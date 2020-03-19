Korona günlerinde Şehir Tiyatrosu

19 Mart 2020 Perşembe

Sözü hiç dolandırmadan söyleyeyim: Daha sonuçlar alınmadan, yetkili ağızlar açıklamıştı: “Ekrem İmamoğlu seçilirse İBB Meclisi’nde çoğunluk bizde, çalıştırmayız...” ( Bkz: “Topal ördek” deyimi.) Merak etmeyin, İBB Belediyesi çalışıyor, çalışmaya da devam edecek... Daha dün Ekrem Başkan, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirler için ilçe başkanlarını toplantıya çağırdı. Ve AKP’li başkanların hiçbiri katılmadı. İnsaf! Bu konuda bile partizanlık!!!

Durum böyle olunca geçen hafta İBB Meclisi’nin, Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne getirdiği Mehmet Ergen’e onay vermemesine hiç şaşırmadım! Ekrem Başkan rahmetli Muhsin Hoca’yı, Yıldız Kenter’i anacak olsa, onlara da karşı çıkarlardı hiç kuşkusuz.

Mehmet Ergen

AKP ve MHP’li üyeler Mehmet Ergen adını daha önce duydular mıydı, bilmiyorum. Ancak 50 yıldır bu ülkedeki tiyatroyu yakından izleyen, hele hele Şehir Tiyatroları’nın 68’den bu yana geçirdiği tüm evrelerin tanığı, kimi zaman da müdahili olan ben ve tiyatromuzu yakından bilenler bu seçime çok mutlu olmuştuk.

Mehmet Ergen’i tanımayanlara, 40 yıllık sanatçı kimliğini, dünya tiyatrosuna ve tiyatro edebiyatına kazandırdıklarını, aldığı yurtiçi ve yurtdışı ödülleri, şu minicik köşede anlatmam imkânsız. (Meraklılar internette araştırsın.)

Özetlemem gerekirse: O hem yaratıcı bir sanatçı hem de yapıcı bir yönetici. Anormal çalışkan. Tükenmez bir enerjisi var!

(İngiltere’de Arcola Theatre, Battersea Arts Centre, Southwark Playhouse; Türkiye’de Talimhane Tiyatrosu, Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro ve “Oyun Yaz”ın kurucusu... Eskişehir, İzmit Şehir, Bakırköy Belediye, Kenterler, BKM Tiyatroları... Geçen yıl Zorlu PSM’de “Damdaki Kemancı”, “Gerçek”, ödül şampiyonu “Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi” oyunlarının yönetmeni, vb.)

Dört ayın kazanımları

Mehmet Ergen, İBB Şehir Tiyatroları başına sanat yönetmeni olarak 23 Ekim 2019’da getirildi. O günden başlayarak önce kurumun altyapısına çekidüzen verdi.

Satırbaşlarıyla yapılanlar şöyle:

- Yeni bir repertuvar: Yaşayan genç, çağdaş yazarların eserlerine, özellikle kadın yazar ve kadın yönetmenlere öncelik: 100 yıllık Şehir Tiyatroları’nda şimdiye dek kadın yazar yönetmen oranı yüzde 10’du. Şimdi yüzde 60...

- Kurum içi ve kurum dışı eğitimler için Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi yeniden ücretsiz olarak atölyelerine başladı. İlgi müthiş!

- “Şehir Yazarlarını Arıyor”: İstanbul’un dört köşesinde, özellikle yeni seslere ulaşmak amacıyla Sultangazi, Kâğıthane, Üsküdar, Şişli’de oyun yazarlığı atölyeleri... Projeye 1200 başvuru geldi.

- İstanbul içinde ve dışında turneler, oyun alışverişleri programlandı. İngiltere, Almanya, Slovenya, Mısır, Hollanda tiyatrolarıyla işbirliği sağlandı.

- Şişli, Kâğıthane, Sultangazi’de Şehir Tiyatroları sahneleri ve Tünel’de Karaca Sahnesi yeniden kazandırılmak üzeredir... (sosyal projeleri bir başka yazıya..)

Bu arada en sevindirici olan, siyasi duruşları nedeniyle kurumdan atılanların yeniden tiyatroya dönmeleridir...

Gelelim İBB Meclis kararına: Ekrem Başkan görevlendirdi diye... Usul hatası yapıldı diye... “Gezi destekçisi” dedikoduları var diye... Ve bula bula 2002 yılında bir oyun çevirisi yüzünden mahkemelik oldu diye (ki mesele para meselesidir ve çoktan kapanmıştır) Mehmet Ergen’e vize verilemezmiş...

Hadi be ordan! Bilgisizler, birikimsizler, kişisel öfkelerini saçanlar, “İstemezük”çüler, bırakın adamın ve Şehir Tiyatroları’nın yakasını! Gölge etmeyin başka ihsan istemez! Gölge etmeyin ki, insanlar çalışmalarını sürdürsünler!