milyar dolarlık dış borcun vadesi doluyor. Bu iki ay, 2020 içinde en yüksek borç ödeme dönemi olacak!”

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Damat Paşa, bir “swap”tir, tutturdu... Bilmeyen de, anasının İngiliz ya da Amerikalı olduğunu sanır! Meğerse Damat Paşa “swap” ile “takas” demek istiyormuş!

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Ekonomiyi çok iyi izleyen İngiliz Reuters haber ajansı “Mart ayının ortasından bu yana 5 milyar dolar ile rekor düzeyde devlet tahvili satın aldığını, aynı zamanda Merkez Bankası’nın kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmaması için nisan ayının ortasından beri ‘swap (takas)’ yöntemiyle ve kamu bankaları aracılığıyla yabancı para rezervlerini erittiğini” öne sürdü!

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Merkez Bankası’nın perşembe günü açıkladığı haftalık “Para ve Banka İstatistiklerine” göre bankanın brüt döviz rezervleri önceki hafta 1.3 milyar dolar düşerek 52.7 milyar dolara indi. Toplam rezervleri ise 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) aralık ayında Türkiye için 2020’de yüzde 3 büyüme öngörmüştü… Geçen ay (IMF) geri vitese takarak, bu oranı Türkiye için yüzde 5 gerileme olarak tahmin edildiğini açıkladı.

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İthalat artıyor, ihracat azalıyor, turizm geliri tehlikede, dolayısıyla dış açık artıyor. Damat Paşanın işinden daha çok Türk halkının durumu güçleşecek…