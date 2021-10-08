08 Ekim 2021 Cuma
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Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü!
ANKARA KULİSLERİ KAYNIYOR
Erdoğan görevden mi alacak?
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Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
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İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
SARAY'A SORULDU
Diyanet'in yasak dinlemeyen ihaleleri
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Biden'dan Türkiye'ye ağır suçlama
PİLOT GÜZERGAH İSTANBUL-ANKARA
Kargolar için devrim niteliğinde karar
'VATANDAŞLIKLARINI KAYBETME RİSKİ VAR'
4 milyon gurbetçiye kötü haber!
12 SENE SONRA ORTAYA ÇIKTI!
Ronaldo'nun 'tecavüz davası'nda yeni gelişme
CEYHAN'DAN UYARILAR
Koronavirüsün en çok bulaştığı üç yer
'SARAY AÇIKÇA TEHDİT EDİYOR'
Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
'ORTA YOL'A ÇAĞIRDI
Nagehan Alçı'dan 'kan akabilir' uyarısı
YURTTAŞ TEPKİLİ
Kadıköy'de 'ölüm sokağı'
BAKAN KOCA'DAN TALİMAT
"Gereksiz soruşturma açmayın"
'YASAMA, YÜRÜTME, YARGI'
Spor yorumcusu Önder Özen'den sistem tepkisi!
ERDOĞAN’IN ÇIKIŞI TARTIŞILIYOR
Ağabey gördüğü Kahraman’a gönderme
TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Mete Gazoz'un acı günü!
'FENERBAHÇE'DE TEHDİT EDİLDİM'
Fenerbahçeli eski futbolcudan olay yaratan itiraf!
HEDEF: 2050’DE NÖTR OLMAK
Koç’ta karbon dönüşümü başlıyor
‘YOL UZUN, ZAMAN AZ’
Paris İklim Anlaşması sonrası önemli süreç başladı
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Gökyüzünden kuş yağdı: Türkiye'ye hastalık taşınabilir!
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Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü!
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Küreselleşme çağında din devleti istemek!
Ali Sirmen
Pardon çıkalı...
Mine G. Kırıkkanat
Yanlıştan doğruya çeyrek var
Özdemir İnce
Ahmet Türk: ‘Bütünleşme’yi esas alıyoruz…
Sertaç Eş
Erdoğan ‘yeni söz’ söyleyemiyor
Özgen Acar
‘Beyaz Saray’ değil ‘Beyaz Ev’!
Zafer Arapkirli
Taklitler, mukallitler...
Jale Özgentürk
Market yerine destek
Özlem Yüzak
Adalar’da yine neler oluyor?
Adnan Binyazar
İmam!
Türkiye
08 Ekim
Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Türkiye
08 Ekim
76. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye
08 Ekim
AKP’li başkandan 60 milyona okçuluk tesisi
Türkiye
08 Ekim
CHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a yanıt
Türkiye
08 Ekim
Havalimanında 2 yolcunun midesinden eroin çıktı
Türkiye
08 Ekim
İstanbul'da acı gerçek!
Türkiye
08 Ekim
Gezi ve Çarşı davasının ilk duruşması başlıyor
Türkiye
08 Ekim
Kanal İstanbul rantı itiraz dinlemedi
Spor
08 Ekim
Eski Galatasaraylı Melo'ya tutuklama şoku!
Türkiye
08 Ekim
'Öğrencilerin öğrenme kaybı büyük'
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08 Ekim
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Galatasaray'da Terim'den ayrılığa onay!
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"Hakem camiası içinde grup var, tasfiye edin.."
Spor
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08 Ekim
Fenerbahçeli oyuncu milli maçta ne yaptı?
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08 Ekim
Curling milli takımından tarihi başarı!
Yaşam Haberleri
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Yılmaz Erdoğan'dan 'KİN' Netflix'te
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Ünlü Hollywood yıldızı yaşamını yitirdi
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08 Ekim
29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu
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'Duman', kendisini iyileştiren çocuğun 1 yıldır peşinde
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Aşı karşıtı kişi, Facebook'ta yayın yaptıktan sonra öldü
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Dolar/TL'de sert yükseliş!
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Elon Musk paylaşım yaptı: Kripto para rekor kırdı
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ABD nükleer denizaltısı ‘bilinmeyen bir nesneye’ çarptı
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Viral fotoğrafıyla tanınan goril 14 yaşında öldü
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Laschet’ten istifa sinyali
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Brezilya’da kum fırtınaları devam ediyor
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NATO'dan Rus diplomatlara 'ajan' suçlaması
Bilim ve Teknoloji Haberleri
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08 Ekim
Twitter'a yeni özellik: Kullanıcılar önceden uyarılacak
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Uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamamlandı
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Ay'dan getirilen kaya örnekleri beklenenden genç çıktı
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Al Capone’un kişisel eşyaları açık arttırmada satılacak
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İşte Erdoğan'ın markette ödediği tutar
Kültür ve Sanat Haberleri
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08 Ekim
Kadın sanatçı değil sanatçı kadın!
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08 Ekim
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden notlar
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08 Ekim
Müzisyen Ezgi Aktan’dan 'Denize Çıkan' isimli mini albüm
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08 Ekim
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08 Ekim
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08 Ekim
Asıl karanlık içimizdeki! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...
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07 Ekim
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07 Ekim
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07 Ekim
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