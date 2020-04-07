07 Nisan 2020 Salı

Sosyal medyaya bakılırsa, elimde bilimsel verileri içerebilecek değerde veri olmasa da, aklı başında sayılabilecek dostlardan ciddiye aldıklarını gösteren sohbet aktarımlarına göre, virüsün yaptığı yükseliş, pik ile doğru orantılı depremlerde de düşüş kayıtları yaşanıyormuş..

Savaşlara, uçakların iniş kalkışlarına, madenlerde güvenliksiz üretim, gizli silah denemeleri, fay hatları üzerinde gökdelen inşaatlarının, korkunç gürültülü, titreşimli karayolu raylı trafiğin yükleri.. Virüse karşı çaresiz alınan önlemlerle dibe vurunca.. Olmaz olmaz gibi..

En azından yıkıcı kirlilikten hızla arınan İstanbul’da sokağa çıkıp bir derin soluk alma şansımız yoksa da, evlerimizi zorunlu havalandırmalarımızda kirli gazların kokularını solumuyoruz...

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Emperyal çıkarlar adına kirli savaşlarda silahın geçici olarak kullanılabilmesi koşullarının ortadan kalkmış olması, petrol savaşlarından maske savaşlarına geçişte yaşanan çaresizlikler.. Virüsün kirli çıkarlar adına örülmüş sınırları, duvarları tanımadan, insanları en güçlüsü, en kötüsü, en zenginini ayrımında olmadan yakalayıp öldürebileceğinin sayısız kanıtlı sonuçları ile yüz yüzeyiz..

En güçlüler, en kötülerin korkacak çok suçlarının olduğu gerçeği bir yana, yüksek egoları, hesap verme korkusu paranoyaları da içinde, insanlığı kurtaracak çözümler üretmede gönüllü olamayacakları kuşkusu olsa da..

Virüs karabasanında yüz yüze kalınan gerçeklerin dayatmaları, koşulları çok başka.. Bilimin ortaya koyacağı gerçeklerin, üretebileceği çözümlerin dışına çok çıkılamıyor. Tam da bu nedenle, kurulu kirli çakarlar düzenlerinin yıkılmaması adına kıyasıya bir yoksul Güney’in, İslam dünyası odaklı mezhepler savaşların, Ortadoğu halklarının, terör odaklı üzerinden savaşlarda birbirlerine kırdırılmaları senaryoları tıkır tıkır işlerken.. En ucuzundan bir sabunla ellerden temizlenebilen bir virüs kurulu dengeleri tepetaklak etti..

Gerçekle yüzleştiğimizde sonuçta aslında virüse yakalananlar, ölenlerin çoğunluğu dünyanın her yerinde çok çok büyük çoğunlukla yoksullar, yoksunlar, ötekiler, yaşlılardan.. Virüsten bilimin gerçeklerine boyun eğmiş olarak Kurtuluş Savaşı kazanıldığında da yaşanacak ekonomik yıkımların bedellerini yine onlara ödetme hesaplarının kanıtları ortalıkta..

Yine de umutlar Kafdağı’nın arkasında kalmış olsa da ortalıkta, kirli çamaşırların saçılmışlığında. Tarihte yaşanmış en kirli savaşlarla insanlığa ödetilmiş ağı bedellerden çıkarılmış kimi insanlık derledi de yaşanmış. İşte umut ışığı da, bu ortalığa saçılmış kimi insanlık derslerinin alınmış olmasında..