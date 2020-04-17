Virüse meydan okuyan piskopos virüsten öldü

17 Nisan 2020 Cuma

Haberler dönüp dönüp verildiğinden tam gün saymanın olanağı yok. Ama kaba bir hesapla cemaat müritleri ile dans ederek virüse lanetler yağdıran, meydan okuyan, beddua eden piskopos, aradan iki hafta geçmeden, en yakın çevresinden çok sayıda kişiyle birlikte virüsten öldü..

Aslında kısasını yazamadığımdan başlığa taşıyamadığım vurgulamam, dünün en taze haberlerini dayanak yaparak “Merkel-Papa, siyasal İslamcılar ağırlıklı, başka dinler, mezhepler, cemaatlerden fanatik dindarların yorum farkları ile virüsün dünyayı kasıp kavur- ması suçları..” arasındaki ortaya çıkmış çıp- lak gerçekliklerden kimi sonuçları paylaşmak olacak..

En çok da istemeden de olsa kendi yandaşlarından virüse yakalanma, salgını pat- latma, elbette ölümlerden sorumluluk duy- madan sorumlu olmalarının gerçeğinden örnekleri, şimdiye kadar ortaya çıkmış kimi somut sonuçları ile paylaşmaya çalışmak.. Yan yana gelemiyoruz ama ileri teknolo- ji sayesinde yaşanan gerçek sahneleri, çarpıcı görüntüleriyle dünya ölçeğinde paylaşabiliyoruz.

Elbette bilimin, pek çok virüse ilişkin bilinmeyenlerden ötürü, pek çok geçici yanlış önlemleri söz konusu olsa da, bilimsel en demokratik, insandan yana, insanı ve tüm canlıları ile birlikte dünyayı kurtarma öncelikli yaklaşımlar adalet kantarında tartılmakta.. Vicdansız, haksız, hukuksuz siyaset ve sermayenin kirli çıkarları adına, diktatöryal kararların çarpıcı, yıkıcı sonuçları ise virüsün sınır tanımayan bulaşıcılığının hızında, insanlığın yüzüne çarpılan tokat gibi, yüze tutulmuş ayna etkisi ile yayılmakta..

Dün sabah, virüsün yıkıcı bulaşıcılığında, ekonomilerin de yıkıcı çöküşünün dayatmasında, liberal kanatta, galiba da kadın duyarlılığının da katkısı ile en başarılı lider ilan edilmiş Merkel’in, biraz zorlanmış olabileceğinin de altı çizilerek alınmış karantina önlemlerinden kimilerini gevşetme açıklamasının, kuşkusuz kesin olmayan, durumlara göre hemen değiştirilebilecek çerçeveleri çiziliyordu..

Öncelikle ayakta kalabilmeleri, daha kolay önlem alınabileceğinin de hesaplanması yapılmış olarak, küçük marketlerin açılmasından başlanacaktı. Sürpriz salgının tazelenmesi, katlanması sonuçları gelmezse, okulların açılması, kritik ekonomik anlamları olan ancak üretim koşulları da sağlıklı düzenlenebilecek işletmelere geçiş yapılabilirdi. Ama yaşamsal, ekonomik, insana katkısı söz konusu olamayacak kalabalıkları toplayan etkinlikler gündem dışı kalacaktı. Yakın tarihler için kiliselerde toplu ayinlerin, düğün ve kutlamaların, festivallerin sıraya girmesi düşünülmeyecekti..

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Yine görüntüleriyle tanıklık ettiğimiz üzere Papa’nın karşısında inanmış milyonlar olmaksızın boş meydanda yaptığı Paskalya ayini töreni gibi yayınları, bilimin gerçekleriyle savaşmayan, dini inançlarda aydınlanma reformu geçişini yaşamış tüm inanç grupları adına yapılan etkinliklerden görebiliyoruz.. Dahası dünyada ideolojik yayılmacılığını Kraliyet simgesi ile sürdüren İngiltere’den bile Kraliçe Elizabet’in dünyaya sesleniş görselinde, karşısında izleyiciler yoktu..

Umarız sürdürülmesinden vazgeçilir. Biz- deki Diyanet İşleri Başkanı’nın cuma namazı kıldırma görselinde, vitrinin imamlarla doldurulmasından vazgeçilmemişti. Bal gibi de toplu namaz aralıklarının yetersiz kalması bir yana, giriş ve çıkışlarında virüs kurallarına aykırı yakınlaşmaların görüntüleri kameralara yansımıştı.

Daha da ayıplı duruş, verileri ile doğru bilgilendirilmeleriyle kasıtsız da atlanmış olsa, saklanan bilgiler, geri dönüş maceralarının bizdeki salgınların yayılmacılığındaki çarpıcı etkilerini artık sonuçlarıyla fazlasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Cemaatlerin, doğrudan Diyanet’e bağlı camilerin özel sorumsuzluklarıyla, ortaya çıkan olumsuz katkıların tablolu sonuçları hâlâ kamuoyundan sır gibi saklanmaktalar. Bizden saklanmış olsalar da bilime kulak verilip, gecikmeli de olsa düzgün önlemler alındığını umut edelim..

İran, ikinci dalga salgını sonrası dün lütfedip, gerek kendi sınırları içinde, gerekse Irak-Suriye öncelikli Ortadoğu ülkelerindeki olumsuz salgına katkıları üzerinden kimi özeleştiri içeren vurgulamalar yaptı gibi.. İsrail’in durumu dünya çapında iç dinamiklerine çok fazla zum yapılıyor olmasa da en açıklanamazlardan.. Amerika ağırlıklı Batı dünyasının desteğinde Ortadoğu’nun silah- lı, ekonomik güç egemeni, kuşkusuz bilimsel olanakları sorgulanamazken, virüs karşısında nasıl başarısız kalabilir? Fanatik Yahudilerin kural dinlememesi, zenci ya da Kızılderili işkencesi yaptıkları Filistinlilerin çok çaresiz koşulları bile virüse yenilgisinin çapını açıklamaya yetmez gibi..

Ne de olsa en az bizim kadar, biz arka bahçe muamelesi görürken, en çok kollanmış ülke olarak bile, küçük Amerika olmalarından mı kaynaklı?