Tarih: 29 Nisan 1960…

01 Mayıs 2020 Cuma

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) öğrenciydim…

Fakülte kantininde dolaşıyor, arkadaşlarla ayaküstü söyleşiyordum… Önceden tanıdığım Milliyet gazetesinden Orhan Tokatlı ve Rafet Genç adlı muhabirleri görünce, şaşırdım!

Kantinde, çevreye garip garip bakıyorlardı… Yanlarına gidip “Hayrola!” diye sordum…

Beni, önlerine çekip İstanbul olayını, fısıldadılar…

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“O gün (28 Nisan’da), iktidarın baskı uygulamalarını kınamak isteyen bir grup öğrenci, İstanbul Üniversitesi (İÜ) merkez binasında toplanmış, izinsiz olduğu gerekçesiyle gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine olaylar çıkmıştı. Polis, göstericilerin dağıtılması için göz yaşartıcı bomba ve silah kullanmıştı…

Öğrenci olaylarında, polisin açtığı ateşte Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz aldığı kurşunla öldürülmüş, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Onur’un ise bir bacağı kesilmişti!

Bu olaylar nedeniyle, İÜ 15 gün kapatılmıştı...”

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Demokrat Parti, Meclis’teki çoğunluğuna güvenerek “Tahkikat Komisyonu’nu” “TBMM’de toplamayı” planlıyordu.

Başbakan Adnan Menderes, artık aydınları, yazarları, gazetecileri mahkemelerde değil, “TBMM’de yargılayacaktı”!

“Yasama, Yargı ve Yürütme kurullarının (3Y) ayrılığı” ilkesi, çöp sepetine atılacaktı!

“3Y’nin” ilk ikisi olan “Yasama ve Yargı” birleştiriliyor, “Yürütmeyi” de zaten Menderes, kendi elinde topluyordu!

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Fakültemizde o tarihte; “Siyasal Bilgiler” ile başlayan 3 dernek vardı: “Cemiyet”, “Dernek” ve “Fikir Kulübü”… “Cemiyet”, öğrenci işleri ile ilgilenirdi, “ortanın sağında” idi… “Dernek” çeşitli etkinlikler, “Fikir Kulübü” ise adından da anlaşılacağı üzere çeşitli tartışma programları düzenledi… Dernek ve Fikir Kulübü “özgürlükçü” kuruluşlardı…

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Tokatlı ile Genç’in verdiği haberler üzerine Dernek üyelerini odamızda topladım! Emeksiz’e “saygı duruşu” yapmak, Onur’a da SBF’li kardeşleri olarak “sevgilerimizi” göndermeliydik… Ama nasıl?

Önce, fakültemizin ön bahçesinde toplanıp bu kararlarımızı uygulamaya karar verdik. Ancak, bir arkadaşımız SBF’nin 550, komşu Hukuk Fakültesi’nin 3 bin öğrencisi olduğunu anımsatarak bu eylemi komşu “fakültenin ön bahçesinde yapmanın “daha mantıklı, daha etkin olacağını” söyledi…

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Sabah zili çalmadan, biz SBF öğrencileri Hukuk Fakültesi’nin ön bahçesine geçtik. Hukuk öğrencileri ne olduğunu anlayamamışlardı! İster istemez onlar da bize karıştılar… Bir arkadaşımız İstiklal Marşı’na ses verdi!

Ondan sonra Emeksiz’e “saygı duruşunda” bulunuldu… Bir arkadaşımız, toplantıya katılanlar adına “Sevgilerini, geçmiş olsun dileklerini…”, Onur’a sunan bir konuşma yaptı…

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O gün, olayı duyan binlerce Ankaralı kadın erkek, büyük küçük, çoluk çocuk; Kurtuluş’la Dikimevi arasında, tam anlamıyla “sessiz” diyeceğimiz türden, yürüyüş yapıp gidip gelmişlerdi… Cebeci Caddesi, uzun süre trafiğe kapatılmıştı…

Ne var ki bir süre sonra Hukuk Fakültesi’nde ortalık karıştı… Silah sesleri, bağıranlar, çağıranlar nedeniyle saygı duruşundan eser kalmamıştı!

Biz SBF öğrencileri, fakültemize sığındık… Bize, Dekan Prof. Fehmi Yavuz sahip çıktı… SBF mezunu, Ankara Emniyet 1. Şube Müdürü Niyazi Bicioğlu, öteki güvenlik güçlerine karşı bizi korudu…

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O gün “Sıkıyönetim” ilan edildi… Biz 3-4 kişi, bir arkadaşın Ankara’da olmayan ablasının Bahçelievler’deki dairesinde kaldık…

Biz, sabaha kadar, o gün olup bitenleri tartışırken, Menderes de bizi tartışırmış! Ünlü “TBMM Tahkikat Komisyonu”, Ankara’daki tüm olaylardan SBF’li 3 öğrenci hakkında “gıyabi tutuklama” kararı vermiş…

Biri, dönemin CHP Gençlik kolları Sekreteri Hikmet Çetin… Nice yıllar sonra, o TBMM’ye başkan seçildi…

Ötekisi Prof. Dr. Yalçın Küçük… Bir bilim insanı olarak çeşitli kitaplar yazdı, kitaplarında özgürlükleri koruduğu için, çeşitli kereler hapis yattı…

Ötekisi bendeniz, SBF Dernek Başkanı Özgen Acar…