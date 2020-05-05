Bu adaletsiz sisteme hayır deme zamanı gelmedi mi?

05 Mayıs 2020 Salı

“Önemli aşamalar kaydettik. Federal hükümet zorluğun üstesinden geldi. Bu büyük bir başarı öyküsü ve bence gerçekten söylenmesi gereken şey bu.”

Bunları söyleyen, ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner.

COVID-19 hastalarının sayısı milyonu aşmış...

67 binden fazla insan ölmüş...

1 günde ölen insan sayısı 2 bin 900’ü buluyor...

Ayrıca 26 milyon kişi işini kaybetmiş...

Ama damat Kushner, Fox News kanalına konuk olmuş, siyasetteki damatlar gibi kayınpederi için reklam yapıyor. Çünkü dünyaya, sadece son 4 haftada servetlerine 308 milyar dolar ekleyen milyarderlerin penceresinden bakıyor!

Kushner gizlese de, son günlerde ABD’de Trump’ın yarattığı bir kriz dikkat çekiyor. Ülkede mezbaha çalışanları, hiçbir koruma olmadan koronavirüsün önüne atılanların başında geliyor. İşçiler arasında hastalık hızla yayılırken 20’den fazla mezbaha çalışanı yaşamını kaybetti; en az 6 bin hasta olduğu bildiriliyor.

Buna karşın Tyson Foods, IBP ve Smithfields gibi dev et şirketleri, çoğunluğu siyah ve Latin kökenli işçileri çalışmaya zorluyor; böylece virüsün yayılması için çok geniş bir ortam yaratılıyor.

Geçenlerde, haftada yaklaşık 14 milyon tavuğu katledip piyasaya süren ABD’nin en büyük üçüncü tavuk firması Sanderson Farms’ın çalışanlarına gönderdiği bu yazı medyada paylaşıldı.

“Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Amerika’nın COVID-19 ile savaşta olduğunu bildirdi. Bu krize, bizim gibi, hizmet etme fırsatı olarak bakmanızı istiyoruz. Şimdi, bir Şirket ve Ulus olarak, her zamankinden daha çok bir araya gelmemiz ve hepimizin ihtiyaç duyduğu kritik üretimi gerçekleştirmeye devam etmemiz gerek.”

Orijinal yazıda Şirket ve Ulus kelimelerini büyük harfle yazmışlar; ben de o nedenle öyle yazdım. Bu üç cümle, kapitalizm sömürüsünün özeti gibi olmuş. Aslında o metni şöyle okumak lazım:

Amerika, bulaşıcı hastalık COVID-19 ile savaştaysa, işçiler, buna karşı canlarını hiçe sayarak ön cepheye atılmalı! Bu “fedakârlık” onlara öyle anlatılmalı ki, bunu “hizmet etme fırsatı” olarak algılasınlar!

Şirket ve Ulus, varlığımızın en büyük iki unsuru olarak vurgulanmalı!

Hayvan sömürmek ve yemek yüzünden ortaya çıkan bir hastalığı yenmek için, yine hayvan sömürüp yemek teşvik edilmeli! Herkes bunun kritik önemde olduğuna inandırılmalı!

Bu faaliyet sonucunda milyarlarca hayvan ve binlerce işçi ölürken, holding sahibi milyarderler lüks villalarında oturup servetlerine servet katmalı!

***

Amerika’da et sektöründe koronavirüs yüzünden yaşanan bir diğer kriz, et ürünlerine talebin düşmesi. Aklını kullanan insanlar, hayvansal ürünlerden uzak durmaya başlayınca, şirketler hayvanlardan kurtulmaya çalışıyor. Dediklerine göre, beslemek yok etmekten daha pahalıymış!

Domuz eti üreticileri, çiftliklere hayvanları nasıl öldürebileceklerine dair bir bilgi notu göndermiş. Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği, şu hayvan katletme yöntemlerini onaylıyormuş...

Tercih edilen yöntemler:

Silahla vurmak

Dışarıdan civata tabancasıyla vurmak

İçeriden civata tabancası ile vurmak

Elektrik verme

Keskin olmayan bir cisimle kafaya darbe

Karbondioksit verme

Aşırı dozda anestetik ilaç vermek.

Zorlanılan durumlarda izin verilen yöntemler:

Havalandırma yoluyla sıcaklığı artırma

Sodyum nitrat

Farmakolojik olmayan enjekte edilebilir anestetikle.

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İnsan gibi bilinç sahibi duyarlı canlıları işkenceyle öldürüp para kazanmayı normal bulacaksınız...

Hayvan sömürüsü yüzünden türlü virüsleri insan hayatına sokacaksınız...

Salgın hastalık olunca da, yaşamak için hiç ihtiyacınız olmayan dev endüstrilerin kârı artsın diye işçileri riske atacaksınız...

Mezbahalardaki korkunç ortamlarda, üst üste, kendi dışkılarının içinde ve stres altında yaşamak zorunda bırakılan hayvanların canı alınıyorsa, bu tarifsiz acıdan kimseye fayda gelmez.

ABD’de COVID-19’dan ölenlerin sayısı, Vietnam Savaşı’nda ölen Amerikalı asker sayısını aşmış.

Bu gidişle milyonlarca hayvanla birlikte onları öldüren insanlar da ölmeye devam edecek...

Bu yazıda anlattıklarım nedeniyle ABD’ye, Trump’a, Kushner’e, dev et şirketlerinin sahiplerine kızdınız mı? Bunların aynısı dünyanın her yerinde ve Türkiye’de de yaşanıyor ve herkes buna talep yaratıyor.

Sizce hem işçileri hem de hayvanları köleleştirip öldüren bu sisteme hayır deme zamanı gelmedi mi hâlâ?