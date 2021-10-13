13 Ekim 2021 Çarşamba
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ÇALIŞANLARIMIZ YİNE ADLİYE KORİDORLARINDA
‘Arkadaş’ kelimesi hakaret sayıldı
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Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
3 KAYNAK REUTERS'A KONUŞTU
'Türk istihbaratı da destek verdi'
ENDİŞELER ARTIYOR
Altın yatırımcısı saat 15.30'a odaklandı
"DURDURUN"
DSÖ’den kritik açıklama
GELİR İDARESİ BAŞKANI DUYURDU
Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
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Mahkemede 'Hannibal' savunması
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Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!
HEKİMLER AVRUPA'YA GİDİYOR!
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AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
"KENDİSİ ANLATTI, KENDİSİ DİNLEDİ"
Başak Demirtaş iddiası: HDP'den açıklama
GEBZE'DE FABRİKASI VAR
Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
FRANSIZ BASININA KONUŞTU!
Pjanic'ten Beşiktaş'ı üzecek açıklama!
HİSSELERİ DÜŞTÜ
iPhone 13 üretimine çip engeli
'ÖDÜL ALAN KİŞİ ÇOK KONUŞMAMALI'
Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'ya destek verdi
YENİDEN YAYINLANIR MI?
'Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar'
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Kılıçdaroğlu gündeme getirdi, soruşturma başlatıldı
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Yaşasın başkent Ankara!
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Rusya ile Türkiye arasında Suriye - Muhammed NUREDDİN
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Denge politikası ve devlet kapasitesi
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Hapiste kral gibi karşılananlar ve hapisten ölüsü çıkanlar...
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Siyasi cinayet uyarısı ve mutlak iktidar...
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‘Yok’ gibi davranma politikliği
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Kazanımlar, kayıplar...
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Enflasyon sorununun çözümü
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Dünya çapında 60 milyondan fazla işçinin güvenliğini sağlamaya dönük adım atıldı
Evin İlyasoğlu
Bir kuyrukluyıldız: Cemal Reşit Rey
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Microsoft kullanıcıları tehlike altında
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13 Ekim
Altın fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı
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13 Ekim
DSÖ'den 'koronavirüs ilacı' ile ilgili açıklama
Türkiye
13 Ekim
Çakmak ve çakmak gazı yasağı
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13 Ekim
İYİ Parti'den adaylık çıkışı
Türkiye
13 Ekim
ORC'den yeni paylaşım: AKP eriyor
Türkiye
13 Ekim
Amasya Valisi 'Maaş 4 bin TL' deyip çağrı yaptı
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27 gol attı, hiç yemedi, finalleri garantiledi!
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Arnavutluk'u karıştıran gol, büyük ceza yolda!
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Cristiano Ronaldo'dan inanılmaz rekor
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ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama
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Tuz Gölü'nden 12 bin yıllık kalıntı çıktı
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13 Ekim
En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
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Bilet fiyatı açıklanmadı: Uzaya gidecek en yaşlı kişi
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Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
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'İsim isim SBK'nin kritik bağlantıları'
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13 Ekim
Öznur Oğraş Çolak’a ‘Yılın Sanat Haberciliği Ödülü’
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13 Ekim
Yapı Kredi Kültür Sanat'tan İstanbul’un hafızası sergisi
Kültür-Sanat
13 Ekim
Uçurumun kenarındaki ressam: Selim Turan
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13 Ekim
‘Timaş Akademi, 40 yılın birikiminin ür
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