'Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor…' GRUP TOPLANTISINDA AYAKTA ALKIŞLANDI

'Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor…'
DDK harekete geçti: Soruşturma başlatıldı CHP'Lİ ÖZER AÇIKLADI

DDK harekete geçti: Soruşturma başlatıldı
Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması "BU BİR ŞİFRE Mİ?"

Soylu'dan 'siyasi cinayetler' açıklaması
‘Arkadaş’ kelimesi hakaret sayıldı ÇALIŞANLARIMIZ YİNE ADLİYE KORİDORLARINDA

‘Arkadaş’ kelimesi hakaret sayıldı
Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan İŞTE SON ANKET

Erdoğan'a şok: 5 ayda 14 puan
'Türk istihbaratı da destek verdi' 3 KAYNAK REUTERS'A KONUŞTU

'Türk istihbaratı da destek verdi'
Altın yatırımcısı saat 15.30'a odaklandı ENDİŞELER ARTIYOR

Altın yatırımcısı saat 15.30'a odaklandı
DSÖ’den kritik açıklama "DURDURUN"

DSÖ’den kritik açıklama
Akaryakıta 3 TL zam gelebilir GELİR İDARESİ BAŞKANI DUYURDU

Akaryakıta 3 TL zam gelebilir
Mahkemede 'Hannibal' savunması 15 YILLA YARGILANIYOR

Mahkemede 'Hannibal' savunması
Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit! EKONOMİSTLER UYARIYOR

Türk ekonomisini bekleyen büyük tehdit!
Telegram ve WhatsApp gruplarına yansıdı HEKİMLER AVRUPA'YA GİDİYOR!

Telegram ve WhatsApp gruplarına yansıdı
AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim PAYLAŞIMINI SİLDİ

AKP'li karikatüristten tepki çeken çizim
Başak Demirtaş iddiası: HDP'den açıklama "KENDİSİ ANLATTI, KENDİSİ DİNLEDİ"

Başak Demirtaş iddiası: HDP'den açıklama
Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış GEBZE'DE FABRİKASI VAR

Alman devinden Türkiye'yi etkileyecek satış
Pjanic'ten Beşiktaş'ı üzecek açıklama! FRANSIZ BASININA KONUŞTU!

Pjanic'ten Beşiktaş'ı üzecek açıklama!
iPhone 13 üretimine çip engeli HİSSELERİ DÜŞTÜ

iPhone 13 üretimine çip engeli
Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'ya destek verdi 'ÖDÜL ALAN KİŞİ ÇOK KONUŞMAMALI'

Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'ya destek verdi
'Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar' YENİDEN YAYINLANIR MI?

'Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar'
  • DOLAR 9,0260 %-0,1852
  • EURO 10,4261 %-0,0726
  • ALTIN 512,8663 %0,2254

CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARI

Mustafa Balbay

Yaşasın başkent Ankara!

Mustafa Balbay

Olaylar Ve Görüşler

Rusya ile Türkiye arasında Suriye - Muhammed NUREDDİN

Cumhuriyet Yazarlar

Barış Doster

Denge politikası ve devlet kapasitesi

Barış Doster

Zülal Kalkandelen

Hapiste kral gibi karşılananlar ve hapisten ölüsü çıkanlar...

Zülal Kalkandelen

Tuncay Mollaveisoğlu

Siyasi cinayet uyarısı ve mutlak iktidar...

Tuncay Mollaveisoğlu

Deniz Yıldırım

‘Yok’ gibi davranma politikliği

Deniz Yıldırım

Zafer Arapkirli

Kazanımlar, kayıplar...

Zafer Arapkirli

Öztin Akgüç

Enflasyon sorununun çözümü

Öztin Akgüç

Emek Dünyası

Dünya çapında 60 milyondan fazla işçinin güvenliğini sağlamaya dönük adım atıldı

Emek Dünyası

Evin İlyasoğlu

Bir kuyrukluyıldız: Cemal Reşit Rey

Evin İlyasoğlu
Microsoft kullanıcıları tehlike altında
Bilim Teknoloji 13 Ekim

Microsoft kullanıcıları tehlike altında
Altın fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı
Ekonomi 13 Ekim

Altın fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı
DSÖ'den 'koronavirüs ilacı' ile ilgili açıklama
Dünya 13 Ekim

DSÖ'den 'koronavirüs ilacı' ile ilgili açıklama
Çakmak ve çakmak gazı yasağı
Türkiye 13 Ekim

Çakmak ve çakmak gazı yasağı
İYİ Parti'den adaylık çıkışı
Siyaset 13 Ekim

İYİ Parti'den adaylık çıkışı
ORC'den yeni paylaşım: AKP eriyor
Türkiye 13 Ekim

ORC'den yeni paylaşım: AKP eriyor
Amasya Valisi 'Maaş 4 bin TL' deyip çağrı yaptı
Türkiye 13 Ekim

Amasya Valisi 'Maaş 4 bin TL' deyip çağrı yaptı
27 gol attı, hiç yemedi, finalleri garantiledi!
Spor 13 Ekim

27 gol attı, hiç yemedi, finalleri garantiledi!
'Yeşil reçete' operasyonu
Türkiye 13 Ekim

'Yeşil reçete' operasyonu
Bankacıların dolar endişesi
Ekonomi 13 Ekim

Bankacıların dolar endişesi

Spor Haberleri

Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor
Spor 13 Ekim

Altınordulu Enis, Ümit Milli Takım'ı sırtlıyor
THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı
Spor 13 Ekim

THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı
Giresunspor'dan derbi öncesi dostluk mesajı
Spor 13 Ekim

Giresunspor'dan derbi öncesi dostluk mesajı
Arnavutluk'u karıştıran gol, büyük ceza yolda!
Spor 13 Ekim

Arnavutluk'u karıştıran gol, büyük ceza yolda!
Cristiano Ronaldo'dan inanılmaz rekor
Spor 13 Ekim

Cristiano Ronaldo'dan inanılmaz rekor
Kuntz'un gözyaşlarının sırrı
Spor 13 Ekim

Kuntz'un gözyaşlarının sırrı

Yaşam Haberleri

Rolling Stones, 50 yıl sonra o şarkıyı çalmayı bırakıyor
Yaşam 13 Ekim

Rolling Stones, 50 yıl sonra o şarkıyı çalmayı bırakıyor
Ünlü şirketin CEO’su yaşında yaşamını yitirdi
Dünya 13 Ekim

Ünlü şirketin CEO’su yaşında yaşamını yitirdi
Dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belli oldu
Yaşam 13 Ekim

Dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belli oldu
Kibariye, stilistini kuaförde rehin bıraktı
Yaşam 13 Ekim

Kibariye, stilistini kuaförde rehin bıraktı
Squid Game sıralamasında 'Ardahan' şampiyon çıktı
Yaşam 13 Ekim

Squid Game sıralamasında 'Ardahan' şampiyon çıktı
Efsane korku serisi geri dönüyor
Yaşam 13 Ekim

Efsane korku serisi geri dönüyor

Video Haberler Tüm Videolar

Cumhuriyet TV
Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı

Kapalıçarşı esnafından yurttaşlara çağrı
Soyisimleri kabusları oldu; 160 kişi köyü terketti

Soyisimleri kabusları oldu; 160 kişi köyü terketti
Yol çalışmasında insan kemikleri!

Yol çalışmasında insan kemikleri!
Kendisinden boşanmak isteyen eşini tüfekle vurdu

Kendisinden boşanmak isteyen eşini tüfekle vurdu
İnternetten eşya satanları, sahte dekontla dolandırmış

İnternetten eşya satanları, sahte dekontla dolandırmış
'Yolu açar mısınız?' dedi, kalçasından vuruldu

'Yolu açar mısınız?' dedi, kalçasından vuruldu
İstanbul'da tedirgin eden görüntü

İstanbul'da tedirgin eden görüntü
'Çaycı Hüseyin': Adamı hasta etmeyin, ben ölmedim

'Çaycı Hüseyin': Adamı hasta etmeyin, ben ölmedim
Otomobil, ekspertiz raporuna rağmen kusurlu çıktı

Otomobil, ekspertiz raporuna rağmen kusurlu çıktı

Ekonomi Haberleri

Dev havayolu şirketinde kriz! Çok sayıda uçuş iptal
Dünya 13 Ekim

Dev havayolu şirketinde kriz! Çok sayıda uçuş iptal
İnşaat maliyeti sert yükseldi
Ekonomi 13 Ekim

İnşaat maliyeti sert yükseldi
İŞKUR ve TÜİK verileri çelişti
Ekonomi 13 Ekim

İŞKUR ve TÜİK verileri çelişti

Dünyadan Haberler

ABD’nin elçiliğinde
Dünya 13 Ekim

ABD’nin elçiliğinde "gizemli hastalık" alarmı
Prenses bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek
Dünya 13 Ekim

Prenses bir kadınla evlenirse tahttan feragat etmeyecek
Kritik ziyaret öncesi 'gizemli hastalık' alarmı
Dünya 13 Ekim

Kritik ziyaret öncesi 'gizemli hastalık' alarmı
'Kriterleri karşılamıyor': FDA'dan aşı kararı
Dünya 13 Ekim

'Kriterleri karşılamıyor': FDA'dan aşı kararı
Çalışan sayısı 300, üretim hacmi 2 milyon litre!
Dünya 13 Ekim

Çalışan sayısı 300, üretim hacmi 2 milyon litre!
ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye 12 Ekim

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Tuz Gölü'nden 12 bin yıllık kalıntı çıktı
Dünya 13 Ekim

Tuz Gölü'nden 12 bin yıllık kalıntı çıktı
En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
Bilim Teknoloji 13 Ekim

En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
Bilet fiyatı açıklanmadı: Uzaya gidecek en yaşlı kişi
Bilim Teknoloji 13 Ekim

Bilet fiyatı açıklanmadı: Uzaya gidecek en yaşlı kişi

Foto Haberleri Tümü

Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası

Sedat Peker'den 'ölüm listesi' iddiası
Son anket: Erdoğan kaybediyor

Son anket: Erdoğan kaybediyor
Erdoğan'a kendi seçmeninden kötü haber

Erdoğan'a kendi seçmeninden kötü haber
İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama

İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
'İsim isim SBK'nin kritik bağlantıları'

'İsim isim SBK'nin kritik bağlantıları'
Girit için uyarmıştı: 'Yakında harekete geçebilir'

Girit için uyarmıştı: 'Yakında harekete geçebilir'

Kültür ve Sanat Haberleri

Öznur Oğraş Çolak’a ‘Yılın Sanat Haberciliği Ödülü’
Kültür-Sanat 13 Ekim

Öznur Oğraş Çolak’a ‘Yılın Sanat Haberciliği Ödülü’
Yapı Kredi Kültür Sanat'tan İstanbul’un hafızası sergisi
Kültür-Sanat 13 Ekim

Yapı Kredi Kültür Sanat'tan İstanbul’un hafızası sergisi
Uçurumun kenarındaki ressam: Selim Turan
Kültür-Sanat 13 Ekim

Uçurumun kenarındaki ressam: Selim Turan

Kitap

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap 13 Ekim

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Bilinmeyen Cervantes
Kitap 13 Ekim

Bilinmeyen Cervantes
Kitabın yolculuğunda editörün rolü!
Kitap 13 Ekim

Kitabın yolculuğunda editörün rolü!
‘Timaş Akademi, 40 yılın birikiminin ür
Kitap 13 Ekim

‘Timaş Akademi, 40 yılın birikiminin ür
Bir Schopenhauer seçkisi...
Kitap 13 Ekim

Bir Schopenhauer seçkisi...
Unutulması daha iyi ‘kötü’ rüyalar!
Kitap 13 Ekim

Unutulması daha iyi ‘kötü’ rüyalar!

Günün Gazete Manşetleri

E-Gazete Cumhuriyet
Cumhuriyet Kitapları