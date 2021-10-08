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CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Emre Kongar

Küreselleşme çağında din devleti istemek!

Emre Kongar

Ali Sirmen

Pardon çıkalı...

Ali Sirmen

Mine G. Kırıkkanat

Yanlıştan doğruya çeyrek var

Mine G. Kırıkkanat

Özdemir İnce

Ahmet Türk: ‘Bütünleşme’yi esas alıyoruz…

Özdemir İnce

Sertaç Eş

Erdoğan ‘yeni söz’ söyleyemiyor

Sertaç Eş

Özgen Acar

‘Beyaz Saray’ değil ‘Beyaz Ev’!

Özgen Acar

Zafer Arapkirli

Taklitler, mukallitler...

Zafer Arapkirli

Jale Özgentürk

Market yerine destek

Jale Özgentürk

Özlem Yüzak

Adalar’da yine neler oluyor?

Özlem Yüzak

Adnan Binyazar

İmam!

Adnan Binyazar
Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Türkiye 08 Ekim

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye 08 Ekim

76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu
AKP’li başkandan 60 milyona okçuluk tesisi
Türkiye 08 Ekim

AKP’li başkandan 60 milyona okçuluk tesisi
CHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a yanıt
Türkiye 08 Ekim

CHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a yanıt
Havalimanında 2 yolcunun midesinden eroin çıktı
Türkiye 08 Ekim

Havalimanında 2 yolcunun midesinden eroin çıktı
İstanbul'da acı gerçek!
Türkiye 08 Ekim

İstanbul'da acı gerçek!
Gezi ve Çarşı davasının ilk duruşması başlıyor
Türkiye 08 Ekim

Gezi ve Çarşı davasının ilk duruşması başlıyor
Kanal İstanbul rantı itiraz dinlemedi
Türkiye 08 Ekim

Kanal İstanbul rantı itiraz dinlemedi
Eski Galatasaraylı Melo'ya tutuklama şoku!
Spor 08 Ekim

Eski Galatasaraylı Melo'ya tutuklama şoku!
'Öğrencilerin öğrenme kaybı büyük'
Türkiye 08 Ekim

'Öğrencilerin öğrenme kaybı büyük'

Spor Haberleri

Burak Elmas'tan hakemlere 'vicdan' göndermesi
Spor 08 Ekim

Burak Elmas'tan hakemlere 'vicdan' göndermesi
Galatasaray'da Terim'den ayrılığa onay!
Spor 08 Ekim

Galatasaray'da Terim'den ayrılığa onay!
Spor 07 Ekim

"Hakem camiası içinde grup var, tasfiye edin.."
Dünya Kupası finali gibi!
Spor 08 Ekim

Dünya Kupası finali gibi!
Fenerbahçeli oyuncu milli maçta ne yaptı?
Spor 08 Ekim

Fenerbahçeli oyuncu milli maçta ne yaptı?
Curling milli takımından tarihi başarı!
Spor 08 Ekim

Curling milli takımından tarihi başarı!

Yaşam Haberleri

Yılmaz Erdoğan'dan 'KİN' Netflix'te
Yaşam 08 Ekim

Yılmaz Erdoğan'dan 'KİN' Netflix'te
Ünlü Hollywood yıldızı yaşamını yitirdi
Yaşam 08 Ekim

Ünlü Hollywood yıldızı yaşamını yitirdi
29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu
Yaşam 08 Ekim

29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu
Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu
Yaşam 08 Ekim

Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu
'Duman', kendisini iyileştiren çocuğun 1 yıldır peşinde
Yaşam 08 Ekim

'Duman', kendisini iyileştiren çocuğun 1 yıldır peşinde
Aşı karşıtı kişi, Facebook'ta yayın yaptıktan sonra öldü
Yaşam 08 Ekim

Aşı karşıtı kişi, Facebook'ta yayın yaptıktan sonra öldü

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Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatı katında yangın
Damda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Damda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şile Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Şile Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü
Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü

Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü
Acı haber: 1 asker şehit oldu

Acı haber: 1 asker şehit oldu
Zincirleme kazada sürücü ve annesi öldü

Zincirleme kazada sürücü ve annesi öldü
Fatih'te 3 milyon dolarlık gasp girişimi

Fatih'te 3 milyon dolarlık gasp girişimi
Beş farklı bölgede yangın çıkaran şahıs tutuklandı

Beş farklı bölgede yangın çıkaran şahıs tutuklandı
Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 16 yaralı

Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 16 yaralı

Ekonomi Haberleri

Düşük gelirli emekçiye ‘0’ vergiye ret
Ekonomi 08 Ekim

Düşük gelirli emekçiye ‘0’ vergiye ret
Dolar/TL'de sert yükseliş!
Ekonomi 08 Ekim

Dolar/TL'de sert yükseliş!
Elon Musk paylaşım yaptı: Kripto para rekor kırdı
Ekonomi 07 Ekim

Elon Musk paylaşım yaptı: Kripto para rekor kırdı

Dünyadan Haberler

ABD nükleer denizaltısı ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı
Dünya 08 Ekim

ABD nükleer denizaltısı ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı
Viral fotoğrafıyla tanınan goril 14 yaşında öldü
Dünya 08 Ekim

Viral fotoğrafıyla tanınan goril 14 yaşında öldü
Miçotakis mecliste konuştu: Türkiye’ye gözdağı
Türkiye 08 Ekim

Miçotakis mecliste konuştu: Türkiye’ye gözdağı
Laschet’ten istifa sinyali
Dünya 08 Ekim

Laschet’ten istifa sinyali
Brezilya’da kum fırtınaları devam ediyor
Dünya 08 Ekim

Brezilya’da kum fırtınaları devam ediyor
NATO'dan Rus diplomatlara 'ajan' suçlaması
Dünya 08 Ekim

NATO'dan Rus diplomatlara 'ajan' suçlaması

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Twitter'a yeni özellik: Kullanıcılar önceden uyarılacak
Bilim Teknoloji 08 Ekim

Twitter'a yeni özellik: Kullanıcılar önceden uyarılacak
Uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamamlandı
Bilim Teknoloji 08 Ekim

Uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamamlandı
Ay'dan getirilen kaya örnekleri beklenenden genç çıktı
Bilim Teknoloji 08 Ekim

Ay'dan getirilen kaya örnekleri beklenenden genç çıktı

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Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon örneği

Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon örneği
F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de!

F1 pilotu Lewis Hamilton Türkiye'de!
Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak

Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak
İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu

İstanbul'un suyunu karşılayan barajlar kurudu
Schumacher'in son durumuna ilişkin açıklama

Schumacher'in son durumuna ilişkin açıklama
İşte Erdoğan'ın markette ödediği tutar

İşte Erdoğan'ın markette ödediği tutar

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Kadın sanatçı değil sanatçı kadın!
Kültür-Sanat 08 Ekim

Kadın sanatçı değil sanatçı kadın!
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden notlar
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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden notlar
Müzisyen Ezgi Aktan’dan 'Denize Çıkan' isimli mini albüm
Kültür-Sanat 08 Ekim

Müzisyen Ezgi Aktan’dan 'Denize Çıkan' isimli mini albüm

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Vitrindekiler...
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Vitrindekiler...
Haftanın güncel çocuk kitapları...
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Haftanın güncel çocuk kitapları...
Asıl karanlık içimizdeki! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...
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Asıl karanlık içimizdeki! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...
BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
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BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Şükran Soner’den ‘Göçün Göbeğinde’
Kitap 07 Ekim

Şükran Soner’den ‘Göçün Göbeğinde’
Gazi’nin Sineması
Kitap 07 Ekim

Gazi’nin Sineması

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