Fethullah Mason mu? (2)

06 Mart 2020 Cuma

Salı günkü yazım şöyle başlıyordu:

Fethullah Gülen’in yaşamıyla ilgili çeşitli “çelişkili” haberlerden biri de “Masonluk” söylentisidir!

Hal tercümesi başlıklı bir belgeye göre Gülen, Mason Locasına 15 Mart 1967’de kabul edilmiş! Oysa bu haberle, çelişkiler başlıyor…

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Hürriyet’te Mehmet Y. Yılmaz 17 Eylül 2008 tarihindeki “Merak ettim, Başbakan’ın çok sevdiği gazetelerin kimlere ait olduğuna bir göz attım” yazısı özetle şöyleydi:

“Sabah ve Takvim gazeteleri, Başbakan’ın ‘Bizim Çalık’ diye söz ettiği Ahmet Çalık’a ait. Çalık Grubu’nun tepe yöneticisi Başbakan’ın damadı Berat Albayrak. Sabah-Atv grubunun tepe yöneticisi ise damadın kardeşi Serhat Albayrak. Başbakan’ın basın danışmanı Ahmet Tezcan da Sabah grubunda ‘danışılmak üzere’ bulunuyor.

Yeni Şafak gazetesinin sahibi, Albayrak Grubu adına Ahmet Albayrak olarak görünüyor. ‘Köklü bir geçmişe sahip olduğunu’ her fırsatta tekrarlayan bu grup, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte tırmanışa geçti. Şimdi işlerinin iyi olduğunu duyuyorum, Allah nazardan saklasın…”

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Yeni Şafak gazetesi, 30 Mart 2015 tarihinde manşetten verdiği ve 1967’den başlayan ve sonraki yıllarda da süren belgeleri şu ifadelerle duyurdu:

“Paralel yapının 1 numarası Fethullah Gülen’in şimdiye kadar hiç bilinmeyen ilişkileri açığa çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı tarihi belgelere göre, Gülen ilk gençlik yıllarında Masonluk yemini etti ve üstün hizmetlerinden dolayı taltif madalyası aldı.”

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“17 Temmuz 1969 tarihli bu belge ise Fethullah Gülen’in Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası tarafından taltif madalyası ile ödüllendirilmesini konu alıyordu…”

Taltif madalyasını 1967’de almamış mıydı?

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Yeni Şafak’ın yayımladığı belgelerde Gülen’in nasıl yemin ettiği de aktarılıyor. Mart 1975 tarihli belgede, Gülen’in Masonluğa sadakatini gösteren “Tekris Yemini” yer alıyor.

“Tekris” hem Masonluğa girişte hem de derece yükseldiğinde yapılıyor… Gülen, “Bana öğretilecek ve söylenecek Masonluk sırlarını bir Masondan başkasına ve Mason mahfilinden başka bir yerde asla beyan ve ifşa etmeyeceğim. Masonluk için çalışacağım. Prensiplerine sadık kalacağım” diye söz vermiş!

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Yeni Şafak’ın haberine göre, Gülen “Yıllardır devlete sızan ve paralel bir yapılanma kuran Gülen’in kirli ilişkileri deşifre olmaya devam ediyor…”

“1960’lı yıllarda vaizlik yapan Gülen’in karanlık ilişkilerini fark eden gezici vaiz Salih Cemal Esirger Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir mektup yazarak Gülen’in faaliyetlerine yönelik tedbir almalarını istemişti. Esirger, mektubunda özellikle Gülen’in Yahudi cemaatiyle ilişkilerine dikkat çekmişti:

“Kendisi özel olarak esnaf, zanaatkâr ve Yahudi cemaatiyle çok özel ilişkiler içerisinde olduğunu ve Yahudi cemaatiyle haftada iki kez toplantı yaptığını ifade etmiştir.

Benim birkaç kez şahit olduğum Yahudi cemaatinden olduğu söylenen Ekrem isimli şahıstan çanta içinde para aldığını, bunu da, öğrencilerin barınma, yiyecek, kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için Yahudi cemaatinin her ay derneğe bağışta bulunduğunu ifade etmiştir. Kendini mehdi ilan eden bu şahsın ajan gibi çalıştığını belirtmeden geçemeyeceğim.”

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Masonlar locasından da 30 Mart’ta şu açıklama yapıldı:

“Fethullah Gülen, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin şu anda üyesi olmadığı gibi hiçbir zaman da üyemiz olmamıştır.”

Ayrıca şöyle denildi:

“Yemin metninin üzerinde bulunan ‘Türkiye Büyük Mason Mahfili’ unvanının derneğimizle bir ilgisi yoktur. Derneğimiz, o dönemin kamu otoritesinin izni ile 1973 tarihine kadar ‘Türk Yükselme Cemiyeti’ unvanını kullanmış, 1973 tarihinde derneğimizin unvanı ‘Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ olarak değiştirilmiştir.

2011 tarihinden sonra ise Genel Kurul kararıyla derneğimizin unvanı ‘Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ olarak değiştirilmiştir. Halen bu unvan kullanılmaktadır.

Son günlerde kurumumuza muhtelif vesileler ile yapılan haksız ve bilgiye dayanmayan atıflar bizleri üzmektedir. Derneğimiz, ilgili kamu otoritesinin denetimi altında faaliyet göstermektedir. Belge ve yazışmalarımız ve çalışmalarımız, kamu otoritesi tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.

Derneğimizin amacı; kazanç paylaşımı olmaksızın, iyi ve erdemli insanlar arasında kardeşlik, yardımseverlik ruhunun oluşmasına; insanlığın ve toplumun özgürlük içinde düşünsel ve kültürel yönden gelişmesine, olgunlaşmasına; hakikatin aranmasına katkıda bulunmaktır.

Derneğimiz bu amacı benimseyen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, aydın, hür fikirli, iyi ahlak sahibi, Tanrı’ya inanan, tüm dinlere saygı duyan, vatansever kişilerin ortak çabalarının birleştirir. Bu suretle ülkenin ve ulusun ilerlemesini, uyum içinde gelişmesini sağlamaya çalışır. Yurtiçinde ve yurtdışında kendisinden üstün veya kendisine eşit hiçbir Masonik otoriteyi kabul etmez.”

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Ayrıca, Yeni Şafak’ta, merhum CHP Genel Sekreteri rahmetli Kasım Gülek’e atfedilen yazı da yalanlandı. Gülek’in, daha önceki bir yazıda Mason olduğu iddiası da yer almıştı… Açıklamada, “Keza kayıtlarımız üzerinde yaptığımız araştırmaya göre merhum Kasım Gülek de hiçbir zaman derneğimizin üyesi olmamıştır” bilgisi paylaşıldı…

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Keşke “Mason Locası” açıklamalarını şimdi yaptığı gibi, önceleri de anında yapsaydı!