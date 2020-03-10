Zenginler Listesi ve Bir İmam!

10 Mart 2020 Salı

Türkiye’nin en zengin kişiler listesi açıklandı. Liste uzun… Örnek olsun diye, buraya “ilk beşi” alıyorum… Nice ünlü zenginler ilk beşten gerilere kaydılar…

1- Murat Ülker - Yıldız Holding 4.70 milyar dolar,

2- Erman Ilıcak - Rönesans Holding 3.20 milyar dolar,

3- Ferit Şahenk - Doğuş Holding 2.40 milyar dolar,

4- Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding 2.20 milyar dolar,

5- Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt 2.10 milyar dolar.

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Peki, bu listede, “hariçten gazel okuyup ilkokul mezunu olan bir imam” neden yok?

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun haberine göre, 15 Temmuz sonrasında 5 milyar liralık gayrimenkulü kamulaştırıldı. Kayyıma devredilen 966 şirketin aktif toplamı ise 41 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece toplamda, yaklaşık 15 milyar dolarlık varlığına el konuldu…

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ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 180 dönümlük, arazili malikânede yaşayan bu “sözde ilkokul mezunu imam” kim?

Amerikan Pocono Record sitesinde, FBI danışmanı Paul L Villiams imzalı blokta 2010’da şöyle denilmiş:

“Dünyanın en tehlikeli İslamcısını Afganistan’da, Pakistan’da, Sudan’da ya da Somali’de aramayınız. Yanı başımızda 30 milyar dolarlık servetiyle dünya genelinde bir halifelik kurmak için çalışıyor…”

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40 yıl içinde, dünyadaki 193 ülkeden 120’sinden fazlasında iş tutan bu “sözde ilkokul mezunumuz” neden Türkiye’nin “en zenginler listesinin başında” yer almadı? Üstelik hepsinden daha zengin değil mi?

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Dünyada örgütlenmek için “Bank Asya” adlı bankası vardı?

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Bank Asya'nın açılışı

Bu, dünya milyarderimizi tanıyalım! Erzurum’un, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. Babası Ramiz cami imamı, annesi Refia ise ev hanımıdır. Altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir. Nüfus kaydında doğum tarihi olarak 27 Nisan 1941 yazılıdır. Babası Ramiz, bu oğlunu doğduğu yıl nüfusa kaydettirmek için Hasankale’ye gitti. Nüfus memurunun “Ben bu ismi kaydetmem!” demesi üzerine kızan babası nüfus kaydını yaptırmadan köye geri döndü.

Ramiz, 2.5 yıl sonra doğan ikinci oğlunu da nüfusa kaydettirmek için yeniden Nüfus İdaresi’ne gitti. Bu kez, köy karakolunun başçavuşunu da yanında götürdü.

Başçavuşun nüfus memuruna sert çıkması üzerine, Baba Ramiz, Muhammed Fethullah ve Sıbgatullah adlarını verdiği oğullarını nüfusa kaydettirebildi. Ancak nüfus memuru, her iki kayıtta da yanlışlıklar yaptı! Büyük oğlu, adı yalnızca Fetullah, küçük olanı ise Seyfullah olarak nüfuz cüzdanlarını aldılar. İkisinin doğum tarihlerini de 1942 olarak kaydetti.

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Diyanet, 1959’da Edirne Müftülüğü’ne talip olan Gülen’e “askerliğini yapmaması ve yaşının 17 olması” nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Memur olmak için mahkemenin yolunu tutan Gülen, doğum tarihini 1941 olarak değiştirdi. Askerliğini yapmadığı için müftü olamayan Gülen, Üç Şerefeli Cami İmamlığı’na atandı. Kendisini “Mesih” olarak göstermeye çalışan Gülen, memur olmak için doğum tarihi ile ilgili bir söylentiyi yaymayı da başardı.

Gülen, “seçilmiş - üstün adam” havasını yaratmak için resmi “internet sitesinde”, hilekârlığı sonucu yayımlanan bilgiye göre “doğum tarihi” ise; 10 Kasım 1938, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günüdür!!!

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Kuran öğrenmeye 1945’te, ilkokula 1946’da başladı. Babası 1949’da Alvar köyüne imam olarak gidince, ailecek oraya göçüldü. Bu nedenle ilkokulu bırakmak zorunda kaldı, sonradan Erzurum’da “dışarıdan” girdiği sınav ile “ilkokul mezunu” oldu!

Pennsilyvania'da bir malikane

Babası Ramiz’den Arapça, Hacı Sıtkı Efendi’den Kuran’ı kurallarına göre okuma olan “tecvid” ve “Kuran” dersleri aldı. 1951’de “hafızlığını” tamamladı...

1954’te Erzurum’daki Kurşunlu Camii’nde “medrese”, sonrasında çeşitli özel din dersleri aldı… Molla Camii’nde “imamlığa” başladı…

Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Camii’nde dört yıl imamlık yaptı. Ankara Mamak’ta askerlik acemi eğitim dönemini ve usta erlik dönemini de İskenderun’da tamamladı.

1963’te, Erzurum’a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kaldı. Bu sırada “Komünizmle Mücadele Derneği’nin” 2. şubesinin Erzurum’da kurucuları arasında yer aldı.

Edirne’deki görevi sırasında “Dar’ül-Hadis Camii’nin” imam odasında “özel sohbetler” (!) başlattı. 1965’te Kırklareli’ne atanınca bir yıl vaizlik yaptı. 1966’da İzmir merkez valiliğine atanan Gülen, 1971’e kadar buradaki görevine sürdürdü.

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Zenginlerimiz listesinde, “hariçten gazel okuyup ilkokul mezunu olan bu imam” neden yok?