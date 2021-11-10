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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Mustafa Balbay

Gerilim tırmanacak!

Mustafa Balbay

Barış Doster

Millici Atatürk, halkçı Atatürk, devrimci Atatürk

Barış Doster

Zülal Kalkandelen

Silah ve cephane değil, bağımsızlık ve çağdaşlık ülküsü

Zülal Kalkandelen

Tuncay Mollaveisoğlu

Şehir hastaneleri kimin?

Tuncay Mollaveisoğlu

Deniz Yıldırım

Yeni kamuculuk ve kooperatifler

Deniz Yıldırım

Zafer Arapkirli

Tehlikenin farkındayız

Zafer Arapkirli

Öztin Akgüç

Atatürk evrensel önder

Öztin Akgüç

Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu

Ölümsüzlüğün adı 10 Kasım

Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu

Cumhuriyet

Her gün daha da büyüyen Atatürk

Cumhuriyet

Evin İlyasoğlu

Aida operası AKM’de

Evin İlyasoğlu
İşçi hakkını vermeyen Tanzim Market konkordato ilan etti
Türkiye 10 Kasım

İşçi hakkını vermeyen Tanzim Market konkordato ilan etti
Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi’ye mektup
Siyaset 10 Kasım

Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi’ye mektup
Türkiye 10 Kasım

"Korkacak bir şey yok Atatürk'e gidiyoruz"
Türkiye'de görüldü:Havyarı 20 milyon TL'ye alıcı buluyor
Türkiye 10 Kasım

Türkiye'de görüldü:Havyarı 20 milyon TL'ye alıcı buluyor
Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun kazancı açıklandı!
Spor 10 Kasım

Dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun kazancı açıklandı!
MİT ve TSK'den
Türkiye 10 Kasım

MİT ve TSK'den "üst düzey" operasyon
Öğrenci servisinden düşen hostesten acı haber
Türkiye 10 Kasım

Öğrenci servisinden düşen hostesten acı haber
Mansur Yavaş'ın acı günü
Türkiye 10 Kasım

Mansur Yavaş'ın acı günü
Kritik iddia gündemde: 'Yasaklanabilir'
Dünya 10 Kasım

Kritik iddia gündemde: 'Yasaklanabilir'
Akşener'den büyükelçilerle görüşme
Siyaset 10 Kasım

Akşener'den büyükelçilerle görüşme

Spor Haberleri
Beşiktaş, Rosier'in alternatifini Süper Lig'de buldu!
Spor 10 Kasım

Beşiktaş, Rosier'in alternatifini Süper Lig'de buldu!
Xavi, Pjanic'i geri isteyecek mi? Ahmet Bulut açıkladı
Spor 10 Kasım

Xavi, Pjanic'i geri isteyecek mi? Ahmet Bulut açıkladı
Diagne'den olay yaratan paylaşım!
Spor 10 Kasım

Diagne'den olay yaratan paylaşım!
Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçı yapacak
Spor 10 Kasım

Bursaspor ile Galatasaray hazırlık maçı yapacak
Gedson Fernandes'in geleceği netleşiyor!
Spor 10 Kasım

Gedson Fernandes'in geleceği netleşiyor!
Başakşehir'de Emre Belözoğlu transferde düğmeye bastı!
Spor 10 Kasım

Başakşehir'de Emre Belözoğlu transferde düğmeye bastı!

Yaşam Haberleri

Burcu Biricik'ten 'Camdaki Kız' iddialarına yanıt
Yaşam 10 Kasım

Burcu Biricik'ten 'Camdaki Kız' iddialarına yanıt
Yaşayan en seksi erkek belli oldu
Yaşam 10 Kasım

Yaşayan en seksi erkek belli oldu
Reuters'tan kritik dolar/TL yorumu
Dünya 10 Kasım

Reuters'tan kritik dolar/TL yorumu
Squid Game'in yönetmeni, alternatif finali açıkladı
Kültür-Sanat 10 Kasım

Squid Game'in yönetmeni, alternatif finali açıkladı
Sadece 1.5 santim uzunluğunda
Yaşam 10 Kasım

Sadece 1.5 santim uzunluğunda
Romanlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti
Yaşam 10 Kasım

Romanlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti

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Zehirlenme vakası: 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme vakası: 72 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çiftçiler korku dolu anlar yaşadı: 2 saatte söndürüldü

Çiftçiler korku dolu anlar yaşadı: 2 saatte söndürüldü
Elektrik direğinde Ata'ya saygı duruşu

Elektrik direğinde Ata'ya saygı duruşu
Tekel bayiine 7 el ateş

Tekel bayiine 7 el ateş
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü

Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
İstanbul'da samuray kılıçlı saldırı

İstanbul'da samuray kılıçlı saldırı
Çalışma sırasında boru patladı: Su metrelerce fışkırdı

Çalışma sırasında boru patladı: Su metrelerce fışkırdı
Çiftlik evinde dehşet: Polise teslim oldu

Çiftlik evinde dehşet: Polise teslim oldu
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Ekonomi Haberleri

Saros turizmi ‘Zirve’de
Ekonomi 10 Kasım

Saros turizmi ‘Zirve’de
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği yeni başkanını seçti
Ekonomi 10 Kasım

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği yeni başkanını seçti
Bankalara ne mesaj verildi?
Ekonomi 10 Kasım

Bankalara ne mesaj verildi?

Dünyadan Haberler

İsveç, yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
Dünya 10 Kasım

İsveç, yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
Küresel ısınmanın sorumlusunu açıkladı
Dünya 10 Kasım

Küresel ısınmanın sorumlusunu açıkladı
Bir yılda iki kez istifa etti
Dünya 10 Kasım

Bir yılda iki kez istifa etti
Nobel Ödüllü Malala'nın mutlu günü
Dünya 10 Kasım

Nobel Ödüllü Malala'nın mutlu günü
Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?
Dünya 10 Kasım

Polonya-Belarus sınırında neler oluyor?
Irak uyruklu IŞİD üyesi havalimanında yakalandı
Dünya 10 Kasım

Irak uyruklu IŞİD üyesi havalimanında yakalandı

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Google'a kötü haber
Dünya 10 Kasım

Google'a kötü haber
iPhone'dan yeni güncelleme: 'Öldükten sonra...'
Bilim Teknoloji 10 Kasım

iPhone'dan yeni güncelleme: 'Öldükten sonra...'
Apple'ın CEO’su Cook’tan kripto para itirafı
Bilim Teknoloji 10 Kasım

Apple'ın CEO’su Cook’tan kripto para itirafı

Foto Haberleri Tümü

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Gökyüzündeki renk cümbüşü objektiflere yansıdı

Gökyüzündeki renk cümbüşü objektiflere yansıdı
Binbir zahmetle yapılıyor

Binbir zahmetle yapılıyor
Kazı çalışmalarında ortaya çıktı

Kazı çalışmalarında ortaya çıktı
Fransa'da 'Daltonlar' eylemde!

Fransa'da 'Daltonlar' eylemde!
Müzeye çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Müzeye çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Kültür ve Sanat Haberleri

Geldikleri gibi gittiler
Kültür-Sanat 10 Kasım

Geldikleri gibi gittiler
Aida, görkemli bir boy gösteriş
Kültür-Sanat 10 Kasım

Aida, görkemli bir boy gösteriş
Ankara Antlaşması sergisi İstanbul’da açıldı
Kültür-Sanat 10 Kasım

Ankara Antlaşması sergisi İstanbul’da açıldı

Kitap

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap 10 Kasım

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Jekyll ve Hyde... Aynanın çatladığı an!
Kitap 10 Kasım

Jekyll ve Hyde... Aynanın çatladığı an!
Hayat yeniden başladığında...
Kitap 10 Kasım

Hayat yeniden başladığında...
Bir ‘General’in portresi
Kitap 10 Kasım

Bir ‘General’in portresi
Kutscher’den Vaterland Dosyası
Kitap 08 Kasım

Kutscher’den Vaterland Dosyası
Barış Doster: ‘Devletleşirken milletleştik!’
Kitap 08 Kasım

Barış Doster: ‘Devletleşirken milletleştik!’

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