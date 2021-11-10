10 Kasım 2021 Çarşamba
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Resmi yanıtta ortaya çıktı
Altun'un 'maaştan feragat'ı kısa sürmüş
İstifası kabul edilmeyince...
Cenap Aşcı görevi fiilen bıraktı
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Her gün daha da büyüyen Atatürk
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"Korkacak bir şey yok Atatürk'e gidiyoruz"
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