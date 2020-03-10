Kadınların ‘eksik ya da yarım’ olmadığını öğreneceksiniz!

10 Mart 2020 Salı

“Kadına hak ettiği değeri vermeyenlere rağmen kadınlarımızı özgürleştirdik. Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Kadınlarımızı dışlayan, ötekileştiren faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart’ta böyle demiş. Söz ettiği hangi kadınlardı?

8 Mart akşamı Taksim’de polis şiddetine uğrayanlar...

Saçlarından çekilerek yerlerde sürüklenenler...

Tekme tokat dayak yiyenler...

Hakaret edilerek ite kaka gözaltına alınanlar değildi herhalde!

Çünkü Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü İstiklal Caddesi’nde kutlamak isteyen kadınlar, bu yıl da erkek şiddetine maruz kaldı. Demokratik haklarını kullanmak isteyenler, ellerinde sadece pankart olduğu halde dövüldü, gazlandı.

Barışçıl bir yürüyüş, polis müdahalesiyle iktidar için utanç verici bir şiddet olayına dönüştü!

Çok açık ki erkek egemen kültür ve faşist siyaset kadınlar sussun istiyor.

Sussun ki...

Her gün erkekler tarafından öldürülen,

En temel hakları olan yaşam hakkı için mücadele eden,

Tecavüz edilen ve sonra olay kapansın diye tecavüzcüsüyle evlenmesi beklenen,

Hali tavrı, nerede ne yapacağı erkekler tarafından belirlenmek istenen,

Emeğinin hakkı yenen,

“Bekâret” baskısıyla üzerlerinde “ahlakçı” hegemonya kurulan,

Çocuk yaşta erken ya da zorla evlendirilen,

Küçümsenen ve yok sayılan kadınlar daha kolay ezilebilsin!

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İstediğiniz kadar “Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik” deyin, her yıl 8 Mart’ta kadınlar saçlarından yerlerde sürüklendiği sürece size sadece yandaş güruh inanır.

Birileri iktidarın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerini zaman içinde unutturmaya çalışabilir. Öyleyse hatırlatalım neler demişler...

RTE: “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Çünkü o fıtrata terstir.”

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: “Kadın iffetli olacak. Herkesin içinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak.”

RTE: “Kız mıdır kadın mıdır bilemem...”

RTE: “Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkâr ediyor demektir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun eksiktir, yarımdır.”

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: “Kadınlar annelik kariyeri dışında başka bir kariyeri asla merkeze almamalı.”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı artıyor.”

AKP Milletvekili Sefer Üstün: “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur.”

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül: “Türk hanımları evinin süsüdür.”

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Biz dilinize yansıyan hıncınızı unutmadık. Siz yandaşlarınıza sahte özgürlük masalları anlatmaya devam edin.

Her 8 Mart’ta, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınları dövdüren iktidar olarak tarihe geçtiniz.

Kadınların eksik ya da yarım olmadığını öğreneceksiniz!

Süs olmadığımızı göreceksiniz!