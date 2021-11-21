21 Kasım 2021 Pazar
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Rakamlar kritik seviyede
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
6 madde ile hükümete talep
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'Güler misiniz ağlar mısınız?'
Akşener: Beni teneşire yatıracaklarmış
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Beşiktaş Alanya'dan üzgün dönüyor!
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Korkutan açıklama: Yarım milyon kişi ölebilir
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Erdoğan: Endişeniz olmasın, dimdik ayaktayız
"Bugün ya da yarın..."
Lütfi Elvan istifa mı ediyor?
'Ak'landılar
Mezar parçalamaya takipsizlik
Volkan Demirel'den önemli açıklama!
''Oyuncularla Sergen Yalçın arasında kopukluk var''
Hareketlilik gözlendi
Türkiye ve Yunanistan sınırına yığınak yaptılar
'TBMM'ye teslim edeceğiz'
Ümit Özdağ'dan '10 milyon imza' iddiası
'Atatürk'e hakaret edildi'
FFF Türkiye'nin 10 Kasım paylaşımı hedef alındı
Elon Musk'tan açıklama
Tesla çöktü!
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Bu şura kimin şurası - Yıldırım KAYA
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