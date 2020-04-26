Erdoğan milletle alay mı ediyor?

26 Nisan 2020 Pazar

Başlıktaki soruda sakın bir art niyet aramayın. Tüm samimiyetimle, içtenlikle soruyorum.

Önceki günkü atama, bugüne dek çok sorduğum bu soruyu yeniden sormama neden oldu.

Atama malum: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu Üyesi.

Bu ülkede milletin büyük bir çoğunluğu Ensar Vakfı’nın adını 2008’de Çorum’da iki kız öğrenciye, 2016’da Karaman’da 45 erkek çocuğa tecavüz olayıyla duymuştu... Ardından da bol bol İslamda tecavüz mubah mıdır, günah mıdır tartışmaları yaşanmıştı...

Elbet Ahmet Yaramış’ı sadece Ensar Vakfı üyeliğiyle değil, yaptıklarıyla çalışmalarıyla, ortaya koyduğu eserlerle değerlendirmek gerek...

Ancak iktidar tarafından öyle bir ayrıştırma, kutuplaştırma, milleti birbirine düşman etme ve de korona salgınını fırsata dönüştürme sürecinden geçiyoruz ki... 23 Nisan’da Atatürk sevgisi, saygısı, özlemi ve hasretiyle tutuşan millete tam bir darbe, bir tokat, bir hakaret olmuştur bu atama!

Çünkü... Çünkü CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel’in deyişiyle bu profesör “milli mücadele düşmanı İskilipli Atıf’ı da öven birisi.”

Onlara göre Atatürk

Onlara göre “Kuvayi Milliye, kudurmuş haydutlardır.” Onlara göre “Atatürk eşkıyadır. İsyancıdır...”

Onlara göre “Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları Yunan askerinin önünden namerdane bir suretle kaçarken” zavallı ahaliyi kırdırmıştır...

Ve onlara göre “Mustafa Kemal vesaire gibi beş on şakinin vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakârlığı” göze almak gerekir...

Hayır, kimi yerlerde yazıldığı gibi bunları söyleyen Ahmet Yaramış değil. Bunları söyleyen Ahmet Yaramış’ın hayran olduğu, övdüğü İskilipli Atıf Hoca...

(Yukarıdaki tüm alıntıları Ümit Doğan’ın yayımladığı “İskilipli Atıf Hoca’nın mahkeme karar tutanağı”ndan aldım. Twitter’a girip tümünü okumanızda yarar var...)

Bamteline basmak

Bu ülkede Atatürk sevgisini, Atatürk saygısını yok etmek için çok uğraşanlar, çok çalışanlar oldu... Ama ne yapsalar nafile! Öyle derinlere kök salmış ki kimse atıp yok edemiyor büyük öndere, dünya liderine bu minnet duygusunu!

Recep Tayip Erdoğan’ın bu gerçeği çok iyi bildiğinden hiç ama hiç kuşkum yok... Peki, öyleyse milletin bamteline basmak yerine, daha uzlaştırıcı bir atama yapamaz mıydı?

Türkçemizde harika bir deyiş var “bamteline basmak”... Yani en hassas olduğumuz, üzerine titrediğimiz, en can alıcı noktamız... Mustafa Kemal Atatürk sevgisi ve saygısı da bunların en önde geleni.

Günlerdir insanlar çok öfkeli. Bu atamayla Erdoğan, milletle alay mı ediyor diye sorup duruyor... Ben de aldım bu soruyu başlığa koydum...