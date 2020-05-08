2. dalgayı şimdiden ateşledik

08 Mayıs 2020 Cuma

Ekonominin çarklarını yeniden çalıştırmak pandemi tehdidinin önüne geçti. Adı “kontrollü normalleşme” konuldu. Hayırlı olsun. Önce AVM’lerle başlanacağı açıklandı normalleşmeye. Onların lobisi daha güçlüydü tabii. Tabii bu arada alışveriş yapmanın insanın ruh sağlığı üzerinde afyon etkisini de hesaba katmalıyız.. Özellikle bizim kent insanımız için..

İyi hoş da, aktif vakalar yeniden yükselişe geçti bile. Son 3 günün rakamları ürkütücü. 1 Mayıs ve onu izleyen hafta sonu yasağının ardından insanlarla dolup taşan sokakların görüntüleri de keza... Kalabalık arttıkça vaka sayısı da fırlıyor.

Bu erken normalleşme daha birinci dalga bitmeden 2. dalganın fitilini ateşlemiş olmuyor mu? Biraz erken rehavete kapılmadık mı?

Ama siyasi söylem sürekli olarak “salgını çok iyi yönettik”, “her şey kontrolümüz altında”, şeklinde olunca halkın farklı davranmasını beklemek ne kadar gerçekçi olur?

Rakamlar ne kadar gerçekçi.. Neden il bazında aktif vakaları göremiyoruz?

Her gün paylaşılan 4 rakam üzerine bir başarı ya da başarısızlık inşa edilemez. Edilmemeli de...

Manisa’dan bir haber. Covid-19’lu hasta sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmaya başlamış. Sebep işçilerin toplu halde ve gerekli önlemler alınmadan çalıştırıldığı maden ocakları; sanayi kuruluşları, fabrikalar.. Hatta bir tavuk üretim merkezi.. Emekçilerin daha fazla risk altında olduğu gerçeğini DİSK sürekli dile getiriyor. Araştırmalar işçiler arasındaki vaka oranının, Türkiye ortalamasından 3.2 kat daha fazla olduğunu da ortaya koyuyor.

Sağlık Bakanlığı’nın elinde en az 600 bin kişiye ait Covid-19 veri seti var. Bunları Bilim Kurulu üyeleri bile göremiyor. Şu an Covid-19 vakalarının yaş, cinsiyet vb. gibi dağılımlarını bile bilmiyoruz. Alınacak önlem ve gevşeme adımlarının ne kadar doğru planlandığını da...

Futbol maçlarının haziran ortasında başlayacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sorumluluğun Futbol Federasyonu’nda olduğunu söyledi. Bu sorumluluğun çerçevesi ne? Pozitif vakalar olursa, bu yüzden yaşamını yitirenler olursa nasıl bir bedel ödenecek? Neden yetki konusunda topu birbirinize atıyorsunuz?

Tüm bunlar ekonomi uğruna halk sağlığının feda edildiğinin göstergesi..

Kadir Has Üniversitesi’nin araştırması

Kadir Has Üniversitesi, eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda kamuoyunun Covid-19’a bakışı araştırması yaptı. Sonuçları Zoom üzerinden bir basın toplantısı ile bizimle paylaştılar. Türk toplumunun Covid-19 salgınına bakışını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, halkın yüzde 73.3’ü koronavirüs yüzünden endişeli. Her 10 kişiden 4’ü hükümetin korona politikasını başarılı buluyor.

Toplumun yüzde 30’u koronavirüse yakalanma olasılığını yüksek görüyor.

Araştırmaya göre 10 kişiden dördü virüsün ortaya çıkma sebebinin “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” olduğunu, yüzde 18.4’ü “biyolojik silah olarak üretilmiş” olduğunu, biri ise “dünyadaki genel ahlaksızlık” olduğunu söyledi. “Takdiri ilahi” diyenlerin oranı yüzde 4.5 olurken, “kıyametin yaklaşmış olması” diyenlerin oranı yüzde 2.5.

Hükümetin aldığı önlemlerin en çok destekleneni yüzde 89.5’le “okulların kapanması”; ardından yüzde 88.5’le “65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanması.” En az destek gören önlem ise yüzde 84.6 ile “tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi.”