Benim 23 Nisanım
Yüz yıl... Yüz yıldır Atatürk’le birlikte yaşıyoruz. 100
yıldır Atatürk’le birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’ni yaşıyoruz! Ne mutlu bize!
Benim 23 Nisanım, her şeyden önce Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin en zor, en tehlikeli, en hain, en zalim, en olanaksız, en yoksul,
en yoksun koşullarda, yabancı güçlerin işgali altında toplanıp çalışmaya
başlayabilmesidir!
Benim 23 Nisanım bir referans. Bağımsızlığa, özgürlüğe, “muassır medeniyete” ulaşma yolunda bir
referans... 19 Mayıs 1919’da başlayan, 29 Ekim 1923’le noktalanan sürecin
mihenk taşı, nirengi noktası. Benim 23 Nisanım millet iradesiydi. Halkın
sesiydi. Egemenlik, tek insanın değil, iktidarın ve yardakçılarının hiç değil,
seçilmiş milletin temsilcilerinindi.
Benim 23 Nisanım, demokrasiydi. Hak hukuk ve adaletti.
Geleceğimizdi...
Ve bugün TBMM böylesine yok sayıldığı için.... Sesi
kısıldığı için... Ayırımcılığı kışkırtmanın kaynağına dönüştürüldüğü için,
içimde sonsuz bir acı varsa, beni bağışlayın. Yaşıma verin...
Ancak... Atatürk’ün, bugünü çocuklara armağan ettiğini
düşününce... Ve bir çocuğun sesinde, çizgilerinde, şiirinde, gülümsemesinde,
sözlerinde yaratıcılığı, aklı, bilimi, umudu yakalayınca... Devam diyorum.
Mücadeleye devam. Onun yolunda, onun ilkeleriyle devam... Ve içimdeki çocuk
uyanıyor, devam ediyorum... Gençliğime verin...
Sizleri, bu güzel günde PEN Türkiye Yönetim Kurulu olarak
hazırladığımız 23 Nisan mesajıyla baş başa bırakıyorum:
PEN Türkiye’den:
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümünü
dünyada ve ülkede zor zamanlarda, zor koşullarda kutluyoruz. Bir yanda salgının
ağırlığı altında ezilirken, bir yanda da belirsizliklerle, yalanlarla, gelecek
korkusuyla, güvensizlikle boğuşuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü
yılında o Meclis sembolik bir hal almamış, işlevini yitirmemiş olsun
isterdik... Çocuklar o Meclis’e sahip çıkmanın sorumluluğu altında ezilmesin
isterdik... Çocuklarımızın dünya çocukları ile birleşmelerini, birbirlerini
anlayıp arkadaşlık kurmalarını, dayanışmalarını isterdik... İçinde yaşadığımız,
doğaya ve çevresine sevgisiz, insana ve emeğe saygısız, vicdansız bir dünyaya
başkaldırıp örnek olmalarını isterdik... İsteklerimizin bir gün mutlaka
gerçekleşeceğine inanıyoruz.
PEN Türkiye Yazarlar Derneği olarak, büyük önder Atatürk’ün
milletin geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan ettiği bugünü bizler de Haydar Ergülen’in yazdığı “1923 Nisan” şiiriyle kutluyoruz:
1923 Nisan
“Çocukluk gibi bir şey bu
gökyüzü
hiçbir yere gitmiyor”
demiştiniz
Edip Bey,
o
dediğiniz bizim üst kat
komşumuzmuş
meğer,
100
yıldır yukardan bize
gülümseyip
duruyormuş,
kapımıza
süt koyar gibi her
sabah
güneşi yolluyormuş,
ve
akşamları ay oluyormuş,
yıldız
doluyormuş, geceleri
rüya...
Ben
de oturmuş 23 Nisan
şiiri
yazıyorum güya,
yazmış
işte gök, deniz,
güneş,
ay ve dünya,
ona
ekleyebileceğim ne var,
olsa
olsa,
ey
aydınlık, ey mavi, ey ışık
ülkesi
bin yaşa,
ve
Cahit Külebi’nin şiirindeki
gibi
“Sen de
Türkiye gibi aydınlık ve
güzelsin” demek o çocuğa,
100
yıldır 23 Nisansın,
yüzlerce
yıl daha
doğ
bize, fikrimize,
gönlümüze,
bağımsızlık
ve özgürlük
buluşsun
bu güneş ülkesinde,
“Gökyüzü gibi bir şey bu
1923 Nisan” diyelim,
dileyelim
1923 kez kutlu
olsun
23 Nisan
çocuklar
gibi maviyle, iyilikle,
neşeyle
halk
mavisi bu
Cumhuriyette..
NOT- İnkılap Yayınları’ndan çıkan “Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Konuşmaları -1920-1938” kitabı elimde. 900 sayfalık müthiş bir hazine. Eşsiz bir tarih, uygarlık dersi... Teşekkürler İnkılap Kitapevi. Teşekkürler sadeleştiren ve yayına hazırlayan Kurtuluş Güran... Keşke iktidardakiler de okusa...
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!