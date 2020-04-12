Dünyanın en tuhaf mahlukuyuz... ya da Bana göre Beethoven...

12 Nisan 2020 Pazar

Dünyanın en tuhaf mahlukuyuz! (Tıpkı Nâzım’ın o muhteşem şiirinde dediği gibi.) Kral ya da “sokaktaki adam” olsun; ister yöneten, ister yönetilen, fark etmiyor... Cuma akşamı, başlamasına iki saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağı, uzmanlara göre bir ayda yayılacak virüsü, 2 saatte yaymak açısından son derecede başarılıydı!!! (Zeynep çevir sayfayı, kötü yoldasın! Tamam çevirdim! Baştan başlıyorum!)

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Koronavirüs yılı olmadan çok önce 2020, dünyada “Beethoven Yılı” ilan edilmişti. Malum büyük bestecinin 250. doğum yılı... Türkiye’nin 24 saat klasik müzik yayını yapan ilk ve tek özel radyosu Borusan Klasik Karnaval Radyosu’ndan Füsun Özgüç güzel bir ses-arşiv çalışmasına girişti. Dinleyicilerden ve müzisyenlerden “Bana göre Beethoven” diye başlayan sesli ve yazılı mesajlar istedi. Bunlar peyderpey yayımlanıyor. Yıl sonuna dek sürecek... (Katılmak isteyenler için adres: [email protected])

Umutsuzluğa meydan okuyan, engelleri yok sayan bestecinin direnme gücü, azmi, yaratıcılığı, “İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde bize ilham vermeye, yol göstermeye devam ediyor” diyen Füsun Özgüç, bana kimi yanıtları yolladı.

İşte birkaç örnek: Müzik terimleriyle değil, duygu sözcükleriyle yazılanları seçtim:

Viyolonsel Sanatçısı Çağ Erçağ :

Bana Göre Ludwig van Beethoven, gelmiş geçmiş en büyük devrimcidir, laiktir, aynı zamanda tınılarındaki o demokratik anlayış kanımıza işlemiştir.

Yazar-Eleştirmen Asuman Kafaoğlu Büke:

Benim için Beethoven tarihsel olarak, sanatçıya algıyı değiştiren kişidir. Beethoven öncesi sanatçılar zanaatlardan ayrılmazken, Beethoven sonrasında sanatçı yaratıcı olarak ayrı bir değer kazandı.

Piyanist Emre Şen:

Hani içimizde yaşadığımız duygusal deneyimler doğa olaylarına benzer ya; içimde bir fırtına koptu deriz, gök gürledi deriz, cik cik oldum kuşlar gibi hafifledim, çiçek açtım deriz. İşte Beethoven bu deneyimleri içimizden çıkarıp müzikle tasvir etmekte emsalsiz bir noktaya ulaşmıştır. Chopin piyanonun şairiyse, Beethoven dünyanın müzik açmış halidir.

İlknur Dereli (dinleyici)

“Bana göre Beethoven özgürlük, bağımsızlık ve ruhu dinlendirmedir.”

Gökçer Gökçe (dinleyici)

Yalnızlığının hüznünü, hayal kırıklıklarının zulmünü ve hırçınlığının en ateşli öfkesini, notalarla en muazzam şekilde harmanlayan eşsiz besteci ve aydınlık bir düşün insanı! Büyük besteciler içerisinde müziğin son sınırlarına ulaşabilen, tartışmasız en büyüklerinden biri olan deha! Birçok büyük eseriyle birlikte, Pathetique Sonata’ın kudretli yaratıcısı! Eserlerinin gücü, her daim var olacak!

Ben dinleyici Zeynep Oral’a göre:

“Fırtınalar kopuyor, volkanlar patlıyor, seller sular, akarsular, denizler okyanuslar taşıyor, yer gök uyanıyor sarsılıyor, kükrüyor, kendini aşıyor, coşuyor coşuyor coşuyor... Hem doğada, hem insanın iç dünyasında... Sonra, sonra müthiş bir sessizlik, dinginlik, huzur, en derin, en dipsiz kuyulardan daha derinde, daha dipte duran minicik bir su damlası beni bekliyor... Sonra o su damlası, yeryüzünün tüm duygularına dönüşüyor; o su damlası yeryüzünün tüm düşüncelerine dönüşüyor...

Bana göre Beethoven özgürlük, eşitlik demek... Coşku ve aşk demek... İnsan, doğa sevgisi ve yaşam tutkusu demek... Bütün bunlardan güç alan mükemmeliyet demek, idealler demek... Yaratıcılığın gücü demek...”